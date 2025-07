Ex prisioneros de guerra ucranianos luchan por rehacer sus vidas tras el cautiverio

El soldado ucraniano Denys Zalizko, de 21 años, saluda a sus compañeros de aldea tras regresar del cautiverio ruso en Holovyno, región de Zhytomyr, Ucrania, el lunes 7 de julio de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Desde que fue liberado de una prisión rusa en abril, Stanislav Tarnavskyi ha tenido prisa por construir la vida en Ucrania que soñó durante tres años de cautiverio.

El joven de 25 años le propuso matrimonio a su novia, compró un apartamento y adoptó un golden retriever. Y eso fue precisamente lo que logró una semana de julio.

Pero a pesar de estar ocupado renovando viejas relaciones y creando nuevas, Tarnavskyi no puede superar el trauma que él y miles de otros soldados ucranianos experimentaron como prisioneros de guerra. La ONU afirma que muchos sufrieron palizas, hambre y humillación a manos de sus captores, experiencias que les dejarán cicatrices para toda la vida.

Tarnavskyi, que fue capturado durante la batalla de Mariupol en abril de 2022, tiene regularmente pesadillas sobre las prisiones donde estuvo recluido.

“Veo a los oficiales que nos vigilaban. Sueño que quieren hacerme daño, atraparme”, dijo. Al despertar, el corazón le late fuerte y la ansiedad lo invade, hasta que se da cuenta de que está en las afueras de Kiev, adonde se vio obligado a mudarse porque Rusia ocupó su ciudad natal, Berdiansk.

Mientras la guerra de tres años se prolonga, Tarnavskyi es uno de los más de 5.000 ex prisioneros de guerra que regresan a Ucrania y se rehabilitan con terapia regular. Independientemente de las lesiones físicas que puedan requerir atención, los psicólogos afirman que es vital monitorear a los ex prisioneros de guerra durante años después de su liberación; el costo de la guerra, afirman, resuena durante generaciones.

Una propuesta de matrimonio

En un estudio fotográfico en las alturas de Kiev, la capital de Ucrania, la luz del sol inunda las paredes blancas. Tras una sesión fotográfica que duró varias horas, Tarnavskyi comentó que el brillo le estaba dañando los ojos, que aún están sensibles tras años en una celda oscura.

Pero su ánimo no se desanimó. La novia que esperaba su regreso acababa de acceder a su propuesta sorpresa.

“Te quiero mucho, me alegra mucho que me hayas esperado”, dijo Tarnavskyi, sosteniendo un gran ramo de rosas rosadas y un anillo. “Siempre has sido mi apoyo y espero que lo sigas siendo el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo?”

Tarnavskyi dijo que fue el pensamiento de Tetiana Baieva, a quien conoció en 2021, lo que lo ayudó a evitar quitarse la vida tres veces durante su cautiverio.

Aun así, le resulta difícil hablar con Baieva sobre su tiempo en prisión. No quiere que le tengan lástima.

Poco después de regresar a casa, se volvió paranoico, sintiéndose vigilado, una reacción a la vigilancia constante en prisión. “Si te salías de la raya, venían (los rusos) y te golpeaban. Todavía tengo recuerdos cuando veo cámaras (de vigilancia). Si veo una, me pongo nervioso”, dijo.

Pero cada semana que pasa se siente mejor, y Tarnavskyi atribuye este progreso al trabajo que está realizando con un psicólogo.

El cuidado de por vida es vital

Cualquier pequeño estímulo —un olor, una brisa, un color— puede desencadenar recuerdos traumáticos en los prisioneros de guerra, dice Kseniia Voznitsyna, directora del centro de salud mental para veteranos de Lisova Polyana, en las afueras de Kiev.

Sin embargo, contrariamente a los estereotipos, los ex prisioneros de guerra no son más agresivos. “Suelen aislarse, evitar las grandes reuniones y les cuesta confiar”, afirmó Voznitsyna.

“Dicen que el tiempo cura —cinco o diez años, quizá—, pero no es así”, añadió. “Simplemente se siente menos intenso”.

Un estudio de 2014 publicado en el Journal of Behavioral Medicine concluyó que los ex prisioneros de guerra y veteranos de combate israelíes seguidos durante más de 35 años tenían tasas de mortalidad más altas, enfermedades crónicas y una peor salud autoevaluada, afecciones en parte vinculadas con la depresión y el trastorno de estrés postraumático.

Los autores del estudio señalaron que por eso es crucial monitorear a los ex prisioneros de guerra y brindarles atención médica y psicológica especializada a medida que envejecen.

Esa lógica le suena cierta a Denys Zalizko, un ex prisionero de guerra de 21 años que regresó a Ucrania hace menos de tres meses, pero que ya está seguro de que su recuperación llevará mucho tiempo.

“No puedes engañarte a ti mismo. Aunque de verdad quieras, nunca lo olvidarás. Siempre te perseguirá”, dijo.

Un artista para ser

Zalizko dijo que sobrevivió a la tortura, a intentos de suicidio y a palizas implacables durante aproximadamente 15 meses de cautiverio ruso.

La primera vez que su madre, Maria Zalizko, lo vio tras su liberación, apenas lo reconoció. Estaba delgado y parecía “destrozado”, dijo, con la mirada atormentada.

La apariencia física de Zalizko es ahora casi completamente diferente. Su piel luce sana, sus músculos están firmes y tiene mucha energía. Pero aún hay tristeza en su mirada.

Dos cosas lo mantienen avanzando y ayudan a despejar su mente: la música y el ejercicio.

“Las pausas y la quietud generan ansiedad”, afirma Zalizko.

Al igual que Tarnavskyi, recibe terapia obligatoria en el centro de salud mental Lisova Polyana. Y como muchos ex prisioneros de guerra, aún lucha contra la hipervigilancia: escucha atentamente las amenazas y observa su entorno. Por la noche, el sueño es fragmentario, y esto era así incluso antes del reciente aumento de los ataques nocturnos con drones del ejército ruso.

Para las familias de los prisioneros de guerra, el proceso de reintegración también es una lucha.

Una psicóloga le aconsejó a Maria Zalizko que le diera espacio a su hijo y que evitara llamarlo con demasiada frecuencia. Pero es Denys quien la llama a menudo, a veces cantando por teléfono, una habilidad que ella le enseñó de niño.

“Me encanta la música. La música une”, dijo, tocándose el tatuaje de una clave de sol detrás de la oreja, tatuado tras su regreso. Incluso en cautiverio, cantaba en voz baja para sí mismo, componiendo canciones en su mente sobre el amor, el hogar y la guerra. Ahora sueña con convertir esa pasión en una carrera artística.

“Ahora soy más fuerte”, dijo Zalizko. “No le temo a la muerte, no le temo a perder un brazo ni una pierna, no le temo a morir instantáneamente. Ya no le temo a nada”.