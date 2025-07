El Estado Islámico ya entrena a sus militantes en el uso de inteligencia artificial como nueva arma extremista

Así es como el Estado Islámico entrena a sus militantes en el uso de inteligencia artificial como nueva arma extremista (REUTERS/ARCHIVO)

En un reciente intercambio dentro de un chat utilizado por seguidores del Estado Islámico (ISIS), se discutieron precauciones sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), dejando en evidencia que la tecnología ha penetrado en los foros más delicados de la seguridad internacional. De acuerdo con una investigación del The Guardian, diversas agencias de seguridad en Estados Unidos han mostrado inquietud ante el avance de la IA como una herramienta que permite a grupos hostiles perfeccionar sus operaciones y planificación en línea.

La amenaza no es nueva en su esencia, pero sí en su alcance: organizaciones como ISIS y su antecesora al-Qaida, junto a agrupaciones de extrema derecha como The Base, han utilizado plataformas digitales para tareas como el reclutamiento, financiamiento oculto a través de criptomonedas, descarga de armas para impresión 3D y difusión de manuales de operaciones, manteniendo a las agencias de inteligencia en constante estado de reacción, señaló The Guardian. Sin embargo, la aparición de aplicaciones de IA accesibles de forma gratuita ha incrementado el reto para las autoridades, desplazando el tradicional juego de “atrapar al topo” a una carrera tecnológica cada vez más sofisticada.

Fuentes cercanas a los esfuerzos contra el terrorismo en el gobierno estadounidense confirmaron al medio la preocupación de varios organismos por la capacidad de la IA para acelerar las actividades de grupos extremistas. El FBI declinó comentar sobre el asunto. Adam Hadley, fundador de Tech Against Terrorism, respaldada por la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo de la ONU (CTED), precisó: “Nuestra investigación predijo exactamente lo que estamos observando: terroristas desplegando IA para acelerar actividades ya existentes en lugar de revolucionar sus capacidades operacionales”. Hadley advirtió, además, que los riesgos incluyen el uso de IA para el rápido desarrollo de aplicaciones y sitios web, subrayando que la IA generativa intensifica las amenazas que representan tecnologías previas.

Inteligencia artificial y grupos extremistas: el avance silencioso que inquieta a agencias de seguridad en Estados Unidos y Europa (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El reporte subraya que organizaciones como ISIS han comenzado a incorporar herramientas como el chatbot de OpenAI, ChatGPT, utilizando IA para multiplicar el alcance de la propaganda y adaptarla a distintos formatos multimedia. Moustafa Ayad, director ejecutivo para África, Medio Oriente y Asia en el Institute for Strategic Dialogue, explicó que la capacidad de transformar boletines de noticias de IS en piezas de audio es una de las formas en que sus seguidores han amplificado el mensaje y la producción centralizada de imágenes o contenido visual.

Ayad resaltó que la IA otorga soporte a la propaganda y su diseminación, aspectos centrales para las redes terroristas. IS ha dejado claro su interés y su intención de aprovechar las oportunidades que brinda la IA, instruyendo a sus seguidores con guías sobre el uso y los riesgos de estas herramientas, distribuidas mediante canales encriptados. En una de sus publicaciones propagandísticas más recientes, IS dedicó un artículo a instruir sobre la importancia de comprender la IA: “Para cada individuo, sin importar su campo o experiencia, dominar los matices de la IA se ha vuelto indispensable. [La inteligencia artificial] no es solo una tecnología, sino una fuerza que está moldeando la guerra”, destacaron.

En discusiones entre simpatizantes en foros de IS, surgieron dudas sobre la seguridad al emplear ChatGPT para obtener instrucciones sobre la fabricación de explosivos, mientras otros sugirieron esquemas alternativos menos vulnerables a auditorías gubernamentales, como compartir planos y recetas para construir prototipos de vehículos remotos, una táctica ligada a recientes ataques con vehículos. En marzo, una cuenta vinculada a IS también publicó un video de fabricación de bombas generado por IA mediante un avatar, presentando una receta elaborable con materiales domésticos, reportó The Guardian.

Investigadores señalan que la inteligencia artificial facilita la creación de contenido, la comunicación segura y la planificación de ataques, complicando la labor de agencias de inteligencia y empresas tecnológicas

Los grupos de extrema derecha han mostrado igual interés por la IA, utilizando estas herramientas para crear memes de desinformación, gráficos propagandísticos de Adolf Hitler y nuevos contenidos digitales para sus seguidores. Los expertos citados por el medio subrayaron que estas aplicaciones también mejoran la seguridad operacional de dichas organizaciones, al facilitar comunicaciones seguras a través de moduladores de voz encriptados y otras estrategias que dificultan la vigilancia de autoridades.

Desde 2014, cuando IS realizó transmisiones en redes sociales de ejecuciones masivas durante la toma de Mosul, el aprovechamiento de los espacios digitales ha sido un rasgo central de estos grupos. Tras el auge de la llamada Califato y el incremento de operaciones cibernéticas, gobiernos y empresas tecnológicas coordinaron esfuerzos para suprimir perfiles y actividades en línea. Según consignó el medio británico, este enfoque se ha extendido para vigilar el uso de criptomonedas, aplicaciones de mensajería cifrada y portales que albergan archivos para armas impresas en 3D.

No obstante, recientes recortes presupuestarios a las operaciones de contraterrorismo en varios gobiernos, incluida la administración de Doge en Estados Unidos, han debilitado tales iniciativas. Hadley manifestó que el retroceso más preocupante reside en la degradación de la infraestructura de seguridad: “Los estándares han bajado significativamente, con plataformas y gobiernos menos enfocados en este ámbito”.

Ante la sofisticación del contenido generado con IA, los expertos reclaman que compañías como Meta y OpenAI fortalezcan mecanismos existentes como el intercambio de hashes y las capacidades de detección convencional, y desarrollen más recursos de moderación de contenidos vinculados a la IA. Hadley comentó: “Nuestra vulnerabilidad no radica en las nuevas capacidades de la IA, sino en nuestra resiliencia menguante frente a las actividades terroristas en línea”.