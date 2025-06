Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (EFE/EPA/SHAWN THEW)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de sanciones dirigidas a una decena de individuos y unas treinta entidades asociadas con Irán, a pesar de los recientes contactos entre ambos países para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), parte del Departamento del Tesoro de EEUU, ha listado a nueve personas de nacionalidad iraní y una mujer de nacionalidad china, mientras que la mayor parte de las entidades sancionadas tienen sede en Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

Esta decisión llega después de que Irán exigiera a Estados Unidos garantías sobre el levantamiento de sanciones como parte esencial para lograr un acuerdo final, criticando al Gobierno estadounidense por no aclarar este asunto. El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, subrayó que Irán no persigue la obtención de armas nucleares, afirmando que el país ha demostrado su postura a través de acciones, no palabras.

En el contexto actual, Irán y Estados Unidos han mantenido cinco rondas de contactos destinados a formular un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, con la mediación de Omán. Se prevé que la sexta ronda de estas conversaciones tenga lugar próximamente, aunque no se ha fijado una fecha concreta aún.

El canciller iraní Abbas Araqchi (REUTERS/Mohamed Azakir)

Mientras tanto, Irán ha advertido a los países europeos en contra de apoyar una resolución que acusaría a Teherán de no cumplir con sus obligaciones nucleares. Según fuentes diplomáticas, los europeos proponen junto a Estados Unidos llevar una resolución ante el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que podría remitir el caso a las Naciones Unidas. Esta resolución se basa en un informe reciente del OIEA que llama a Irán a ser más transparente sobre su programa nuclear.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, denunció estas acciones como malintencionadas y aseguró que Irán responderá firmemente a cualquier violación de sus derechos. En relación a esto, Irán ha incrementado su producción de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al necesario para fabricar armamento nuclear.

Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, comentó en una entrevista que Irán actualmente no posee un arma nuclear, aunque sí el material para construirla. Grossi advirtió que el fracaso de las negociaciones podría resultar en una acción militar, opción sobre la cual Estados Unidos e Israel han mostrado interés en el pasado.

El clima internacional se tensa, especialmente cuando países como Francia, el Reino Unido, Alemania, Rusia y China intentan sostener el acuerdo nuclear de 2015, del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 bajo el mandato de Donald Trump. Irán y Estados Unidos, antagonistas desde hace cuatro décadas, continúan tratando de negociar un nuevo acuerdo que impida que Teherán desarrolle armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

(Con información de AFP y EP)