El insólito método para combatir el dengue en Filipinas: ofrecen recompensa económica por entregar mosquitos

Una aldea implementó esta estrategia tras 42 casos de dengue y la muerte de dos estudiantes (AP Photo/Aaron Favila)

En un intento inusual por contener el aumento de casos de dengue, la aldea de Addition Hills, en la ciudad de Mandaluyong, Filipinas, lanzó una campaña que ofrece una pequeña recompensa económica a los residentes que capturen mosquitos o sus larvas.

La medida se implementó luego de que la cercana ciudad de Quezón declarara un brote de la enfermedad tras registrar 10 muertes y más de 1.700 casos en lo que va del año, en un contexto de aumento del 40% en los contagios a nivel nacional, según datos del Departamento de Salud nacional.

La estrategia en Addition Hills, una comunidad densamente poblada con más de 100.000 habitantes, busca reducir la propagación del virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, de acuerdo con información de Sky News.

Los residentes reciben un peso filipino por cada cinco mosquitos o larvas entregados (AP Photo/Aaron Favila)

Carlito Cernal, líder de la aldea, implementó la medida después de que se reportaran 42 casos de dengue en la zona y dos estudiantes murieran a causa de la enfermedad. “Hubo una alarma. Encontré una manera”, declaró Cernal a la agencia de noticias The Associated Press.

Cazar mosquitos por dinero

La iniciativa otorga un peso filipino (aproximadamente un centavo de dólar) por cada cinco mosquitos o larvas recolectados y entregados a las autoridades locales.

Desde el lanzamiento de la campaña, varios residentes acudieron con frascos y bolsas llenas de insectos.

Miguel Labag, un recolector de basura de 64 años, recibió nueve pesos (15 centavos de dólar) tras presentar 45 larvas en un recipiente con agua. “Esto es una gran ayuda. Puedo comprar café”, dijo Labag sonriendo a AP.

Para evitar riesgos sanitarios, los mosquitos vivos son exterminados con luz ultravioleta, y los organizadores del programa distribuyen las recompensas en efectivo de inmediato.

En solo unos días, 21 personas ya habían participado, reuniendo un total de 700 mosquitos y larvas, según reportó BBC.

Críticas y preocupaciones

Si bien la propuesta llamó la atención, también generó dudas. Expertos y ciudadanos advirtieron que el programa podría resultar contraproducente si algunas personas comienzan a criar mosquitos con el fin de obtener la recompensa.

La campaña recolectó 700 mosquitos y larvas en solo unos días con la participación de 21 personas (AP Photo/Aaron Favila)

“Debemos asegurarnos de que nuestras soluciones sean sostenibles y no tengan consecuencias no deseadas”, comentó un usuario en redes sociales, en respuesta a una publicación de Cernal, de acuerdo con información de The Guardian.

El portavoz del Departamento de Salud de Filipinas, Albert Domingo, señaló que aunque la intención de la campaña es positiva, podría ser más efectivo incentivar la eliminación de criaderos de mosquitos, en lugar de solo capturarlos.

“Si están dispuestos a dar dinero como premio por algo, tal vez podríamos considerar concursos de limpieza”, sugirió, según The Guardian.

A pesar de las críticas, Cernal defendió la medida, asegurando que es una respuesta a la urgencia sanitaria y que la campaña se suspenderá en cuanto el número de casos comience a bajar.

Otras estrategias y factores ambientales

Addition Hills no es la única comunidad en Filipinas que busca soluciones poco convencionales para frenar el dengue. En la ciudad de Quezón, algunas autoridades consideraron liberar ranas en áreas afectadas con la esperanza de que se alimenten de los mosquitos.

El aumento inesperado de casos de dengue antes de la temporada de lluvias, que normalmente comienza en junio, fue atribuido a lluvias intermitentes que dejaron charcos de agua estancada, propiciando la reproducción de los insectos.

Según el subsecretario de Salud, Alberto Domingo, el cambio climático también podría estar contribuyendo a la alteración de los patrones climáticos y, en consecuencia, al incremento de los casos de dengue en el país.

El Departamento de Salud de Filipinas reiteró que la mejor manera de combatir el dengue sigue siendo la prevención, instando a la población a mantener sus hogares limpios, eliminar aguas estancadas y usar repelente de mosquitos.