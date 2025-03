Ursula Von der Leyen llamó a los miembros de la UE a reforzar su defensa para hacer frente a los cambios geopolíticos

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, instó este domingo a los gobiernos europeos a incrementar significativamente el gasto en defensa, en respuesta a los cambios geopolíticos recientes y el acercamiento entre Moscú y Washington. Durante una rueda de prensa en Bruselas, Von der Leyen afirmó que la Unión Europea debe asumir sus responsabilidades y reforzar su defensa, especialmente tras la “fuerte llamada de atención” que ha supuesto la reconfiguración de las relaciones internacionales desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Tenemos que hacer los deberes, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y cargarlas sobre nuestros hombros”, declaró la política alemana, quien en los primeros cien días de su segundo mandato al frente de la Comisión Europea destacó la urgencia de aprobar su plan para “Rearmar Europa”. Según Von der Leyen, el hecho de ser aliados de Estados Unidos no debe llevar a un “desequilibrio en la responsabilidad” y sostuvo que las alianzas tradicionales ya no pueden mantenerse como en las últimas tres décadas.

El plan presentado por Von der Leyen propone una inversión inicial de 150.000 millones de euros (163.044 millones de dólares estadounidenses) en créditos y otras medidas financieras para reforzar la defensa de Europa. En total, Bruselas espera movilizar hasta 800.000 millones de euros (869.568 millones de dólares estadounidenses) a través de este paquete. La iniciativa también busca flexibilizar las reglas fiscales para que el gasto en defensa no afecte los objetivos de déficit de los países miembros. No obstante, algunos países como España han solicitado la inclusión de subvenciones directas, algo que aún no se contempla en el plan.

La Comisión Europea busca reducir la dependencia de importaciones en el sector de defensa con proyectos conjuntos (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La presidenta de la Comisión subrayó que el “refuerzo de la defensa europea” no solo tiene un carácter político, sino que también puede generar importantes beneficios económicos. Destacó que las “enormes inversiones” en equipamiento militar e infraestructuras de seguridad podrán impulsar industrias clave, como la robótica, la computación cuántica, las redes de transporte y los satélites. Según Von der Leyen, “la fortaleza económica y el plan de Europa para rearmarse son dos lados de la misma moneda”, un impulso que también beneficiaría a las aproximadamente 2.500 pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector de la defensa que operan en Europa.

En particular, la presidenta destacó que el plan incluye la creación de un instrumento de 150.000 millones de euros para financiar compras conjuntas de material militar, favoreciendo a los productores europeos. Este enfoque tiene como objetivo reducir la dependencia de las importaciones extranjeras en defensa, ya que actualmente el 80 % de las inversiones en este ámbito se destinan fuera de la UE. Von der Leyen subrayó que este mecanismo pretende mejorar la capacidad de Europa para producir y adquirir equipamiento militar, fomentando la cooperación entre los Estados miembros.

Asimismo, la presidenta mencionó que ninguna opción de financiación está “fuera de la mesa” y que está dispuesta a explorar todas las posibilidades. Esto incluye la posibilidad de recurrir a deuda común para financiar subvenciones, una idea que ha sido sugerida por algunos países miembros como Francia y España. No obstante, Von der Leyen insistió en que el foco en este momento está en afianzar las propuestas legales ya en marcha y en seguir adelante con las medidas concretas antes del Consejo Europeo de marzo de 2025.

La relación con Estados Unidos y el futuro de la OTAN

En cuanto a la relación con Estados Unidos, Von der Leyen reiteró que, a pesar de las tensiones y diferencias de políticas exteriores que surgieron durante el mandato de Trump, el país sigue siendo un “aliado” fundamental para Europa. La presidenta de la Comisión aseguró que las discrepancias no deben opacar los intereses comunes y que, en última instancia, los países de la UE deben asumir una mayor parte de la carga en defensa. "Estados Unidos sigue siendo un aliado clave, pero Europa debe ser más autónoma en términos de seguridad“, dijo Von der Leyen.

La política internacional de Donald Trump obliga a la Unión Europea a repensar sus estrategias de defensa (REUTERS/ARCHIVO)

Al respecto, la presidenta destacó que la actual situación internacional requiere un “cambio de paradigma” en la manera en que Europa se relaciona con sus aliados, en particular con la OTAN. Aunque Von der Leyen reconoció la importancia de la alianza transatlántica, enfatizó que Europa no puede depender exclusivamente de Estados Unidos para su seguridad. “El 2 % del PIB que exige la OTAN no es suficiente. La UE debe aumentar su inversión en defensa", afirmó, refiriéndose a la necesidad de que los Estados miembros superen el objetivo de gasto en defensa estipulado por la alianza.

Von der Leyen cerró su intervención subrayando que Europa se enfrenta a un nuevo contexto de “competencia geoestratégica” en el que otras naciones están adoptando posturas más cerradas y proteccionistas. A pesar de estos retos, la Unión Europea sigue comprometida con una política de apertura, buscando establecer relaciones con países como México, Reino Unido, Canadá, y Noruega en el ámbito de la defensa. Además, la presidenta destacó los recientes acuerdos con Mercosur y Suiza como ejemplos de la voluntad de Europa de forjar alianzas que refuercen su posición global.

La estrategia de Von der Leyen no solo busca garantizar la seguridad de Europa frente a amenazas externas, sino también reforzar su autonomía y competitividad en un mundo que avanza a una velocidad sin precedentes. Este plan, que será revisado y debatido en el próximo Consejo Europeo, tendrá importantes repercusiones para la política de defensa del continente, y se espera que se defina con más claridad en las reuniones del 20 y 21 de marzo.

(Con información de EFE y Europa Press)