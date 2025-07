El referéndum en Taiwán coloca al Kuomintang bajo la sombra de la influencia del régimen chino

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te. REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo

Mientras Taiwán se prepara para un referéndum revocatorio que podría reestructurar su parlamento, los legisladores de la oposición, que se enfrentan a las urnas, cuentan con dos apoyos inusuales: funcionarios chinos y medios de comunicación estatales que se unen a su causa.

Si bien el presidente Lai Ching-te ganó las elecciones el año pasado, su Partido Democrático Progresista (PPD) perdió la mayoría legislativa. Desde entonces, la oposición ha hecho alarde de su poder para aprobar leyes a las que el gobierno se opone e imponer recortes presupuestarios, lo que complica los esfuerzos para impulsar el gasto en defensa, en particular.

Este drama político se ha producido en un contexto en el que China intensifica su propia campaña de presión militar y diplomática contra Taiwán para hacer valer sus reivindicaciones territoriales, que Lai y su gobierno rechazan rotundamente. Lai ha ofrecido conversaciones con Beijing en numerosas ocasiones, pero ha sido rechazado.

Grupos cívicos iniciaron formalmente la campaña revocatoria a principios de este año, y el sábado los votantes decidirán el destino de 24 legisladores del mayor partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), aproximadamente una quinta parte del total de legisladores. Los grupos revocatorios afirman ser un movimiento “anticomunista” y acusan al KMT de traicionar a Taiwán al enviar legisladores a China, no apoyar el gasto en defensa y sembrar el caos en el parlamento. El KMT rechaza estas acusaciones y denuncia la “dictadura” de Lai y el “terror verde”, la bandera del partido del PPD.

China no se ha mantenido al margen, para inquietud del KMT, siempre receloso de ser “pintado de rojo” por sus oponentes.

Lawmakers take part in a session at the Parliament in Taipei, Taiwan May 24, 2024. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

En junio, dos altos funcionarios chinos que supervisaban la política de Taiwán denunciaron los revocatorios como una “trama política” de Lai.

Lai está “ejerciendo una dictadura bajo el pretexto de la democracia” y “utilizando todos los medios posibles para reprimir a la oposición”, declaró Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, en una rueda de prensa en junio.

El magnate taiwanés Robert Tsao, uno de los principales promotores del revocatorio, afirmó que tales comentarios solo apoyarían su causa. “Esto demuestra que (el KMT) está del lado del Partido Comunista. Nos beneficia”, declaró a la prensa en un acto de campaña el lunes.

“Es nuestro asunto”

El KMT afirma que no solicitó ni desea el apoyo de China, que no puede controlar lo que dice China y que no es pro-Beijing.

“Compartimos la opinión de todo el pueblo de Taiwán: esto es asunto nuestro. Son los dos partidos, el PPD y el KMT, quienes luchan por el apoyo y el reconocimiento público. No tiene nada que ver con China continental”, declaró a Reuters la portavoz del partido, Crystal Yang.

El presidente chino Xi Jinping. Minh Hoang/via REUTERS

Los medios de comunicación estatales chinos y sus cuentas afiliadas en redes sociales publicaron unos 425 artículos o vídeos que describían la campaña de destitución como “dictadura” o “terror verde” en el primer semestre de 2025, según la organización de investigación taiwanesa IORG, que analiza los medios estatales chinos. En un artículo de opinión publicado en abril, el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista Chino, afirmó que Lai estaba “abusando presuntuosamente del sistema de revocatoria para reprimir al partido de la oposición, intentando establecer una ‘dictadura verde’”.

Señalando la similitud entre los argumentos de China y el KMT contra las revocatorias, Wu Szu-yao, secretaria general del bloque legislativo del PPD, afirmó que Pekín está “ofreciendo munición” al KMT para influir en los votantes.

“A China le preocupa mucho que la revocatoria masiva tenga éxito y obtenga el apoyo de la población taiwanesa”, declaró.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a una solicitud de comentarios.

El KMT afirma que su compromiso con China es vital dada la negativa de Beijing a dialogar con Lai, a quien califica de “separatista”, y a defender los intereses de Taiwán, como la promoción de las exportaciones agrícolas. “Esta es una crítica injusta”, declaró Tony Lin, presidente del Comité de Cultura y Comunicación del KMT, en referencia a las acusaciones de que son pro-Pekín. “Siempre hemos recalcado que somos pro-comunicación”.

El KMT espera que la gente también salga a las calles para expresar su descontento con Lai, a quien consideran incompetente y ha avivado las tensiones con China.

“El PPD utiliza su abrumadora red de propaganda para infundir miedo (a China) en la sociedad taiwanesa”, declaró Huang Kwei-bo, profesor de diplomacia en la Universidad Nacional Chengchi de Taipéi y exsecretario general adjunto del KMT.

(Reuters)