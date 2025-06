“Israel hoy se siente como un país más seguro”: el jefe de la Mossad celebró la ofensiva contra Irán y agradeció a la CIA

Entre la desconfianza al alto el fuego y la destrucción de los combates, Irán e Israel regresan a la vida diaria El cese de hostilidades no ha disipado la incertidumbre ni el temor en ambas sociedades, que enfrentan el reto de recuperar la cotidianeidad mientras persisten heridas profundas y amenazas latentes

“La planta nuclear de Isfahan probablemente ya no existe y no hay con qué reemplazarla” Zohar Palti, ex jefe del Mossad y del Buró Político-Militar del Ministerio de Defensa de Israel, aseguró que uno de los sitios más estratégicos del programa nuclear iraní quedó fuera de operación tras el ataque conjunto con Estados Unidos