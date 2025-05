Zelensky ordenó aumentar la producción de armamento para frenar los ataques de Rusia: “Responderemos simétricamente” (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ordenó incrementar la producción nacional de armamento, en especial de largo alcance, con el objetivo de responder de forma “simétrica” a los ataques rusos, según afirmó en un discurso a la nación tras reunirse con la cúpula militar.

“La perspectiva es clara: responder simétricamente a todas las amenazas y retos rusos”, afirmó el mandatario. Subrayó que no puede revelar públicamente los detalles de los planes ni las capacidades específicas del país.

“Una parte esencial de estos planes es redoblar la producción de drones y misiles”, señaló. Además, agregó que Ucrania está “movilizando al máximo” su capacidad empresarial para alcanzar este objetivo.

“Estamos preparando nuevos acuerdos con nuestros socios europeos en un futuro próximo, para atraer inversiones en la producción ucraniana”, declaró.

En paralelo, Zelensky realizará este miércoles una visita oficial a Alemania, donde se reunirá con el nuevo canciller, Friedrich Merz, quien ha prometido un respaldo “muscular” a Ucrania en su guerra contra Rusia.

El canciller alemán, Friedrich Merz (Reuters)

“La visita se centra en el apoyo alemán a Ucrania y en los esfuerzos para lograr un alto el fuego”, señaló en un comunicado el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius.

La reunión entre ambos mandatarios comenzará al mediodía y también incluirá el análisis de nuevas sanciones de la Unión Europea contra Moscú, frente al estancamiento en los intentos de reactivar el diálogo por la paz.

Tras una conferencia de prensa conjunta con Merz, Zelensky tiene previsto reunirse con el presidente federal Frank-Walter Steinmeier, quien lo recibirá con honores militares en el palacio de Bellevue.

Desde su asunción el pasado 6 de mayo, Merz reforzó la retórica de apoyo militar a Kiev, alineándose con París, Londres y Varsovia. También impulsó un aumento del gasto en defensa con el objetivo de construir el “ejército convencional más fuerte de Europa”.

En Lituania, donde Alemania despliega una brigada blindada en la frontera oriental de la OTAN, Merz declaró: “Hay una amenaza para todos nosotros por parte de Rusia”.

El presidente lituano Gitanas Nauseda y el canciller alemán Friedrich Merz asisten a una rueda de prensa en Vilna, Lituania, el 22 de mayo de 2025 (REUTERS/Ints Kalnins)

A diferencia de su antecesor Olaf Scholz, quien evitó el envío de misiles Taurus por temor a escalar el conflicto, Merz manifestó en el pasado estar a favor de suministrar ese armamento. Su gobierno, sin embargo, adoptó una política de ambigüedad estratégica y no detalla qué tipo de armas proporciona a Ucrania.

El lunes, Merz aseguró que los principales aliados occidentales de Kiev ya no imponen restricciones sobre el alcance de las armas enviadas, sin especificar si eso incluiría a los misiles Taurus, que pueden alcanzar más de 500 kilómetros y penetrar en territorio ruso.

Trump dijo que Putin “está jugando con fuego”

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió al mandatario ruso Vladimir V. Putin a través de una publicación en Truth Social, afirmando que su liderazgo evitó consecuencias catastróficas para Rusia y sugiriendo que el Kremlin está cruzando una línea peligrosa.

“Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que, si no fuera por mí, ya habrían pasado cosas realmente malas en Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. ¡Está jugando con fuego!”, escribió Trump.

Trump advirtió a Putin que “está jugando con fuego” (REUTERS/Kevin Lamarque)

Previamente, Trump dijo que estaba “absolutamente” considerando nuevas sanciones contra Rusia, mientras la mortífera campaña de ataques con misiles y drones de Moscú en gran parte de Ucrania se prolongaba por tercera noche consecutiva.

“No estoy contento con lo que está haciendo Putin”, dijo Trump antes del último bombardeo de Moscú. “Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le ha pasado a Putin. Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está lanzando cohetes contra ciudades y matando gente, y no me gusta nada”.

(Con información de AFP y EFE)