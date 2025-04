El régimen de China amenazó con escalar la guerra comercial si EEUU insiste en aplicar aranceles del 50% a sus productos (REUTERS/Tyrone Siu)

El Ministerio de Comercio de China advirtió este martes que tomará represalias contra Estados Unidos si la administración del presidente Donald Trump implementa nuevos aranceles del 50% sobre productos chinos, anunciados como respuesta a lo que la Casa Blanca califica de prácticas comerciales desleales por parte de Beijing.

“Las llamadas ‘tarifas recíprocas’ impuestas por Estados Unidos son totalmente infundadas y constituyen una típica práctica unilateral de intimidación”, señaló la cartera en un comunicado, en el que defendió como “legítimas” las medidas de represalia ya adoptadas por China y dejó abierta la posibilidad de incrementar las sanciones comerciales.

“La amenaza de Estados Unidos de intensificar los aranceles contra China es un error sobre otro error y vuelve a mostrar la naturaleza de chantaje de Estados Unidos. China nunca aceptará esto. Si Estados Unidos insiste, China luchará hasta el final”, añadió la declaración.

“Las llamadas ‘tarifas recíprocas’ impuestas por Estados Unidos son totalmente infundadas", expresó el régimen de Xi Jinping (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Este lunes, Trump publicó en la red Truth Social que, si China no revocaba un incremento del 34% sobre bienes estadounidenses antes del 8 de abril de 2025, su gobierno impondría aranceles adicionales del 50% a partir del 9 de abril.

También advirtió que se cancelarían todas las conversaciones solicitadas por Beijing. Con esta medida, los aranceles acumulados sobre bienes chinos alcanzarían un total combinado del 104%, según datos del gobierno estadounidense.

Estos nuevos aranceles se sumarían a un gravamen del 20% anunciado como castigo por el tráfico de fentanilo y al incremento previo del 34%. Funcionarios estadounidenses advirtieron que la medida busca reducir el déficit comercial y limitar el acceso a productos fabricados bajo estándares considerados injustos por Washington.

Los efectos ya se perciben en los mercados: desde Tokio hasta Nueva York, las bolsas han reflejado inestabilidad por el temor a una guerra comercial prolongada.

Trump dijo que, si China no revocaba un incremento del 34% sobre bienes estadounidenses antes del 8 de abril de 2025, su gobierno impondría aranceles adicionales del 50% a partir del 9 de abril

La volatilidad también se alimentó de un falso informe que circuló brevemente sobre una supuesta pausa en la política arancelaria, atribuido al asesor económico Kevin Hassett y luego desmentido por la Casa Blanca, que calificó el contenido como “noticia falsa”.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el viernes que los aranceles podrían elevar la inflación y afirmó que el banco central sigue esperando para observar los efectos antes de tomar decisiones.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea priorizará relaciones comerciales con otros países, afirmando que existen “amplias oportunidades” fuera de Estados Unidos.

China es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, especialmente en el ámbito de los bienes de consumo, por lo que los nuevos aranceles —que funcionan como un impuesto a las importaciones pagado por las empresas estadounidenses— podrían trasladarse finalmente a los consumidores.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea priorizará relaciones comerciales con otros países (REUTERS/Yves Herman)

Trump dijo este lunes que la propuesta de la Unión Europea de una exención de aranceles a productos industriales, incluidos los automóviles, no es suficiente para dar cuenta del déficit comercial transatlántico.

“La Unión Europea ha sido muy, muy mala con nosotros, no compran nuestros coches, como Japón en ese sentido, no compran nuestros productos agrícolas. No se llevan prácticamente nada”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

La semana pasada, Trump anunció un arancel del 20% sobre los productos europeos, que entrará en vigor el 9 de abril.

Añadió que el déficit comercial de la UE “desaparecería rápidamente” si los países europeos pasaran a comprar energía estadounidense.

“Necesitan comprar y comprometerse a comprar una cantidad equivalente (a este déficit comercial) en energía”, dijo Trump.

(Con información de The Associated Press y EFE)