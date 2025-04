Los exportadores chinos sienten el rigor de los aranceles de Trump y piden un acuerdo: “Es una cuestión de vida o muerte”

Las empresas chinas ya sienten el rigor de los aranceles de Trump

La gerente de marketing, Candice Li, afirmó que los pedidos estadounidenses de los dispositivos médicos que fabrica su empresa prácticamente han desaparecido, después de que Washington aumentara los aranceles a los productos chinos en un 145 %.

“Es una cuestión de vida o muerte, podríamos decir. Entre el 60 % y el 70 % de nuestro negocio proviene de clientes estadounidenses, por lo que la presión que soportamos es extremadamente alta”, declaró Li, quien trabaja para Conmo Electronic Co.

“Lo que más nos preocupa es un estancamiento prolongado, donde ninguna de las partes (EE. UU. y China) ceda. En última instancia, somos nosotros, la gente común, quienes sufrimos”, añadió Li. “Y una vez que se dejan de pagar los salarios, el desempleo se convierte en un verdadero problema”.

Li estuvo en el stand de su empresa en la Feria de Cantón, la mayor feria comercial de China que se celebra dos veces al año en la ciudad sureña de Guangzhou, donde más de 30 000 expositores exhiben sus productos en una superficie mayor a 200 campos de fútbol.

La gente visita un stand con ventiladores portátiles en el salón de electrodomésticos durante la Feria de Importación y Exportación de China, comúnmente conocida como la Feria de Cantón, en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, el 15 de abril de 2025. REUTERS/Tingshu Wang

Esta fue la primera feria comercial china de este tipo celebrada desde que el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles superiores al 100 % a China y de al menos el 10 % al resto del mundo a principios de este mes.

La mayoría de los exportadores con los que habló Reuters afirmaron que los pedidos estadounidenses, vitales para empresas como la de Li, se han retrasado o han dejado de llegar, una mala señal para la segunda economía más grande del mundo, cuyo crecimiento el año pasado dependió en gran medida de un superávit comercial de un billón de dólares.

Ningún otro país se acerca a igualar las ventas de China, que superan los 400 000 millones de dólares en productos a Estados Unidos cada año.

El director de ventas de Dongguan Weidi Information Tech Co. Ltd., Xiong Meilin, afirmó que, al igual que muchos de sus proveedores se están orientando hacia el mercado ruso, ellos también están considerando ese mercado en particular.

“Desde los cambios en la política arancelaria de este mes, algunos de nuestros clientes estadounidenses ya han suspendido sus planes de pago”, declaró Amy Ye, empleada del stand de un exportador de máquinas recreativas.

La gente visita un stand con productos para mascotas durante la Feria de Importación y Exportación de China, comúnmente conocida como la Feria de Cantón, en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, el 15 de abril de 2025. REUTERS/Tingshu Wang

Y aunque los aranceles de Trump al resto del mundo son mucho más bajos, es probable que frenen la demanda global en los próximos meses e, implícitamente, el apetito por los productos chinos en otros países.

El importador estadounidense Levy Spence, presidente de Air Esscentials, buscaba los productos perfumados que se ofrecían en la feria, pero no tenía un plan de compra específico, porque “cada día que me despierto, siento que hay un arancel diferente”.

“Todos los precios en nuestra industria están subiendo”, dijo. Incluso los productos que obtenemos en Estados Unidos, muchas de las materias primas provienen de todo el mundo. Así que no son solo los aranceles de China los que nos afectan. Se trata de todos los aranceles de todo el mundo.

Los organizadores informaron que, hasta el 8 de abril, se habían registrado alrededor de 170.000 compradores extranjeros para la feria de este mes, en comparación con la asistencia récord de 253.000 en la edición anterior, que concluyó en noviembre. Alrededor del 10% de ellos procedían de Estados Unidos y Europa, una disminución con respecto al 20% de la edición anterior.

La feria se celebra del 15 de abril al 5 de mayo. Las transacciones en la edición anterior totalizaron 25.000 millones de dólares, según informaron medios locales.

(Con información de Reuters)