El milagro de Toronto: así fue el vuelco e incendio del avión de Delta

El momento en el que el avión de Delta volcó al aterrizar en el aeropuerto de Toronto

El cielo sobre el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto es un mosaico de nubes dispersas y azul pálido. Abajo, la pista se extiende como un desierto blanco, cubierta de nieve helada. En el video, grabado desde un vehículo estacionado cerca de la pista, la respiración del hombre que filma se vuelve más agitada cuando una aeronave de Delta Airlines aparece en el encuadre, descendiendo con un ángulo levemente inestable.

El CRJ900 toca tierra en el segundo 8 de la grabación. Al hacer contacto, el fuselaje parece rebotar ligeramente y levanta un poco de nieve antes de que algo falle de manera abrupta. “Oh no, no, no, no no”, exclama el hombre en el video. Su tono es de incredulidad, casi de súplica. Luego, se le escucha decir desesperado: “¿Torres, estás viendo esto? Un avión se estrelló. Oh Dios mío, oh Dios mío”.

La imagen es caótica: el ala derecha ha desaparecido y, mientras la nave rueda sobre el asfalto resbaladizo, la otra ala se ve girar en el aire aún adherida al avión antes de caer pesadamente sobre la pista. En menos de diez segundos, el fuego se convierte en una columna de humo negro, denso, que se eleva como una señal de alarma visible.

El accidente dejó heridos, caos y una nave volcada tras impactar. Las autoridades investigan si intervino un error mecánico o humano

Pocos minutos después del accidente, los equipos de emergencia llegan al lugar. En otros videos, grabados desde el interior del avión, se ve a los pasajeros saliendo apresuradamente de un fuselaje ahora invertido. Hay pánico, pero también asombro: a pesar de la violencia del impacto, todos han sobrevivido.

Las autoridades canadienses han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro. Aunque en un principio se especuló sobre el clima, los informes meteorológicos indican que las condiciones no eran extremas en el momento del aterrizaje. Sin embargo, grabaciones filtradas de la torre de control revelan que los pilotos fueron advertidos sobre turbulencias generadas por otra aeronave.

Así desalojaron a los pasajeros del avión Delta siniestrado en Toronto

El aeropuerto Pearson cerró temporalmente sus operaciones, y dos pistas seguirán inhabilitadas durante varios días. Delta Airlines y su subsidiaria Endeavor Air, que operaba el vuelo 4819 procedente de Minneapolis, aseguraron que colaborarán con las autoridades para esclarecer el incidente.

El accidente dejó 15 heridos, tres de ellos de gravedad, incluyendo un menor que fue evacuado en helicóptero al Hospital SickKids de Toronto. Los otros dos pacientes más graves, una mujer de unos 40 años y un hombre de unos 60, fueron trasladados a distintos centros médicos de la ciudad. “A medida que avanza la investigación, la principal incógnita sigue siendo qué falló en el aterrizaje”.

15 personas resultaron heridas en el siniestro, incluyendo un menor trasladado al Hospital SickKids de Toronto

John Cox, experto en seguridad aérea, explicó que es inusual que un avión termine completamente invertido tras un aterrizaje fallido. “Si falta un ala, tendrá una tendencia a volcarse”, dijo.

Los investigadores analizan ahora los datos de la caja negra y las grabadoras de voz de la cabina para determinar si hubo un fallo mecánico o humano. Mientras tanto, las imágenes del accidente siguen viralizándose en redes sociales. En apenas unos segundos de filmación, han capturado el desconcierto absoluto de un testigo y la brutalidad de un accidente que, contra todo pronóstico, no terminó en tragedia.