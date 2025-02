Estudio de los taxistas londinenses y el misterio de la memoria: las revolucionarias investigaciones de Eleanor Maguire

Eleanor Maguire, “pionera” de la memoria humana (Crédito: UCL)

Eleanor Maguire, neurocientífica cognitiva pionera que transformó la comprensión del hipocampo y la memoria humana mediante sus revolucionarios estudios con taxistas londinenses, falleció el 4 de enero en Londres a los 54 años, según informó el viernes el New York Times. Maguire, que padecía cáncer de columna desde 2022, falleció en un centro de cuidados paliativos tras desarrollar una neumonía, dijo Cathy Price, su colega en el Instituto de Neurología Queen Square del Hospital Universitario de Londres.

Durante tres décadas, Maguire se dedicó al estudio meticuloso del hipocampo, una estructura cerebral con forma de caballito de mar ubicada en las profundidades del cerebro que resulta fundamental para la memoria y la navegación espacial. Sus investigaciones también abrieron nuevas vías para el estudio de la plasticidad cerebral y la rehabilitación neurológica.

Como pionera en el uso de la resonancia magnética funcional (RMf) en sujetos vivos, sus investigaciones permitieron observar el cerebro humano en pleno funcionamiento, revolucionando la comprensión de cómo procesamos y almacenamos información.

Su investigación más influyente comenzó en 1995, cuando se inspiró al ver un documental sobre el riguroso sistema de exámenes que los taxistas londinenses deben aprobar, que requiere memorizar las 25.000 calles de la ciudad durante un período de tres años.

La Dra. Maguire, que decía que rara vez que conducía porque temía no llegar nunca a su destino, estaba hipnotizada. “Soy malísima para orientarme”, declaró en una ocasión a The Daily Telegraph. “Me preguntaba: ‘¿Cómo hay gente tan jodidamente buena y yo soy tan terrible?“.

Esta observación casual la llevó a realizar una serie de estudios fundamentales que cambiarían la comprensión de la plasticidad cerebral.

En 1997, Maguire y su equipo realizaron el primer estudio significativo, escaneando los cerebros de taxistas mientras estos describían las rutas más eficientes entre diversos puntos de Londres. Los resultados mostraron un aumento notable del flujo sanguíneo en el hipocampo derecho durante estos ejercicios de navegación, estableciendo por primera vez una conexión directa entre esta estructura cerebral y la navegación espacial.

Maguire se dedicó al estudio meticuloso del hipocampo, una estructura cerebral con forma de caballito de mar que resulta fundamental para la memoria y la navegación espacial. (Instituto Salk)

Pero eso no resolvía el misterio de por qué los taxistas eran tan buenos en su trabajo.

El descubrimiento más revolucionario llegó en 2000, cuando publicó un estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences que comparaba los cerebros de 16 taxistas con los de un grupo control. La investigación reveló que los hipocampos posteriores de los taxistas eran significativamente más grandes, y que este crecimiento correlacionaba directamente con los años de experiencia en la profesión. Este hallazgo demostró por primera vez que una estructura cerebral clave podía modificarse y fortalecerse con el uso, similar a un músculo.

Para validar estos descubrimientos, Maguire diseñó una serie de estudios de control ingeniosos. Comparó los cerebros de conductores de autobús, que seguían rutas fijas, con los de taxistas que navegaban libremente por la ciudad. Los resultados mostraron que los conductores de autobús no desarrollaban el mismo crecimiento en el hipocampo, confirmando que era el aprendizaje activo y la navegación espacial lo que provocaba los cambios estructurales. Además, estudió a aspirantes a taxistas durante su período de formación, descubriendo que aquellos que no superaban los exámenes no mostraban el mismo desarrollo hipocampal.

Sus investigaciones se extendieron más allá de la navegación espacial. Maguire realizó estudios pioneros con pacientes que sufrían daños en el hipocampo, incluidos casos de amnesia, que revelaron una conexión sorprendente entre la memoria y la capacidad de imaginar el futuro.

Descubrió que los pacientes con daño hipocampal no solo tenían dificultades para recordar el pasado, sino que también eran incapaces de visualizar y navegar por escenarios futuros hipotéticos. En simulaciones de realidad virtual, los taxistas con daño hipocampal mostraban dificultades significativas para navegar por las calles de Londres, y los pacientes amnésicos no podían construir imágenes mentales coherentes de eventos futuros como una fiesta de Navidad o un día en la playa.

Estos hallazgos llevaron a una comprensión revolucionaria del papel del hipocampo: no solo almacena recuerdos, sino que también es crucial para construir escenas mentales coherentes, ya sean del pasado o del futuro.

Eleanor Maguire encabezó un importante estudio sobre los taxistas londinenses (REUTERS/Kevin Coombs)

Como explicó Maguire, el cerebro utiliza experiencias pasadas para crear modelos del futuro, un proceso esencial para la supervivencia y la adaptación.

“El objetivo del cerebro es planificar el futuro”, dijo en el libro de Margaret Heffernan “Sin mapa: Cómo navegar por el futuro” (2020). “Hay que sobrevivir y pensar qué pasó la última vez que estuve aquí, ¿hay un monstruo aterrador que saldrá y me comerá? Creamos modelos del futuro reclutando nuestros recuerdos del pasado".

La científica también proporcionó la primera validación neurocientífica del “método de loci”, una técnica de memorización que se remonta a la antigua Roma, también conocida como “palacio de la memoria”. Sus estudios con atletas de la memoria demostraron la eficacia de esta técnica, que implica visualizar una casa grande y asignar recuerdos específicos a diferentes habitaciones, activando así el hipocampo para recuperar la información almacenada.

Chris Frith, profesor emérito de Neuropsicología del University College de Londres, la describió como “una de las investigadoras más destacadas de su generación en el campo de la memoria”, señalando que sus descubrimientos no solo transformaron la comprensión de la memoria, sino que también proporcionaron nuevas metodologías para su estudio.