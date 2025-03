Por qué algunas personas visten de naranja (y no de verde) el Día de San Patricio

Aunque predomine el color verde en la vestimenta, también hay gente que prefiere verse de naranja en el día de San Patricio el 17 de marzo

El Día de San Patricio, celebrado cada 17 de marzo, es conocido mundialmente por sus desfiles, la música tradicional irlandesa y, sobre todo, por el predominio del color verde en la vestimenta de quienes participan en las festividades. Sin embargo, no todos los que conmemoran esta fecha optan por este color.

Según informó National Geographic, algunas personas eligen vestir de naranja, una decisión que tiene raíces profundamente vinculadas a la historia de Irlanda. Este contraste de colores refleja las divisiones culturales y religiosas que han marcado al país durante siglos.

De acuerdo con Britannica, el verde, el naranja y el blanco son los colores de la bandera nacional de Irlanda, y cada uno tiene un significado simbólico. El verde representa a los católicos romanos, el naranja a los protestantes, y el blanco simboliza la paz entre ambas comunidades.

Aunque el verde domina las celebraciones del Día de San Patricio, el uso del naranja por parte de algunos participantes está relacionado con Guillermo de Orange, un líder protestante que jugó un papel crucial en la historia de Irlanda al derrocar al rey católico Jaime II en 1688. Este evento marcó un punto de inflexión en el conflicto entre ambas religiones en la isla.

El origen religioso del Día de San Patricio y su conexión con el verde

Todos los colores tienen su historia y significado (AP Foto/Erin Hooley)

El Día de San Patricio tiene sus raíces en el catolicismo romano. Según detalló Britannica, la festividad comenzó en 1631 como una celebración religiosa en honor a San Patricio, el santo patrón de Irlanda. Aunque San Patricio no era irlandés, su labor como misionero y obispo en el siglo V dejó una huella imborrable en la historia del país. El trébol, un símbolo asociado con el santo, se convirtió en un emblema de la festividad y contribuyó a la asociación del color verde con esta fecha.

El verde también adquirió un significado político y cultural durante el movimiento de independencia irlandés, cuando se convirtió en un símbolo del nacionalismo y la identidad irlandesa. Este color, que representa la isla de Irlanda en su conjunto, se consolidó como el tono predominante en las celebraciones del Día de San Patricio, desplazando al azul, que originalmente estaba vinculado al santo. Según National Geographic, incluso existía un tono de azul claro conocido como “azul de San Patricio”, que era utilizado en representaciones del santo antes de que el verde se popularizara.

El significado del naranja y su conexión con Guillermo de Orange

Este color está asociado con los protestantes en Irlanda y con Guillermo de Orange

Aunque menos común, el uso del color naranja en el Día de San Patricio tiene un trasfondo histórico y religioso significativo. Según informó Britannica, este color está asociado con los protestantes en Irlanda y con Guillermo de Orange, un líder protestante que se convirtió en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda tras derrocar al monarca católico Jaime II en la Revolución Gloriosa de 1688. Este evento consolidó el poder protestante en Irlanda y dejó una marca duradera en la historia del país.

El uso del naranja en esta festividad refleja la diversidad religiosa de Irlanda y la coexistencia de dos tradiciones que, aunque históricamente enfrentadas, están representadas en la bandera nacional. Según Britannica, el blanco en la bandera simboliza el deseo de paz y unidad entre las comunidades católica y protestante, un ideal que sigue siendo relevante en la actualidad.

La tradición de los pellizcos y su origen en el folclore

Otra curiosidad del Día de San Patricio es la costumbre de pellizcar a quienes no visten de verde. Según National Geographic, esta práctica tiene su origen en el folclore irlandés, específicamente en las leyendas sobre los duendes. Se creía que estas criaturas mágicas no podían ver a las personas que llevaban ropa verde, lo que las hacía invisibles a sus travesuras. Sin embargo, Elizabeth Stack, directora ejecutiva de la American Irish Historical Society, explicó a History que esta tradición probablemente se originó en Estados Unidos, y no en Irlanda, como parte de las celebraciones de la diáspora irlandesa.

Un legado de colores y simbolismo

El Día de San Patricio es mucho más que una festividad llena de desfiles y cerveza. Es una fecha que refleja la rica historia de Irlanda, sus tradiciones religiosas y culturales, y las complejas relaciones entre sus comunidades. Mientras que el verde domina las celebraciones como símbolo del catolicismo y la identidad nacional irlandesa, el naranja sirve como un recordatorio de la influencia protestante y de figuras históricas como Guillermo de Orange. La bandera de Irlanda, con sus tres colores, encapsula el deseo de unidad y paz entre estas dos tradiciones, un mensaje que sigue siendo relevante en el contexto moderno.