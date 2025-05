Rusia lanzó otro ataque contra civiles en Kharkiv: hay al menos 40 heridos (AP)

Rusia lanzó este viernes un nuevo ataque contra zonas civiles en Kharkiv, que dejó al menos 40 heridos.

“Rusia ataca de nuevo a Ucrania. Kharkiv ha sido atacada por docenas de drones Shahed. Edificios residenciales, empresas e infraestructura civil han resultado dañados. Hasta el momento se han reportado más de 40 heridos. Los rescatistas y los servicios pertinentes están trabajando en todas partes”, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que condenó lo ocurrido e insistió en que, una vez más, Rusia ataca zonas civiles, en las que “no había objetivos militares ni podía haberlos”.

Previamente, el jueves por la noche, las autoridades habían reportado otra agresión, esta vez sobre Zaporizhzhia, que involucró drones y misiles enemigos, y dejó más de 30 heridos.

El jueves, Rusia había lanzado otro ataque masivo sobre Zaporizhzhia, que dejó más de 30 heridos (REUTERS)

A raíz de estas agresiones, Zelensky apeló nuevamente a sus aliados y les pidió acciones más severas contra Rusia y una mayor asistencia para proteger a la población civil.

“Se necesitan decisiones firmes y contundentes de nuestros socios: Estados Unidos, Europa, todos nuestros socios que buscan la paz. Solo la fuerza y las sanciones obligarán a Rusia a detenerse”, aseguró.

Desde hace semanas, Estados Unidos oficia de mediador entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de conseguir un acuerdo que permita poner fin a la guerra, que lleva ya más de tres años.

Pese a que Zelensky ha aceptado las propuestas acercadas por la Casa Blanca para alto el fuego iniciales, que conduzcan -en última instancia- al cese total de las agresiones, el Kremlin ha impuesto una serie de condiciones y exigencias que obstaculizaron el avance de las negociaciones.

Estados Unidos oficia de mediador entre Rusia y Ucrania para alcanzar el fin de la guerra (REUTERS)

De hecho, días atrás, el propio Donald Trump criticó la postura adoptada por su par, Vladimir Putin, y lo instó a poner fin a los ataques contra civiles ucranianos y sentarse a la mesa de negociaciones, con seriedad.

“¡Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días! Me hace pensar que, tal vez, él no quiere parar la guerra (...) y deba ser tratado de otra manera. ¿A través de la ‘banca’ o con ‘sanciones secundarias’“, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

En tanto las negociaciones de paz permanecen en un punto muerto, la víspera Kiev dio un importante paso en su relación con Washington y firmó, finalmente, un acuerdo para la explotación conjunta de minerales ucranianos.

Según detalla el texto, el Fondo de Inversión para la Reconstrucción Estados Unidos-Ucrania permitirá canalizar recursos, capacidades y talentos de ambos, para impulsar la recuperación económica del país en guerra. No obstante, Kiev conservará “el pleno control sobre su suelo, infraestructuras y recursos naturales” y los beneficios del fondo “se reinvertirán exclusivamente” en la nación, a diferencia de versiones anteriores, que hacían referencia a la devolución de la asistencia prestada por el gigante norteamericano los últimos años.

Tras un intento fallido, esta semana Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo por los recursos naturales (EFE)

“Esta asociación económica posiciona a nuestros dos países para colaborar e invertir juntos con el fin de garantizar que nuestros activos, talentos y capacidades mutuos puedan acelerar la recuperación económica de Ucrania”, informó el Departamento del Tesoro estadounidense, a la par que la ministra de Economía de Kiev, Yulia Svyrydenko, celebró que “junto con Estados Unidos estamos creando el Fondo que atraerá la inversión mundial a nuestro país”.

(Con información de Europa Press)