Escandalosa boda en India: el novio fue borracho, confundió a su prometida con una amiga y terminó demandado

Un evento que debía ser una celebración de amor y unión terminó en un completo desastre en el estado de Uttar Pradesh, al norte de India, cuando un novio, en evidente estado de ebriedad, cometió un error insólito durante la ceremonia. El hombre colocó la guirnalda ceremonial, símbolo clave en las bodas hindúes, a tres personas equivocadas antes de que la novia, furiosa, cancelara la boda y abandonara el lugar. El incidente, que provocó una pelea entre las familias, llevó al arresto del novio y a una investigación policial.

De acuerdo con el medio local, The Indian Express, el novio, identificado como Ravindra Kumar, de 26 años, llegó tarde al lugar de la ceremonia en el pueblo de Naughwa Bhagwantpur, en el distrito de Bareilly, tras haber estado bebiendo con sus amigos. Durante el ritual de intercambio de guirnaldas, Kumar confundió a la mejor amiga de la novia con su futura esposa y le colocó la guirnalda a ella. Al darse cuenta del error, intentó corregirlo, pero en su estado de embriaguez terminó colocando la guirnalda a un amigo y luego a un invitado mayor, dejando a los asistentes en completo asombro.

La novia, Radha Devi, de 21 años, no tardó en reaccionar: abofeteó al novio frente a todos los presentes y abandonó el escenario, declarando que no se casaría con alguien que no pudiera controlar su consumo de alcohol. Este acto desencadenó una acalorada discusión entre las familias de ambos, que rápidamente escaló a una pelea física. Testigos relataron que se lanzaron sillas y otros objetos, lo que obligó a la intervención de la policía local para restablecer el orden.

El medio local, Navbharat Times detalló que la familia de la novia presentó una denuncia formal contra el novio y su familia, acusándolos de exigir una dote adicional a pesar de haber recibido ya 450.000 rupias (aproximadamente USD 4.800). Además, el hermano de Devi, Omkar Verma, sugirió que el incidente podría haber sido planeado por la familia del novio para humillar a la suya. También afirmó que Kumar había mentido sobre su ocupación, asegurando ser agricultor cuando en realidad trabajaba como camionero.

La policía detuvo a Ravindra Kumar y a varios de sus amigos en la madrugada del domingo. Un examen médico confirmó que el novio estaba bajo los efectos del alcohol. Las autoridades lo acusaron de alterar el orden público y de violar la estricta ley antidote de la India. Además, se presentó un caso independiente en su contra por las demandas de dote, un problema social profundamente arraigado en el país.

En un comunicado oficial, la policía de Bareilly explicó que también se tomaron medidas preventivas contra la familia del novio y se arrestó a una persona acusada de suministrar licor ilícito durante la boda. “El novio estaba borracho y se portó mal. El examen médico confirmó que estaba intoxicado”, declaró el oficial de policía Harsh Modi, quien supervisa el caso.

La dote, que continúa siendo una práctica común en muchas partes de India, fue un elemento central en este caso. La familia de Kumar habría exigido un total de 10 lakh de rupias (aproximadamente 12.000 USD) en dote, incluyendo 250.000 rupias entregadas durante los rituales previos a la boda y otras 200.000 rupias el día de la ceremonia, tal como detalló el medio local Livemint. Este tipo de demandas, aunque ilegales, continúan siendo una fuente de conflictos y abusos en el contexto de los matrimonios en el país.

El incidente dejó a los invitados de la boda en estado de shock y obligó a la procesión nupcial a regresar a su lugar de origen sin haber completado la ceremonia. Los intentos de reconciliación por parte de la familia del novio, incluyendo súplicas para que Devi reconsiderara su decisión, fueron en vano. La novia y su familia se mantuvieron firmes en su postura, rechazando cualquier posibilidad de continuar con el matrimonio.

Los amigos del novio habrían jugado un papel clave al incitarlo a beber en exceso, lo que finalmente llevó al colapso de la ceremonia. La policía local indicó que continuará investigando el caso para determinar si hubo intenciones deliberadas de sabotear la boda.