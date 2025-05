Trump está “decepcionado” con Putin y le dio dos semanas para demostrar si quiere la paz en Ucrania

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, son vistos durante la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina. 30 de noviembre de 2018 (REUTERS/Marcos Brindicci/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles que está “muy decepcionado” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, por los continuos ataques a Ucrania y puso un plazo de dos semanas para determinar si el jefe del Kremlin tiene una intención verdadera de alcanzar la paz.

“En unas dos semanas vamos a saber si nos está siguiendo la corriente o no, y si lo está, responderemos de forma un poco diferente”, recalcó el mandatario, quien se negó a especificar las medidas con las que castigaría a Rusia.

“Lo que puedo decir es que estoy muy decepcionado por lo que ocurrió hace un par de noches, cuando murieron personas en medio de lo que llamaríamos una negociación. Estoy muy decepcionado. Muy, muy decepcionado”, explicó el mandatario.

El pasado 19 de mayo, Putin propuso a Trump en una llamada telefónica trabajar con Ucrania en una hoja de ruta para la futura firma de un tratado de paz y una lista de condiciones para declarar un alto el fuego.

El republicano ha expresado en los últimos días su frustración por los recientes ataques de Rusia contra ciudades ucranianas y el martes advirtió de que Putin está “jugando con fuego”.

El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, aseguró este miércoles que está listo para abrir ya negociaciones con Ucrania sobre el contenido del memorando de arreglo del conflicto y las condiciones para un alto el fuego. Kiev, por su parte, ya ha entregado su parte.

Trump apuntó este miércoles que está dispuesto a sentarse con ambos líderes para desbloquear la situación.

“Lo haré si es necesario. Ojalá se hubiera hecho hace un par de meses, pero en este momento estamos trabajando con Putin y ya veremos dónde estamos. Creo que lo estamos haciendo bien, pero ya veremos. No me gusta lo que está pasando. No me gusta que se lancen cohetes contra ciudades. No lo vamos a permitir”, recalcó.

La explosión de un avión no tripulado ilumina el cielo de la ciudad durante un ataque de aviones no tripulados rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 24 de mayo 2025 (REUTERS/Gleb Garanich)

Rusia y Ucrania mantuvieron en Estambul el 16 de mayo sus primeras conversaciones directas en tres años, en las que acordaron un intercambio de prisioneros, 1.000 por cada bando.

Pese a la implementación exitosa de ese acuerdo, en los últimos días el ejército ruso ha intensificado sus ataques sobre Kiev y otras ciudades ucranianas, lo que ha deparando una respuesta ucraniana con drones y redoblado los llamamientos de Zelensky y líderes europeos para incrementar las sanciones contra Moscú.

Por su part, el Gobierno de Rusia ha propuesto celebrar el próximo lunes, 2 de junio, en la ciudad turca de Estambul la segunda ronda de contactos directos con Ucrania, después de que a mediados de mayo tuviera lugar el primer encuentro entre las partes después de más de tres años.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado a través de un comunicado publicado en el canal de Telegram de su oficina que la delegación rusa está “dispuesta” a presentar a la ucraniana un memorando" que han elaborado “con prontitud” y que establece su postura sobre “todos los aspectos para superar de forma fiable las causas profundas de la crisis”.

Para ello, han propuesto “proporcionar las explicaciones necesarias durante la segunda ronda de conversaciones directas reanudadas en Estambul el próximo lunes 2 de junio”. Así, ha dicho que espera que “todos los que están sinceramente interesados, y no de palabra, en el éxito del proceso apoyen la celebración de una nueva ronda de conversaciones directas ruso-ucranianas en Estambul”.

(Con información de EFE y EP)