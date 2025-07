Rescataron a cinco marineros del buque Eternity tras el ataque de los rebeldes hutíes y buscan al resto de la tripulación

Tras el ataque en el mar Rojo, cinco tripulantes del Eternity fueron rescatados (AP/ARCHIVO)

Al menos cinco tripulantes del granelero Eternity C, de bandera liberiana, fueron rescatados tras un ataque en el mar Rojo frente a las costas de Yemen, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a los restantes miembros de la tripulación, según informó este miércoles la unidad británica de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El incidente constituye el segundo ataque contra un buque mercante en esa ruta internacional en menos de 48 horas, reafirmando el aumento de la inseguridad marítima en una de las vías comerciales más estratégicas del mundo.

El ataque al Eternity C, llevado a cabo el martes, fue ejecutado con lanzagranadas autopropulsadas y lanchas rápidas que rodearon al buque, según información recabada por UKMTO y por el Ministerio de Marina Mercante de Grecia. La entidad británica comunicó que “cinco integrantes de la tripulación han sido rescatados y las tareas de búsqueda y rescate siguen adelante”. Los equipos implicados recalcaron la gravedad de la situación: el Eternity C sufrió daños importantes, perdió toda su propulsión y permanece a la deriva en condiciones críticas, con riesgo de hundimiento, aunque hasta el momento no se ha confirmado su colapso total.

El buque, gestionado por la naviera griega Cosmoship Management, partía rumbo al puerto de Yeda, en Arabia Saudí, y transportaba a una tripulación de 22 personas, en su mayoría marineros filipinos, incluidos tres guardias armados indios. Fuentes oficiales griegas confirmaron que, tras el ataque, dos marineros permanecen desaparecidos y al menos dos resultaron heridos, entre ellos un técnico ruso que sufrió la amputación de una pierna, según informó la fuerza naval europea desplegada en la zona. El daño también inutilizó el sistema de comunicaciones del buque, dificultando el contacto con el capitán y la coordinación de las operaciones de rescate.

El mar Rojo canaliza aproximadamente el 12 % del comercio internacional. La amenaza de la insurgencia hutí ha obligado a numerosas empresas navieras a desviar sus rutas hacia el sur de África (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio griego subrayó la importancia de mantener comunicación con la nave ante la posibilidad de un empeoramiento de la situación, ya que las condiciones meteorológicas y la inestabilidad provocada por la pérdida de control del barco complican las labores de auxilio. Medios locales, como la emisora SKAI, detallaron que la nave se encuentra “ingobernable y con velocidad cero” en una zona cercana a la estratégica ciudad portuaria yemení de Al Hodeida, bajo control de los rebeldes hutíes.

Aunque el ataque no ha sido reivindicado formalmente, tanto el Ministerio de Marina Mercante de Grecia como la empresa británica de seguridad marítima Ambrey y la embajada de Estados Unidos en Yemen responsabilizan directamente a los hutíes. Los rebeldes yemeníes, respaldados por Irán, han intensificado sus acciones contra la navegación en el mar Rojo desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, con el propósito declarado de afectar la economía israelí y abrir un frente de solidaridad con Hamas.

El ataque al Eternity C, apenas un día después del hundimiento del Magic Seas, otro carguero atacado en el mismo corredor marítimo, representa una escalada en el patrón de amenazas a la navegación internacional. Los hutíes publicaron un vídeo del abordaje y destrucción del Magic Seas, en el que se observan explosiones, escenas del abandono de la nave por parte de la tripulación y comunicaciones tensas por radio. El Magic Seas quedó reducido a escombros tras un asalto con drones y misiles; su tripulación fue rescatada por Emiratos Árabes Unidos, que confirmó que los marineros se encuentran “bien y a salvo”.

El ataque al Eternity C se produjo horas después del hundimiento del carguero Magic Seas

Mientras que la agresión al Magic Seas fue reivindicada abiertamente por los hutíes, la violencia contra el Eternity C refuerza la tendencia a ataques más frecuentes y letales en el mar Rojo. Desde 2015, los hutíes, que cuentan con el apoyo del régimen de Irán, controlan la capital Saná y amplias regiones del norte y oeste de Yemen, y han desarrollado una capacidad militar que incluye el uso de drones, misiles y comandos armados en operaciones marítimas.

El mar Rojo canaliza aproximadamente el 12 % del comercio internacional. La amenaza de la insurgencia hutí ha obligado a numerosas empresas navieras a desviar sus rutas hacia el sur de África, incrementando tiempos y costes logísticos y alterando la cadena global de suministros en Europa, Asia y Estados Unidos.