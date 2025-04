Volodimir Zelensky recordó que pronto se cumplirán 50 días desde que “Rusia ignoró la propuesta de EEUU de alto el fuego”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, volvió a pedir a la comunidad internacional mayor presión sobre Rusia (JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, recordó este domingo en un mensaje en sus redes sociales que pronto se cumplirán cincuenta días desde que Rusia ignoró la propuesta estadounidense de un alto el fuego y pidió una mayor presión internacional.

“Pronto hará cincuenta días que Rusia ignoró la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego total e incondicional, propuesta que Ucrania aceptó el 11 de marzo. Se necesita una presión más tangible sobre Rusia para dar más oportunidades a una diplomacia real”, escribió.

Agregó que “Ucrania sigue defendiendo su independencia y su territorio en combate” y subrayó que “la situación en la línea del frente y la actividad real del ejército ruso demuestran que la actual presión internacional sobre Rusia es insuficiente para poner fin a esta guerra”.

Al mismo tiempo dio las gracias “a todos los que en el mundo están con Ucrania”.

Zelensky visitó una zona residencial de Kiev bombardeada por las tropas de Putin (REUTERS/Thomas Peter)

Indicó que el jefe del Estado Mayor, Oleksandr Sirski, ofreció información actualizada sobre la situación en la línea del frente, que en muchas zonas “sigue siendo difícil”.

“Sólo hasta el mediodía se habían producido ya casi 70 asaltos rusos contra nuestras posiciones. Los combates continúan. El ocupante continúa sus intentos de ofensiva”, precisó.

En base a esta información, Zelensky señaló que el mayor número de combates tiene lugar en las direcciones de Pokrovsk, Kramatorsk, Limán y Kursk, al tiempo que aseguró que las fuerzas ucranianas “continúan las acciones defensivas activas en determinadas zonas de las regiones de Kursk y Bélgorod”, en territorio ruso.

La posición de Donald Trump

Tras varias semanas de buenas palabras hacia el líder del Kremlin en las que evitó condenar las últimas matanzas de civiles provocadas por Rusia, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a amenazar al Kremlin con sanciones, horas después de protagonizar en la basílica de San Pedro con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, una reunión de alta carga simbólica que ambas partes valoraron positivamente.

Trump y Zelensky se reunieron en el Vaticano, en el marco del funeral del papa Francisco (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Folleto vía REUTERS)

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!“, escribió Trump en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

El presidente estadounidense se refería al ataque lanzado por Rusia contra Kiev la madrugada del jueves, en el que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas.

Trump, que esta misma semana había acusado al presidente ucraniano de poner palos en las ruedas del proceso de paz al decir que nunca reconocería como territorio ruso a Crimea, venía de reunirse con Zelensky en un encuentro que tuvo lugar antes del comienzo del funeral del papa Francisco en el Vaticano.

La reunión duró unos 15 minutos y dejó varias fotografías icónicas en que se ve a ambos dirigentes sentados cara a cara en dos sillas colocadas sobre el suelo de mármol de la basílica de San Pedro. En las imágenes Zelensky y Trump tienen gesto grave y concentrado y se inclinan en signo de atención y respeto hacia el otro.

(Con información de EFE)