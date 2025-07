La Unión Europea aseguró estar preparándose para todos los escenarios ante las advertencias de Trump sobre aranceles

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen (AP/ARCHIVO)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compareció este miércoles ante los eurodiputados para expresar la postura de la Unión Europea (UE) respecto a la escalada comercial con Estados Unidos. Según Von der Leyen, el bloque europeo negocia “estrechamente” con la administración estadounidense, tras la extensión de la tregua arancelaria decidida por Washington hasta el 1 de agosto. La responsable comunitaria aseguró que la UE se “prepara para todos los escenarios” en caso de que no se alcance un pacto antes de esa fecha.

“Defendemos nuestros intereses y seguimos trabajando de buena fe. Nos preparamos para todos los escenarios”, declaró Von der Leyen durante un debate sobre las conclusiones del último Consejo Europeo. La dirigente europea informó que mantuvo un “buen intercambio” con el presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en la búsqueda de un acuerdo y recalcó que la UE aspira a construir “un marco fiable para el comercio común”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la víspera que enviaría “en unos dos días” una notificación por carta a la UE sobre la imposición de nuevos aranceles si no se lograba una solución negociada. “Ahora están siendo muy amables con nosotros”, afirmó Trump. El mandatario insistió en que las relaciones comerciales con Bruselas han sido difíciles y calificó a la UE de “mucho peor que China” a la hora de negociar, citando, entre otros motivos, las demandas europeas contra gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple y Google.

La Unión Europea aseguró estar preparándose para todos los escenarios ante la presión arancelaria de Estados Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

Estados Unidos mantiene actualmente aranceles del 10 % para todos los productos europeos y del 25 % para acero, aluminio y vehículos provenientes del bloque comunitario. Trump advirtió que estos aranceles podrían incrementarse hasta el 50 %, y que a algunos socios, como Japón y Corea del Sur, ya se les notificaron gravámenes adicionales del 25 %, que entrarán en vigor desde el 1 de agosto. Además, el gobierno estadounidense presentó la posibilidad de imponer un arancel especial del 50 % sobre el cobre y otro del 200 % sobre productos farmacéuticos si las compañías del sector no trasladan su producción a Estados Unidos.

De acuerdo con Von der Leyen, los aranceles adoptados desde febrero afectan al 70 % del comercio total de la UE con Estados Unidos, cifra que “representa medidas de escala y alcance sin precedentes”. A pesar de la volatilidad, Von der Leyen reiteró que la Unión Europea busca una solución por la vía dialogada y acentuó que los aranceles “son malos para los negocios”. En este sentido, afirmó que “no es el único socio mundial que así lo cree”, ya que la UE ha firmado recientemente acuerdos comerciales con Mercosur, México y Suiza, y trabaja para ultimar uno con India antes de finalizar el año.

Donald Trump amenaza con nuevos aranceles a productos europeos si no se alcanza un acuerdo comercial (REUTERS/ARCHIVO)

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, añadió que la rapidez en cerrar un acuerdo con Washington eliminaría “la incertidumbre” en torno a los aranceles, cuya amenaza ya condiciona la economía y la toma de decisiones empresariales del bloque.

En las últimas semanas, Estados Unidos solo ha cerrado acuerdos parciales con China, Reino Unido y Vietnam, mientras continúa la amenaza arancelaria para sus otros socios comerciales. Trump remarcó que el incentivo para quienes firmen un convenio es el acceso al mercado estadounidense: “Si no quieren, no tienen que pagar, y no tienen que comerciar aquí. Pero si quieren comprar, ganar mucho dinero y vender en Estados Unidos, tienen que hacerlo”.

En este ambiente de incertidumbre, Von der Leyen subrayó que los esfuerzos de la UE son constantes y que “este es un momento de riesgo para Europa”, aunque destacó que también existen “oportunidades” para fortalecer la posición internacional del continente al consolidarse como “un socio en el que el mundo puede confiar”. El desenlace de la negociación se mantiene pendiente hasta la fecha límite del 1 de agosto, cuando podrían activarse los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos.