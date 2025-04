Tensión en Turquía: el opositor Ekrem Imamoglu compareció ante la justicia

El destituido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. (REUTERS/Dilara Senkaya/File Photo)

Ekrem Imamoglu, ex alcalde de Estambul y una de las figuras más visibles de la oposición al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, compareció este viernes ante un tribunal turco por presuntas amenazas al fiscal general de Estambul, Akin Gurlek, en un proceso que su entorno califica de persecución política.

Según un comunicado difundido por el propio Imamoglu, desde la prisión de Silivri, donde permanece detenido, el ex alcalde rechazó los cargos y aseguró que el juicio “sin sentido” responde a su candidatura en las próximas elecciones presidenciales. “Soy una persona que ha ganado tres elecciones en una ciudad de 16 millones de habitantes que es Estambul”, declaró, afirmando que vincular su nombre al terrorismo refleja “malas intenciones”.

La Fiscalía de Estambul ha solicitado para Imamoglu una pena de hasta siete años y cuatro meses de prisión, además de su inhabilitación política, al considerar que sus palabras dirigidas al fiscal Gurlek fueron insultos de naturaleza despectiva con el objetivo de humillar a la autoridad.

Imamoglu ya había sido condenado en diciembre de 2022 a dos años y siete meses de prisión por insultar a miembros del Consejo Supremo Electoral (YSK), en un fallo que lo inhabilitó temporalmente para ejercer cargos públicos.

Un simpatizante de Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y principal rival del presidente Tayyip Erdogan, protesta frente a su prisión (REUTERS/Umit Bektas)

El político opositor está siendo investigado por supuestos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y por corrupción. La Fiscalía lo acusa de organizar una red criminal dedicada a manipular licitaciones públicas, extorsión, sobornos y fraude, entre otros delitos. Parte del expediente señala una “colaboración electoral” ilegal entre su partido, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y el Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), formación prokurda señalada por su cercanía con el PKK.

Desde su detención, miles de personas han salido a las calles en diversas ciudades del país para exigir su liberación, en protestas que denuncian una estrategia de persecución política contra Imamoglu. El presidente Erdogan ha rechazado públicamente estas acusaciones y ha defendido la independencia del sistema judicial.

A las causas judiciales se suma la decisión de la Universidad de Estambul, que revocó el título universitario de Imamoglu por supuestas violaciones a las normas de la Junta de Educación Superior, hecho que podría afectar gravemente su elegibilidad para las elecciones, dado que la legislación exige la posesión de un título universitario para postular a la presidencia. El CHP ha insistido en que las acusaciones son una estrategia para impedir su candidatura presidencial frente a Erdogan.

Miles de personas han salido a las calles en diversas ciudades del país para exigir su liberación, en protestas que denuncian una estrategia de persecución política contra Imamoglu. (REUTERS/Umit Bektas)

Decenas de detenidos por las protestas continúan en prisión tras liberaciones parciales

Al menos 50 personas, en su mayoría jóvenes y estudiantes universitarios, permanecen en prisión preventiva tras las recientes manifestaciones por el encarcelamiento de Imamoglu. Este viernes, las autoridades turcas pusieron en libertad con cargos a casi 90 detenidos, arrestados hace más de dos semanas durante las protestas que siguieron a su detención.

Un tribunal de Estambul dictaminó que el encarcelamiento preventivo no era proporcional, dado que los acusados tienen residencia fija, no existe riesgo de fuga y el supuesto delito de “infringir la ley de manifestaciones” no reviste carácter grave.

Una mujer es detenida por la policía en Estambul, Turquía, el jueves 27 de marzo de 2025, durante una protesta convocada por estudiantes universitarios tras el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. (AP Foto/Francisco Seco)

Durante la jornada, 59 personas fueron liberadas por la mañana, mientras que 34 más fueron puestas en libertad por la tarde, aunque ocho de estas continuarán detenidas debido a que también enfrentan un proceso por “insultos al presidente”, según informaron medios locales.

La víspera, otras 102 personas fueron liberadas bajo cargos similares, y en los días previos se habían producido excarcelaciones adicionales. De acuerdo con la emisora NTV, de las aproximadamente 300 personas detenidas por participar en las movilizaciones, unas 50 continúan en prisión preventiva.

Tras el arresto de Imamoglu el pasado 19 de marzo, el Ministerio del Interior prohibió todas las manifestaciones y marchas en Estambul, Ankara y Esmirna durante varias semanas. A pesar de la restricción, se calcula que hasta 100.000 personas se concentraron frente a la sede del gobierno municipal de Estambul en varias ocasiones.

(Con información de Europa Press/EFE)