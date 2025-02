Muchos ucranianos cansados anhelan el fin de la guerra, pero temen que sea en términos desfavorables

Soldados ucranianos disparan un misil MRLS BM-21 hacia posicione del ejército ruso cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el sábado 15 de febrero de 2025 (Oleg Petrasiuk/24ta Brigada Mecanizada del ejército de Ucrania vía AP)

Después de casi tres años viviendo bajo la constante amenaza de ataques aéreos rusos cuando sus tropas luchan en una campaña desgastante contra la invasión de Rusia, muchos ucranianos anhelan el fin de la guerra, pero ahora temen que pueda llegar en condiciones desfavorables.

Altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia planean reunirse el martes en Arabia Saudí para discutir un fin a la guerra, sin la participación de Kiev, lo que ha molestado a algunos ucranianos que temen ser marginados.

“Estamos siendo destruidos, Ucrania está sufriendo, Ucrania está luchando. ¿Y nuestro presidente no participa?”, dijo Lidiia Odyntsova, de 71 años, con incredulidad sobre las próximas conversaciones. “Somos las víctimas. Deberíamos ser los protagonistas en estas conversaciones”.

Con lágrimas en los ojos, junto a un monumento cubierto de nieve a los soldados ucranianos caídos en el centro de Kiev, ella afirmó: “¡No les perdonaré! ¡Nunca perdonaré!”.

Aunque Ucrania no participará en las conversaciones del martes, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, dijo que cualquier negociación de paz real sólo tendrá lugar con la participación de Ucrania.

Daños provocados por el ataque ruso con misiles a Kiev (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Aún así, muchos ucranianos observan con incredulidad una serie de acontecimientos desde Estados Unidos. Las redes sociales ucranianas se han inundado de publicaciones que reflejan una profunda inquietud, y muchos permanecen ansiosos pegados a sus teléfonos en busca de actualizaciones.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió ondas de choque a ambos lados del Atlántico después que acordara por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, comenzar negociaciones, alterando abruptamente un esfuerzo de larga data liderado por Estados Unidos para aislar a Moscú por su invasión. Eso ocurrió el mismo día en que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que la membresía de Ucrania en la OTAN era poco realista y sugirió que Kiev debería abandonar la esperanza de recuperar todo su territorio de Rusia, señalando una visión de un posible acuerdo que es notablemente cercana a la de Moscú.

Ucrania, que ha estado perdiendo terreno lentamente ante el ejército más grande de Rusia, ya enfrentaba una difícil posición de negociación, y los comentarios de Hegseth echaron agua fría sobre dos aspiraciones clave de Ucrania. Si bien el apoyo a un fin de los combates entre la población cansada de la guerra del país es generalizado, existe un amplio acuerdo en que no debe venir a expensas de quienes viven en territorios ocupados por Rusia o a riesgo de futuras incursiones por parte de Moscú.

El edificio del Ayuntamiento, dañado por un ataque ruso con cohetes en el que murieron varias personas, en Izium, Ucrania (AP Foto/Andrii Marienko)

Hablando en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, no respondió directamente a una pregunta sobre si Ucrania tendría que ceder una “parte significativa” de su territorio. “Esos son detalles, y no desestimo los detalles, son importantes. Pero creo que el comienzo aquí es la construcción de confianza”, dijo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha desestimado las próximas conversaciones, afirmando que no “darán resultados” dada la ausencia de funcionarios ucranianos.

Valerii Semenii, un hombre de 59 años que lucha con las fuerzas armadas de Ucrania, mientras tanto, dijo que temía lo peor.

“Trump se dirige hacia una guerra mundial, porque el agresor no puede ser apaciguado”, señaló Semenii. “No conoce la historia, porque tal vez hoy apacigües (a Putin), pero mañana provocará una guerra mundial. No hay nada más que pueda decir sobre estas negociaciones”.

Ese sentimiento refleja los temores de muchos en el gobierno y la población de Ucrania de que poner fin a los combates sin construir una infraestructura de seguridad duradera para prevenir cualquier futura agresión rusa permitiría a Moscú tiempo para reagruparse y lanzar futuros ataques, tanto en Ucrania como en la región más amplia.

“Tenemos que entender que Rusia es un peligro no solo para Ucrania”, dijo Oleksandr Shyrshyn, un comandante de batallón que lucha en la región rusa de Kursk, donde las tropas ucranianas han ocupado parte del territorio pero han sufrido grandes pérdidas. “Los países europeos también tienen que tener una parte en esta negociación porque, como vemos, toda Europa tiene miedo de Rusia y no quieren el mismo escenario que tenemos.”

Shyrshyn dijo que pensaba que ambos de los principales objetivos de Ucrania —la restauración de sus territorios ocupados por Rusia y la membresía en la alianza militar de la OTAN— serán alcanzables si el gobierno de Trump “nos apoya con todo su poder”.

“Si Estados Unidos no está dispuesto a apoyarnos, tendremos más muertes, más pérdidas”, sostuvo, “pero continuaremos luchando, porque es una cuestión de nuestra existencia”.

(AP)