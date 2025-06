Reportan una “fuerte” explosión en la provincia iraní de Bushehr, donde se encuentra un reactor nuclear (REUTERS)

Medios iraníes informaron este domingo que se escuchó una “fuerte explosión” en la provincia de Bushehr, en el sur de Irán, donde opera la única central nuclear activa del país. El estallido ocurrió horas después de los ataques lanzados por Estados Unidos contra tres centros clave del programa nuclear iraní: Natanz, Isfahán y Fordow. También se reportó otra explosión en la provincia de Yazd, en el centro del país, según agencias de noticias estatales.

El diario Shargh atribuyó el ataque en Bushehr a Israel, sin aportar pruebas, en lo que representa un nuevo episodio de acusaciones cruzadas entre Irán e Israel, que desde el 13 de junio intercambian bombardeos y ataques con drones de manera casi diaria. El conflicto se intensificó con la reciente ofensiva aérea de Estados Unidos, que, según el Pentágono, destruyó instalaciones nucleares iraníes con bombarderos B-2 y misiles Tomahawk lanzados desde submarinos.

Las autoridades de Teherán sostienen que no existe riesgo para la población cercana a los sitios atacados. “Los habitantes de Natanz, Isfahán y Fordo pueden seguir con sus vidas normalmente”, aseguró la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, en una entrevista televisiva. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que, hasta el momento, no se han detectado niveles elevados de radiación fuera de las zonas afectadas. No obstante, el organismo había advertido previamente que un ataque contra la central de Bushehr podría desencadenar “una liberación muy elevada de radiactividad” con efectos a “cientos de kilómetros”.

En el plano diplomático, Irán acusó a Estados Unidos e Israel de dinamitar las vías de diálogo con sus ataques. El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, publicó este domingo un mensaje en la red social X donde responsabilizó a Israel de haber “torpedeado las negociaciones” entre Teherán y Washington desde que lanzó su ofensiva militar el 13 de junio. “Ahora ha sido Estados Unidos quien repite el gesto”, escribió Araqchi, en alusión a los bombardeos del domingo, ocurridos apenas dos días después de mantener reuniones con cancilleres europeos en Ginebra.

Una imagen combinada muestra imágenes de satélite sobre el complejo subterráneo de Fordow, antes y después de que Estados Unidos golpeara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, Irán (REUTERS)

Por su parte, el presidente Donald Trump celebró la operación y afirmó que las instalaciones nucleares iraníes fueron “completamente destruidas”. Además, advirtió que Washington lanzará nuevos ataques si Irán no elige el camino de la paz. Según funcionarios estadounidenses, los ataques no estuvieron dirigidos contra tropas o población civil, sino exclusivamente contra infraestructura nuclear estratégica.

En los últimos diez días, los bombardeos israelíes también han alcanzado centros militares y científicos, provocando la muerte de altos mandos y técnicos vinculados al programa nuclear. Irán, que niega estar desarrollando un arma atómica y sostiene que su programa tiene fines civiles, ha respondido con misiles y drones, la mayoría interceptados por el sistema de defensa aérea israelí.

Mientras la violencia escala, crece la preocupación internacional por una escalada regional de consecuencias impredecibles. Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a Irán a comprometerse con “una solución diplomática creíble”, mientras la Alta Representante Kaja Kallas convocó a una reunión urgente de los ministros de Exteriores de la UE. En paralelo, organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtieron que una intensificación del conflicto podría llevar a una guerra de consecuencias “irreversibles”, e instaron al respeto del derecho internacional humanitario y a la protección de la población civil. China condenó “enérgicamente” el ataque de Estados Unidos y pidió “contención inmediata”, dirigiendo su llamado “especialmente a Israel”.