Al menos siete civiles heridos en Israel tras un nuevo ataque con misiles iraníes

Trabajadores de servicios de emergencia trabajan en el lugar de un impacto directo de Irán en el norte de Israel

Al menos siete personas resultaron heridas en Israel, luego de una nueva salva de misiles lanzada desde Irán a diferentes partes del país el domingo por la noche, informaron fuentes oficiales y medios locales.

Los servicios de emergencia israelíes confirmaron que cuatro personas fueron atendidas en el sur del país y tres en el norte, tras los impactos registrados en distintos puntos del territorio. Entre los heridos se encuentra una mujer de 62 años, que fue hospitalizada en condición moderada por inhalación de humo, de acuerdo a The Jerusalem Post.

Personal de emergencia asiste a una mujer herida en Haifa (REUTERS/Rami Shlush)

Otras tres personas fueron atendidas con lesiones leves, mientras que tres más presentaron síntomas de ansiedad, informó el servicio Magen David Adom.

Según la organización United Hatzalah, se recibieron “múltiples reportes de impactos” a lo largo del país tras el ataque. Por su parte, ZAKA, otra organización de respuesta a emergencias, reportó un impacto directo en un edificio residencial en el norte de Israel, aunque no se especificaron víctimas fatales.

En la ciudad portuaria de Haifa, uno de los misiles provocó un incendio de magnitud, de acuerdo con reportes de medios israelíes. Las autoridades locales enviaron equipos de bomberos y paramédicos al lugar para contener las llamas y atender a posibles damnificados. Hasta el momento, no se ha informado sobre la extensión de los daños materiales.

Los bomberos trabajan en un lugar de Haif donde impactó uno de los misiles iraníes (REUTERS/Shir Torem)

El medio local Walla informó que un total de 28 misiles fueron lanzados hacia Israel en esta nueva ofensiva. El número exacto de impactos y la naturaleza de los proyectiles utilizados aún están siendo evaluados por las fuerzas de defensa israelíes.

La escalada de violencia forma parte de un patrón reciente de intercambios militares entre Irán e Israel, en un contexto de creciente tensión regional. El gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque, aunque altos mandos militares indicaron que se están “evaluando los daños y considerando la respuesta correspondiente”.

El ejército de Israel también dijo que varios sitios fueron alcanzados por el último bombardeo de misiles iraníes el domingo, y los bomberos informaron que un edificio residencial fue alcanzado en la costa mediterránea del país.

El régimen iraní también provocó grandes destrozos con sus ataques aéreos sobre Israel (REUTERS/Shir Torem)

“Se han enviado equipos de búsqueda y rescate del Comando de Frente Nacional a varios lugares afectados en Israel, tras el último bombardeo iraní”, declaró el ejército en un comunicado poco después de informar al público que podían abandonar los refugios protegidos. Mientras tanto, los bomberos informaron que los rescatistas se dirigían al edificio en la costa que sufrió el impacto directo.

The Times of Israel informó que el Comando del Frente Interno de las FDI anotició a los civiles de todo el país que ya no necesitan permanecer en refugios antiaéreos, tras el último ataque con misiles balísticos de Irán.