Gloria Guevara puede ser la primera mujer en liderar ONU Turismo: ¿es una oportunidad para reimaginar el sector?

Gloria Guevara, candidata a Secretaria General de ONU Turismo (WTTC)

“El 70% de los viajeros internacionales siguen visitando los diez mismos destinos que hace muchos años. Eso muestra que aún no se ha capitalizado el potencial que existe en muchas regiones del mundo”, señaló Gloria Guevara, la candidata de México para la Secretaría General de ONU Turismo para el período 2025-2029, en una entrevista con Infobae. “Hay que detonar el crecimiento de una forma más inclusiva y compartida”.

Guevara visitó recientemente Buenos Aires como parte de su gira internacional de campaña. Con más de 35 años de trayectoria en el sector, propone un cambio de rumbo para la organización que rige el turismo a nivel mundial, enfocándose en una nueva era más inclusiva, resiliente y orientada a resultados.

La ex ministra de Turismo de México y ex presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) sostuvo reuniones con autoridades del gobierno argentino y representantes del sector privado en Buenos Aires, donde dialogó sobre los desafíos que enfrenta la industria en América Latina, en particular los relacionados con la conectividad, la falta de infraestructura y la necesidad de una distribución más equitativa de los beneficios turísticos.

La desigualdad estructural que arrastra el sector turístico fue uno de los puntos centrales de la conversación con Infobae. Guevara aseguró que uno de los pilares de su propuesta como futura secretaria general es generar oportunidades para todos: “Para mujeres, para jóvenes, para comunidades. Es muy importante empoderar a las comunidades. Darles herramientas tecnológicas, financieras, de conocimiento. Que estén listas para detonar el desarrollo turístico a partir de lo que ya tienen”.

Durante su gestión como ministra de Turismo en México, relanzó el programa Pueblos Mágicos, un esquema que convirtió a más de 100 poblaciones en destinos turísticos y benefició, según explicó, a millones de personas. “Es importante identificar el ADN de cada comunidad, lo que la hace única, y transformarlo en una experiencia turística. Que el visitante consuma lo que los locales producen. Esa es la mejor forma de generar prosperidad compartida”, afirmó.

A lo largo de su carrera, Guevara ha trabajado con gobiernos de todo el mundo, desde su paso por el gabinete de un país del G20 hasta su rol actual como asesora del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita. En todos los casos, su metodología parte de un principio: escuchar antes de actuar. “Mi compromiso es reunirme con todos los Estados miembros, entender sus necesidades, sus prioridades, y crear un plan de trabajo conjunto, medible y enfocado en resultados”.

—¿Cómo planea fomentar esta colaboración entre gobiernos, empresas y comunidades locales para abordar los desafíos que implica el turismo?

—Mi compromiso es escuchar absolutamente a todos los integrantes de la organización, a todos los Estados miembros, con sus necesidades y requerimientos, para hacer un plan de trabajo que incluya objetivos claros, entregables medibles, que unifiquen al sector. Ya lo hice cuando estuve en México con el Acuerdo Nacional por el Turismo y en el WTTC cuando creamos una estrategia con base en lo que me dijeron todos los CEOs. Se puede hacer, ya se hizo. Solo hay que hacerlo ahora a nivel global.

—Arabia Saudita la convocó como asesora principal para rediseñar su modelo turístico luego de abrirse por primera vez al turismo global, en medio de cuestionamientos internacionales con respecto a los derechos humanos. ¿Cómo se manejan esas tensiones éticas cuando la diplomacia turística choca con realidades políticas complejas?

—En el caso de Arabia Saudita, como tú bien mencionas, me invitaron a participar y ayudarles con todo el tema de la estrategia y los proyectos turísticos y detonar un sector que ellos ven como el nuevo petróleo. Un sector que genera empleo, que ayuda a mujeres, a jóvenes y que trae prosperidad. Planteamos ciertos objetivos que se han ido cumpliendo, como por ejemplo el de los 100 millones de turistas para 2030, que se cumplió en diciembre de 2023. Nuestro sector genera tolerancia, empatía, entendimiento. Cuando hay acercamiento, hay mayor entendimiento. Nuestro sector ofrece una forma de diplomacia suave, que permite ese acercamiento, que permite ponerte en los zapatos del otro. Muchas veces juzgamos sin entender. Cuando viajas, te das cuenta de esas realidades y de que hay oportunidades de mayor empatía.

Conectividad e infraestructura: los grandes cuellos de botella

Uno de los temas que más preocupa a los países de América Latina es la conectividad aérea. Guevara destacó que muchas veces existen empresarios con voluntad de invertir, pero los países no tienen planes listos para recibir esas inversiones. “Hay que ayudar a los destinos a preparar oportunidades para los inversores. Esa es una tarea concreta que la ONU Turismo puede liderar: formar equipos técnicos, compartir buenas prácticas, dar apoyo institucional”.

Guevara se define como una ejecutiva “orientada a resultados”. En su paso por el WTTC durante la pandemia de COVID-19, trabajó con más de 150 gobiernos para evitar la pérdida masiva de empleos y lideró la creación del primer sello de viaje seguro global. Según cifras compartidas por su equipo, gracias a los protocolos coordinados, se lograron salvar más de 100 millones de puestos de trabajo en todo el mundo.

“La resiliencia tiene que ser uno de los ejes del turismo global. Las crisis van a seguir ocurriendo. Ya sea por desastres naturales, pandemias o conflictos geopolíticos, hay que estar preparados”, aseguró.

—¿Cuáles son sus planes para fortalecer la resiliencia de la industria ante futuras crisis globales?

—Es fundamental que estemos preparados. Antes de la pandemia hicimos un análisis de 90 crisis en 20 años, y entendimos qué ayudaba a una recuperación rápida o lenta. Gracias a eso, al inicio del COVID-19, estimamos que se iban a perder 150 millones de empleos. Finalmente se perdieron 52 millones. Fueron muchos, pero más de 100 millones se pudieron proteger por esta preparación.

El cambio climático representa otro desafío urgente. Guevara propuso un enfoque basado en la acción y la evidencia. “Tenemos que medir, documentar y actuar. No sirve hacer declaraciones a 30.000 pies de altura. Lo que necesitamos son planes concretos, con acciones específicas”.

Si resulta electa, Guevara se convertirá en la primera mujer en dirigir ONU Turismo. Al respecto, afirmó: “Es una gran responsabilidad. No llego sola, represento a todas las mujeres que trabajan en el sector. He sido la primera en muchos cargos, y mi deber es abrir camino para otras”.

Desde el WTTC, lanzó una iniciativa global con objetivos específicos para gobiernos, empresas y academia, con el fin de impulsar la participación femenina en el turismo. “Cuando se apoya a una mujer, se apoya a una familia. Y cuando se apoya a muchas, se transforma una comunidad”, sostuvo.

Guevara resume su propuesta como el inicio de “una nueva era del turismo”. Para lograrlo, plantea cuatro pilares: resiliencia, oportunidades, innovación y sostenibilidad. La fórmula combina experiencia técnica, visión estratégica y una fuerte convicción sobre el potencial del turismo como herramienta de desarrollo.

—¿Qué tipo de liderazgo cree que necesita hoy el turismo global?

—El turismo necesita un liderazgo incluyente, que escuche, que sea participativo, innovador. Que ponga la agenda del sector por encima de las personales.