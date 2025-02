Los 6 factores que explican el milagro de Toronto, el avión que volcó y se incendió sin dejar víctimas mortales

El momento en el que el avión de Delta volcó al aterrizar en el aeropuerto de Toronto

Un aterrizaje de emergencia que podría haber terminado en tragedia se convirtió en un ejemplo de los avances en ingeniería y seguridad aeronáutica. El pasado lunes, el vuelo 4819 de Delta Airlines, que cubría la ruta entre Minneapolis y Toronto, sufrió un accidente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Pearson de la ciudad canadiense. El impacto arrancó una de las alas del avión y lo dejó volcado boca abajo, pero, sorprendentemente, las 80 personas a bordo sobrevivieron. Este incidente puso de manifiesto cómo las mejoras en el diseño de aeronaves han salvado vidas.

El avión, un Bombardier CRJ900, se deslizó por la pista tras el impacto, lo que provocó que su ala derecha, cargada de combustible, se desprendiera y generara un incendio. Sin embargo, el fuego no alcanzó la cabina de pasajeros, lo que fue crucial para evitar una tragedia mayor.

Michael McCormick, profesor asociado de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, destacó que este resultado no fue casualidad, sino el fruto de años de investigación y desarrollo en la industria de la aviación. “Es absolutamente fenomenal que un avión pueda quedar volcado de esa manera y que las personas salgan caminando”, afirmó McCormick, según publicó CNN.

La ubicación estratégica del combustible

Uno de los factores clave que contribuyó a la supervivencia de los pasajeros fue la ubicación del combustible en las alas del avión. Según explicó McCormick a CNN, en los primeros días de la aviación, el combustible se almacenaba en el vientre de las aeronaves, lo que aumentaba el riesgo de incendios catastróficos en caso de accidentes.

Hoy en día, el diseño de los aviones prioriza la separación del combustible de la cabina de pasajeros, lo que reduce significativamente el peligro.

En este caso, el desprendimiento del ala derecha no solo evitó que el fuego se propagara al fuselaje, sino que también permitió que el avión terminara en una posición relativamente estable, aunque boca abajo.

Así desalojaron a los pasajeros del avión Delta siniestrado en Toronto

El diseño

Joe Jacobsen, ingeniero aeroespacial con experiencia en Boeing y la Administración Federal de Aviación (FAA), señaló que el desprendimiento del ala podría deberse a un fallo de diseño o de mantenimiento, algo que será investigado.

Sin embargo, destacó que el diseño de las aeronaves está pensado para que ciertos componentes se rompan de manera controlada en situaciones extremas, minimizando los riesgos para los pasajeros.

Los asientos

Otro elemento crucial en la supervivencia de los pasajeros fueron los asientos del avión, diseñados para soportar hasta 16 veces la fuerza de la gravedad. Estos asientos, conocidos como “asientos 16G”, son un estándar en los aviones comerciales modernos y están diseñados más para la seguridad que para la comodidad, según explicó McCormick. “No queremos que los asientos se deshagan ni se aflojen en caso de accidente aéreo, incluso si el avión queda boca abajo”, afirmó.

Además, los cinturones de seguridad desempeñaron un papel fundamental en este incidente. Hassan Shahidi, presidente y director ejecutivo de la Fundación para la Seguridad en el Vuelo, destacó que sin los cinturones, los pasajeros habrían sido lanzados de un lado a otro, lo que habría resultado en lesiones mucho más graves.

Este tipo de avances en seguridad, junto con el uso de materiales ignífugos en los aviones, han incrementado significativamente las probabilidades de supervivencia en accidentes aéreos.

Una vista aérea del avión volcado en el Aeropuerto Pearson de Toronto, el martes 18 de febrero de 2025. (CTV vía AP)

La tripulación en situaciones de emergencia

Aunque la tecnología y el diseño de las aeronaves jugaron un papel crucial, la actuación de la tripulación fue igualmente determinante. Los dos auxiliares de vuelo a bordo del Bombardier CRJ900 lograron evacuar a todos los pasajeros en menos de 90 segundos, a pesar de que muchos de ellos estaban colgando boca abajo debido a la posición del avión.

Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, destacó que, aunque los auxiliares nunca habían enfrentado un aterrizaje en esas condiciones, estaban preparados gracias a su entrenamiento.

Michael McCormick subrayó que el trabajo de los auxiliares de vuelo va mucho más allá de servir bebidas o recoger basura. “Son profesionales capacitados responsables de la seguridad de los pasajeros, y en este caso hicieron un trabajo fenomenal”, afirmó. Nelson añadió que espera que este incidente aumente la conciencia pública sobre la importancia del trabajo de los auxiliares de vuelo.

Los pasajeros salen por una puerta de emergencia del avión de Delta en Toronto (Peter Koukov/Handout via REUTERS)

La conducta de los pasajeros

Varios expertos elogiaron a los auxiliares de vuelo y al personal de emergencia y remarcaron la importancia de que los pasajweros sigan al pie de la letra sus instrucciones después de un incidente.

“El comportamiento del público en estos accidentes es fundamental para que todo salga bien”, dijo David Woods, experto en seguridad de la aviación y profesor emérito de la Universidad Estatal de Ohio, en declaraciones a The Star.

“La lección para la seguridad es seguir las instrucciones, ayudar a las personas que están cerca y salir del avión rápidamente”, explicó. Al mismo tiempo, aunque en general la respuesta fue buena, el experto alertó que se debe evitar grabar videos.

“Tenemos videos del interior del avión durante la evacuación, la gente tiene sus teléfonos y empieza a grabar”, dijo, pero señaló que no hay que hacerlo sino ignorar el teléfono y las pertenencias para concentrarse en ayudarse a si mismo y a los demás pasajeros a salir del avión lo más rápido posible.

“No recojan cosas, no tomen fotografías, no se detengan, bajen del avión”, dijo. “Porque podríamos hablar de evacuaciones que no salieron bien, y son discusiones muy, muy, muy tristes”.

Captura de video del momento dramático en que los passjeros salen del avión de Delta (Peter Koukov/Handout via REUTERS)

Un accidente que podría haber sido fatal en el pasado

El analista de aviación, Peter Goelz, señaló a CNN que si este accidente hubiera ocurrido hace unas décadas, el resultado podría haber sido mucho más trágico. Dijo que los avances en el diseño de los aviones, como los asientos que se bloquean en su lugar y los materiales ignífugos, han transformado la seguridad aérea. “En un aterrizaje forzoso como este, si estás atado correctamente, tienes una buena oportunidad de sobrevivir y escapar”, afirmó.

Este incidente en Toronto no solo destaca la importancia de la ingeniería y el diseño en la aviación moderna, sino también el papel fundamental de la tripulación y los protocolos de seguridad. El aterrizaje del vuelo 4819 de Delta es un recordatorio de cómo décadas de avances tecnológicos y capacitación han hecho que volar sea más seguro que nunca.