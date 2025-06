Gabriel Ben-Tasgal: “El objetivo del régimen iraní es sobrevivir, aunque tenga que negociar un desarme nuclear con EEUU”

Gabriel Ben Tasgal dialogó con Infobae sobre la reciente guerra de los 12 días entre Israel e Irán

La guerra de los 12 días profundizó aún más la fragilidad que ya venía mostrando el régimen de Irán. Un régimen que desde hace tiempo se viene descascarando, pese a permanecer en el poder a base de amenazas, represión y autoritarismo. Y aunque todavía resta conocer el verdadero daño que sufrieron las instalaciones nucleares por los bombardeos de Estados Unidos, la escalada del conflicto con Israel se saldó con una gran cantidad de jerarcas militares y científicos responsables del programa nuclear persa.

También quedó más vulnerable que nunca el líder supremo Ali Khamenei, quien durante las dos semanas de guerra permaneció escondido en un búnker secreto en las montañas del país.

En este contexto, sólo reina la incertidumbre en torno al alto el fuego que acordaron Israel e Irán después de 12 días de intensos enfrentamientos. ¿Perdurará la tregua? ¿Aceptará Irán negociar con Estados Unidos y renunciar a sus ambiciones nucleares? ¿Es el principio del fin del régimen de Khamenei?

Gabriel Ben-Tasgal, reconocido periodista, escritor y politólogo especializado en Medio Oriente, dialogó con Infobae para analizar lo que dejó el conflicto y cómo se vislumbra el futuro de la región.

Israel dañó severamente al régimen iraní durante la guerra de los 12 días (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

-Después del 7 de octubre, hemos visto una serie de sucesos como los primeros enfrentamientos directos entre Israel e Irán del año pasado, los golpes a los grupos terroristas respaldados por Teherán, y más recientemente el informe de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el programa nuclear persa. ¿Cuál es el origen de esta guerra de los 12 días?

-Para mí las tres palabras claves son: ventana de oportunidades. Irán, por distintas razones, tiene la intención de desarrollar material nuclear con fines militares y tiene la capacidad para hacerlo. Pero eso era algo sabido, y puede ser incluso que lo haya acelerado el proceso en los últimos meses después del 7 de octubre. De hecho, la Organización Internacional de Energía Atómica lo confirma. Pero la palabra clave aquí es ventana de oportunidades porque la estrategia de Irán durante muchos años fue la estrategia del pulpo, que es rodear a Israel con proxies capaces de amedrentarla para que Israel no ataque las capacidades nucleares. Imagínate que vos estás el 6 de octubre del 2023 y pensás en atacar a Irán y a sus centrales nucleares. Vos sabés perfectamente que en el momento que lo hagas, Irán te va a disparar a través de Hezbollah 200.000 cohetes; Hamas te va a disparar su otra tanda, 30.000 digamos; los hutíes van a disparar… O sea, varios van a amedrentar a Israel para que no lo haga. Después del 7 de octubre, Israel lo que hizo fue ir atacando los brazos de ese pulpo, los tentáculos. Primero debilitó sustancialmente a Hamas, después a Hezbollah. Cayó Assad porque Hezbollah ya no lo podía proteger. Y en octubre del año pasado, Irán disparó 181 misiles balísticos. La respuesta de Israel en octubre del año pasado fue medida porque no querían que Estados Unidos lo acusase de intervenir en las elecciones que se iban a producir cinco días después. Pero la respuesta de Israel sí que fue efectiva porque lo que hizo fue quitarle las capacidades defensivas a Irán. Se quedaron sin sistemas S-300, y además destruyó ciertas fábricas de misiles. Es por eso, que lo que nosotros vemos es que hay una ventana de oportunidades. Israel tenía que atacar a Irán, un programa nuclear que de por sí era problemático antes de que Irán se armase nuevamente y consiguiese nuevas baterías defensivas. Entonces, iba a ocurrir. Evidentemente, el conflicto era anterior. Pero era ahora o ahora.

-¿En esa ventana de oportunidades también influyó la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca?

-La presencia de Trump por supuesto que influye. No es lo mismo para Israel tener a Trump, que entiende ese peligro iraní parecido a lo que entiende Netanyahu, que con Biden, que es de alguna manera un alumno mejorado de Barack Obama en el sentido de que desconfiaba de Irán. Biden sí desconfiaba de Irán, mucho más de lo que pensaba Obama. Obama tenía la postura de intentar meter a la comunidad internacional a Irán y de esa forma supuestamente moderarlo.

-¿Y cuál es, desde tu punto de vista, el saldo de esta guerra?

-Supuestamente Israel se propuso atacar dos cosas: las capacidades nucleares y las capacidades misilísticas de Irán. El objetivo declarado no era derrocar al régimen, porque el régimen va a ser derrocado si cae por dentro. Entonces, ¿cómo medís si fue derrotado o no, si fue reducida la capacidad nuclear de Irán y la capacidad misilística? La misilística es fácil de medir porque sabés que se destruyeron más o menos el 70% de las lanzaderas, y que Irán tenía alrededor de 2500 misiles, y ahora quizás tienen 700. Entonces, evidentemente Israel le hizo un daño a la capacidad misilística. Y con respecto a las centrales nucleares, es aún temprano para saber. Si los 450 kg de uranio enriquecido al 60% siguen a disposición de Irán, y si Irán tiene la capacidad para poder enriquecerlos y elevarlos al nivel que se necesita que es 93.8%, es temprano. Por otro lado, Israel también atacó las intenciones. O sea, el deseo de Irán de volver o de desarrollar un material no convencional. Cuando vos atacas y matas a 20 científicos de primer nivel y atacas a los militares responsables del programa nuclear iraní, estás matando también o intentando reducir el deseo. La conclusión es que todavía no sabemos el daño nuclear, si fue sustancial. Sabemos que el daño al deseo fue sustancial y el daño misilístico fue sustancial. Hoy el ministro de Exteriores de Irán dijo que el daño había sido profundo, pero la verdad es que yo no sé todavía hasta qué punto esto es verdad. Es cuestión de tiempo.

-¿De eso va a depender la perdurabilidad del alto el fuego que acordaron?

-Claro, porque la estrategia ahora de Israel, después del 7 de octubre, es atacar sin esperar que te ataquen. Ahmed al Sharaa, presidente de Siria, no hizo nada contra Israel desde que asumió. Y sin embargo, Israel atacó al ejército de Siria y lo desarmó. Con Irán igual. Pensar en la posibilidad de que Israel haga en Irán, lo mismo que hace con Hezbollah en el Líbano, que es ahora atacar a Hezbollah sin esperar que Irán ataque, es un escenario posible. La actitud de este gobierno en Israel es proactiva; el 7 de octubre tiene sus consecuencias en la geopolítica de Medio Oriente.

Para Gabriel Ben-Tasgal, el principal objetivo del régimen iraní "es sobrevivir"

-Recién mencionabas que el objetivo de Israel no era el derrocamiento del régimen. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí en varias oportunidades dijo que uno de los objetivos era eliminar al ayatolá. ¿Crees que esto era más una amenaza en medio de la escalada del conflicto que una realidad; o, por el contrario, Israel lo sigue teniendo como un objetivo dependiendo de cómo se desarrollen los próximos eventos?

-El objetivo de Israel es debilitar al régimen, pero tiene que ser desde adentro. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la opción de matar a Khamenei estaba sobre la mesa. Pero lo cierto es que Khamenei tiene más de 80 y algo de años. No está en su mejor estado de salud y está medio gagá. Sin embargo, su hijo Mustafá Khamenei es peor que el padre. Es igual de conservador, y es peor del punto de vista de que es una una escoba nueva. Entonces, yo supongo que uno de los temas que debe haber pesado es el hecho que matar a Khamenei iba a tener tantos costos que podía provocar un hijo incluso más agresivo que el padre.

-Eliminarlo no implicaba el final del régimen…

-Por supuesto que no. Porque hay que eliminar un montón de cosas de control que lo estamos viendo hoy. Hoy el régimen de Irán está aplacando a todo aquel que es considerado traidor; todo aquel que se sospecha que ayudó a Israel en este ataque sin parangón es ahora ejecutado en las calles de Irán. Yo leí hoy a la mañana que ya hay como 1000 detenidos. ¿Sabes cuántos muertos va a ejecutar si en la guerra entre Irán e Irak en el 88 ejecutaron a 7000? ¿Cuántos van a ejecutar ahora?

-¿Crees que en ese análisis de qué hacer con el ayatolá también pesó el temor de que Irán se convirtiera en un nuevo Irak?

-Con la diferencia que Irak es un país que tiene tantas divisiones de religiones y de clanes internos que es un lugar más volátil. En cambio, los persas son un pueblo mucho más unificado. Y el chiísmo es la religión dominante dentro de Irán. Además, Irán tiene una cultura más progre. El pueblo iraní es mucho más occidental que su gobierno. Por eso yo creo que la posibilidad de implementar algo parecido a una poliarquía, una democracia, si hay un lugar en Medio Oriente creo yo que es en Irán. No se puede ejecutar, por ejemplo, en Libia, en Irak, en Siria, es más difícil. Pero la homogeneidad interna del pueblo iraní puede ser digno de esperanza.

-En los últimos años vimos protestas históricas contra el régimen; después del 7 de octubre Israel golpeó como nunca a Hezbollah y Hamas; como remarcas, ya no está Al Assad en Siria; y ahora estos daños perpetrados contra la estructura militar y nuclear de Teherán. ¿Cómo queda el liderazgo de Khamenei?

-El portavoz de Khamenei dijo que habían atacado Israel y que habían 500 muertos y 400 desaparecidos. La gran pregunta es, ¿cuánta gente pensás vos que se cree esa patraña? Yo supongo que no tantos. El régimen evidentemente miente para mantenerse en el poder, no va a salir por ahí diciendo que fueron atormentados y humillados ‘por aquellos judíos que nosotros despreciamos’. No lo va a asumir. La posición de él es de debilidad. Pero por otro lado, digamos las cosas como son: no hay una oposición en Irán que vos puedas decir, si cae el régimen, este grupo de gente, los liberales, los comunistas, que pueda tomar el poder. Porque buena parte del liderazgo iraní que sirve está en el exilio. Entonces es difícil ver que alguien pueda tomar el puesto a tal punto de poner en peligro a Ali Khamenei, y a su Guardia Revolucionaria. Por eso que para poder evitar que a alguien se le ocurra la idea de ir y voltearlo es que vamos a ver enormes matanzas, creo yo, durante estos días.

Aseguran que durante los 12 días de guerra, el ayatolá Ali Khamenei estuvo escondido en un búnker subterráneo en una zona montañosa de Irán (Office of the Iranian Supreme via REUTERS)

-Durante la escalada del conflicto el que cobró un importante protagonismo fue el ex príncipe heredero Reza Pahlavi. ¿Qué opinión tenes de su figura?

-Completamente irrelevante. Nadie en Irán va a querer volver a los días del Sah. Es una figura que simplemente nos rememora una época pero no tiene ningún tipo de peso real. En Irán podemos tener otros líderes alternativos. No creo que Irán quiera volver a los días del Sah, y por lo tanto la figura del hijo de Reza Pahlavi es una figura decorativa o colorida.

-Tras los 12 días de guerra, Trump anunció nuevas conversaciones con el régimen sobre su programa nuclear. Sin embargo, el canciller iraní rápidamente lo contrajo. ¿Crees que, más allá de lo que el régimen declare públicamente, ahora puede verse necesitado a dialogar en serio y sin idas y vueltas?

-El principal objetivo del régimen de Irán es sobrevivir. Si para sobrevivir vas a tener que negociar con Estados Unidos un desarme nuclear, porque eso es lo que te exigen, el principal objetivo de Irán es sobrevivir. Entonces, sí, yo creo que ahora aumentan las posibilidades de una negociación, pero una vez que le pegaste tres palazos a la cabeza. Ahora Irán, quizás todo lo que decía ‘no’ durante las negociaciones de 60 días con Trump, ahora quizás diga ‘sí’ o ‘quizás’. Si Trump se conforma con menos que el modelo libio, Irán ganó. Y el modelo libio después de lo que ha hecho Irán durante todos estos años es tener armas de capacidad nuclear. Punto. O sea, no es que te quedas con capacidad nuclear para fines civiles. Listo, no tienes más capacidad para enriquecer uranio solo, sin el control de la Organización Internacional de Energía Atómica.

-Además, más allá de ciertos comunicados para condenar los ataques de Estados Unidos y algunos pronunciamientos aislados, en estos días tampoco vimos un respaldo masivo del mundo árabe hacia Irán. ¿Consideras que hay un cambio en la coyuntura de Medio Oriente?

-Hay tantas buenas noticias en relación a la caída del eje shiita. Primero, hay dos odios que la gente conoce menos. El primero es el odio entre shiitas y sunitas. Aplaudieron casi todos los sunitas, están felices con lo que ocurrió. El otro odio que la gente desconoce es que los persas y los árabes se odian. Principalmente los persas odian a los árabes; los tratan como si fuesen unos incultos. Irán se ha ganado el odio de todo el Medio Oriente porque son shiitas frente a sunitas y porque son persas frente a árabes. La gente puede ir a hablar de la boca para fuera, solidaridad con Irán. En el fondo están todos muy felices. Si tu pregunta es, si hay posibilidad, por ejemplo, que Israel ahora, después de esto, firme un acuerdo de paz con Arabia Saudita, para mí sí. Creo que ese proceso es irreversible. Israel va a firmar la paz con varios países sunitas no radicales, entre ellos Arabia Saudita. Incluso si ahora que no está la amenaza iraní tan latente, ahora aparentemente podrían caer las intenciones de Arabia Saudita, porque no necesita la protección de Israel para defenderse de Irán. Pero yo creo que es una decisión estratégica saudita firmar una paz con Israel.

-¿Y a una potencia como China, por ejemplo, le interesa defender a Irán?

-A nadie le interesa Irán. El imperialismo de China es más que nada comercial. Rusia tiene enormes problemas en Ucrania y además tiene un acuerdo con Israel. Israel no le vende a Ucrania un montón de armas que Ucrania necesita y pide; y a cambio Rusia deja actuar en Israel a Israel en el Medio Oriente. El otro que sale perdiendo, que no es menor, es Maduro. Maduro le vendía uranio, o le daba uranio a Irán. A cambio, él recibía drones de ataque que tiene Venezuela y que son copias de dos drones iraníes. Venezuela recibía capacitaciones de la Basij, que es la policía secreta que reprime a los manifestantes. Y Venezuela le dio a Irán y a los aliados shiitas, unos 15.000 pasaportes venezolanos. Entonces si hay alguien que perdió también es Maduro.

Netanyahu y Trump coordinaron conjuntamente los ataques contra el régimen iraní (REUTERS/Kevin Mohatt)

-Hablando de América Latina, hemos visto pronunciamientos de condena al ataque de EEUU por parte de gobiernos como los de Chile, Brasil y Colombia. En el caso de Brasil es paradójico porque no condenó con tal vehemencia, por ejemplo, los ataques rusos desde el inicio de la invasión. ¿A qué atribuís esas posturas de ciertos gobiernos respecto a Irán? ¿Hay falta de conciencia en la región sobre la influencia del régimen en el extremismo islámico, sobre todo sabiendo que en Argentina, por ejemplo, se llevó a cabo el peor ataque terrorista de la historia de la región?

-Yo creo que hay también un problema de interseccionalidad de dividir al mundo entre buenos y malos. Entonces somos solidarios con los que consideramos de forma automática víctimas. Entonces, todas las mujeres son víctimas, todos los pobres son víctimas, todos los pueblos originarios son víctimas, los musulmanes son víctimas. ¿Quiénes son los malos? Los imperialistas, los blancos, los heterosexuales… Israel es catalogado por la izquierda progre walk como parte del eje opresor. Y en los ‘oprimidos’, están los palestinos e Irán también. Entonces, como nosotros somos esencialmente aintelectuales, vamos a apoyar de forma incondicional a los que percibimos como parte de nuestro bloque de víctimas. Que una persona de extrema izquierda apoye a Irán y apoye a Hamas es bastante lógico en el marco de la interseccionalidad. Eso por un lado. Por otro lado, en los gobiernos que estás nombrando tenés casos puntuales de una extrema izquierda que se solidariza de forma automática con grupos radicales islámicos. Pero tiene lógica también porque el postmodernista, que llamamos habitualmente extrema izquierda, se une con el premodernista contra la modernidad. No te digo Lula da Silva, porque es un tema ideológico el de Lula; pero tenés países problemáticos que antes no lo eran, por ejemplo, Uruguay. Vos tenés al presidente Orsi, que es bastante moderado en sus declaraciones, y tenés el partido del Frente Amplio o los gremios en Uruguay, que han tomado una actitud tan grave que hoy en día en redes sociales Uruguay ocupa el primer lugar en índice de antisemitismo. ¿Cuándo escuchaste que Uruguay esté metido en eso? Cuando las extremas izquierdas llegan al poder, traen consigo un fenómeno que antes no era de izquierdas, qué es el antisemitismo. Hoy los tres principales promotores del antisemitismo son la emigración musulmana, ciertos medios de comunicación, y por último, casi todas las extremas izquierdas del mundo son claramente antisemitas, algunas izquierdas también.

-Para cerrar. El domingo pasado el secretario de Estado Marcos Rubio dijo que tras los ataques de EEUU el mundo es más seguro y estable. ¿Coincidís con esto? ¿Y crees que, al igual que Israel, EEUU se va a reservar el derecho de volver a atacar a Irán si comprueba que el régimen sigue desarrollando su programa nuclear con fines militares?

-¿El mundo es más seguro sin una Irán nuclear? Seguro. ¿El mundo es más seguro sin una Irán que intervenga en un montón de países para desestabilizarlos? Sí. ¿El mundo es más seguro con una Irán que no puede planificar un atentado terrorista en América Latina? Sí. ¿Querés paz en el Medio Oriente y pensás que Arabia Saudita puede firmar una paz con Israel y eso es bueno? Una Irán débil acerca eso. O sea, hay muchas buenas noticias. Creo, por otro lado, que el gobierno norteamericano tiene dos tendencias: la aislacionista, que no quiere meterse en ningún tipo de conflictos; y la de Donald Trump, que se piensa que es el sheriff del mundo. Si le conviene a Donald Trump terminar el trabajo con Irán y derrocar al régimen, puede ser que ocurra. Creo yo que una persona responsable debe entender que no se puede cambiar los regímenes de otros países, sino que lo tienen que hacer sus propios ciudadanos. Vos tenés que ayudar debilitando sus regímenes.