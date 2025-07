Israel retiró el equipo negociador de Qatar tras la respuesta de Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Apreciamos los esfuerzos de los mediadores Qatar y Egipto y los esfuerzos de [el enviado especial de EE. UU., Steve] Witkoff para lograr un avance en las conversaciones”, afirmó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado oficial, tras la respuesta de Hamas a la última propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes.

Esta declaración, difundida en las últimas horas, marca un nuevo giro en las negociaciones que buscan poner fin a la violencia en la Franja de Gaza, y subraya la complejidad de los esfuerzos diplomáticos en curso.

El comunicado, emitido por la oficina del líder israelí, también anunció que el equipo negociador de rehenes regresará desde Qatar a Israel para “continuar las consultas”, lo que ha generado interrogantes sobre el futuro inmediato de las conversaciones.

La decisión de traer de vuelta al equipo negociador desde Qatar se produce en un momento de incertidumbre, después de que Hamas respondiera a la última propuesta de alto el fuego. Según informó The Times of Israel, el comunicado oficial no aclara si este movimiento representa una ruptura definitiva de las negociaciones o si se trata de una pausa estratégica para evaluar los próximos pasos.

Imagen de un edificio colapsado en Gaza.

La falta de claridad ha alimentado la especulación tanto en medios locales como internacionales, mientras las partes involucradas mantienen un hermetismo que refleja la sensibilidad del proceso.

En el centro de las negociaciones se encuentran los esfuerzos de mediación de Qatar y Egipto, así como la participación activa del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

La oficina del primer ministro israelí destacó la importancia de estos actores en su declaración, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la búsqueda de una solución. La mención explícita de Witkoff y de los mediadores regionales pone de relieve la dimensión internacional del conflicto y la necesidad de una coordinación estrecha entre las partes para avanzar hacia un acuerdo.

Mientras tanto, desde el lado palestino, una fuente de alto rango de Hamas ofreció una perspectiva cautelosamente optimista sobre el estado de las negociaciones.

En declaraciones a la agencia Reuters, la fuente aseguró que “aún existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo de cese del fuego en Gaza, pero que tomaría algunos días debido a lo que llamó el estancamiento israelí”. Esta afirmación, recogida también por The Times of Israel, sugiere que, a pesar de los obstáculos, las conversaciones no se han roto por completo y que persiste una ventana de oportunidad para lograr avances.

Palestinos llevan bolsas de harina que tomaron de un camión de ayuda cerca de un puesto de control israelí, mientras los residentes de Gaza enfrentan niveles críticos de hambre, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza, el 19 de febrero de 2024. REUTERS/Kosay Al Nemer/Foto de archivo

La fuente de Hamas detalló que la respuesta del grupo a la última propuesta de alto el fuego incluyó una solicitud clave: la inclusión de una cláusula que impida a Israel reanudar la guerra si no se alcanza un acuerdo definitivo antes del final del período de tregua de 60 días.

Además, la fuente reveló que Hamas propuso un nuevo mecanismo para la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, un tema que, según sus palabras, “no se ha discutido en absoluto hasta ahora”.

El contexto de estas negociaciones es especialmente delicado. Desde el inicio de la última escalada de violencia, la situación humanitaria en la Franja de Gaza se ha deteriorado de manera significativa, con miles de civiles afectados por los enfrentamientos y los bombardeos.

La presión internacional para alcanzar un alto el fuego se ha intensificado, y los mediadores regionales han redoblado sus esfuerzos para acercar posiciones entre Israel y Hamas. La participación de Estados Unidos, a través de su enviado especial, añade un peso adicional a las conversaciones, que se desarrollan en un clima de desconfianza mutua y exigencias contrapuestas.