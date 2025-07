Marco Rubio confía en una desescalada inminente en Siria tras la violencia contra los drusos y los bombardeos israelíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras se reúnen con el príncipe heredero y primer ministro de Baréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, en el Despacho Oval. (REUTERS/Nathan Howard)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Estados Unidos espera lograr “una verdadera desescalada” en Siria en las “próximas horas”, tras una ola de violencia entre grupos étnicos y bombardeos israelíes contra blancos del ejército sirio que han elevado las tensiones en la región.

“Estamos en camino hacia una desescalada real, y luego, con suerte, volveremos a enfocarnos en ayudar a Siria a construir un país y alcanzar una situación más estable en Medio Oriente”, declaró Rubio desde la Oficina Oval.

El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que los enfrentamientos entre drusos y beduinos en el suroeste sirio generaron un “malentendido” entre Damasco e Israel, lo que desató una serie de ataques aéreos israelíes contra posiciones del gobierno de Ahmed al Sharaa.

Israel bombardeó el cuartel general del Ejército de Siria en Damasco.

Aunque Rubio no confirmó un cese al fuego definitivo, sugirió que podrían haber avances pronto: “Esperamos ver progreso en este esfuerzo en las próximas horas”. Reportes no oficiales ya hablan de una tregua en la zona, pero no está claro si las partes la respetarán.

EEUU pide a Israel frenar ataques

Fuentes cercanas al gobierno estadounidense revelaron que Washington ha pedido a Israel que detenga sus operaciones militares en Siria y opte por el diálogo para reducir la tensión.

“Les dijimos a los israelíes que paren y tomen un respiro”, dijo un alto funcionario a Axios, en referencia a las conversaciones entre el enviado especial de EEUU para Siria, Tom Barrack, y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

Hasta ahora, sin embargo, las solicitudes estadounidenses no han sido aceptadas públicamente por Jerusalén.

Los bombardeos israelíes golpearon este miércoles el cuartel general del ejército sirio, aparentemente en respuesta a lo que Tel Aviv considera amenazas contra la minoría drusa, aliada histórica de Israel.

Advertencia israelí: “Siria está cometiendo graves errores”

En tanto, un alto funcionario israelí, citado por The Times of Israel, advirtió que la actitud del gobierno sirio podría afectar cualquier futuro acuerdo de paz.

“Todo depende de cómo se comporte este régimen. Siria está cometiendo graves errores”, dijo la fuente, quien acusó a Damasco de tener un “discurso conciliador ante Europa” pero acciones agresivas en casa.

Sobre una posible expansión de las operaciones militares israelíes en Siria, el funcionario fue ambiguo: “Hay dos métodos: amenazar todo el día o actuar sin hablar”. Sin embargo, aclaró que Israel “no quiere inflar el conflicto”.

Katz viaja a Washington

Mientras la diplomacia intenta calmar los ánimos, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, viajará esta noche a Washington para reunirse con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Según un comunicado, Katz discutirá “amenazas regionales, especialmente Irán”, así como cooperación militar entre ambos países. Su delegación incluye a altos mandos militares, lo que subraya la urgencia de las conversaciones.