Los países del G7 exigieron a Irán restablecer “urgentemente” su cooperación con la Agencia Atómica de la ONU

Los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7) y el Alto Representante de la Unión Europea exigieron este lunes a Irán que reanude sin demoras su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y manifestaron su condena ante las amenazas contra su director general, Rafael Grossi. El pronunciamiento conjunto refleja la preocupación internacional sobre el rumbo del programa nuclear iraní y la viabilidad del sistema global de no proliferación.

“Para alcanzar una resolución sostenible y creíble, instamos a Irán a que reanude urgentemente su total cooperación con el OIEA, tal como exige su obligación en materia de salvaguardias, y a que proporcione información verificable sobre todo el material nuclear en su posesión, incluyendo el acceso de los inspectores del OIEA”, indicó el grupo en un comunicado difundido por el Gobierno alemán.

El G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, reiteró además su llamado a Teherán para que permanezca dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y se abstenga de retomar actividades de enriquecimiento que considera “injustificadas”. “La República Islámica de Irán no debe, bajo ninguna circunstancia, obtener armas nucleares”, señalaron los ministros.

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, rarificaron su llamado a Teherán para que permanezca dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear y se abstenga de retomar actividades de enriquecimiento de uranio (Organización de Energía Atómica de Irán vía AP, Archivo)

La presión internacional coincide con un deterioro en las relaciones entre Teherán y el OIEA. El pasado 26 de junio, Rafael Grossi expresó en una entrevista con la emisora francesa RFI que está “enormemente preocupado” por la negativa iraní a permitir la reanudación de inspecciones en sus instalaciones nucleares tras los ataques sufridos por el país a manos de Israel y Estados Unidos.

“Les escribí tras el cese de las hostilidades para pedir que nos reuniéramos y propuse viajar de inmediato a Irán para retomar las inspecciones. Hasta ahora no he recibido respuesta”, afirmó Grossi. Según explicó, las tensiones han escalado por percepciones dentro de Irán de que el OIEA no condenó adecuadamente las acciones militares israelíes, lo que ha derivado en decisiones políticas internas para suspender la colaboración con el organismo.

El conflicto se intensificó aún más tras declaraciones realizadas en Irán que pedían el “arresto y ejecución” del director general del OIEA. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó estos llamados como “inaceptables” y expresó su respaldo a la labor del organismo. “Apoyamos las cruciales labores de verificación y monitoreo del OIEA en Irán y elogiamos a su director general y al OIEA por su dedicación y profesionalismo”, escribió en su cuenta oficial de X. Washington también instó a Teherán a “garantizar la seguridad del personal del OIEA”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las amenazas de Irán como “inaceptables” y expresó su respaldo a la labor del OIEA (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En paralelo, el Parlamento iraní aprobó un plan para suspender de forma completa la cooperación con el OIEA. El Consejo de Guardianes —órgano encargado de validar la legislación— ratificó la medida el jueves pasado. Solo resta la firma del nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian, para que la medida entre en vigor.

El plan contempla la expulsión de todos los inspectores del organismo internacional y prohíbe a la agencia nuclear estatal iraní compartir datos o informes con el OIEA. Esta decisión marca un punto de ruptura en la supervisión del programa nuclear iraní y podría dificultar los esfuerzos diplomáticos en curso para contener una posible escalada regional.

En su comunicado, el G7 también instó a “todas las partes” a evitar acciones que puedan desestabilizar aún más la región, al tiempo que reafirmó su respaldo al derecho de Israel a defenderse.

La relación entre Irán y el OIEA ha estado marcada por tensiones desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, pero las actuales medidas adoptadas por Teherán suponen un giro más drástico.

El Parlamento iraní aprobó un plan para suspender de forma completa la cooperación con el OIEA (Europa Press/Contacto/Icana)

La falta de transparencia en el programa nuclear iraní y las restricciones al monitoreo internacional representan, según analistas, un desafío directo al régimen global de no proliferación y alimentan el riesgo de una nueva crisis en Medio Oriente.

(Con información de EFE)