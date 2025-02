Un maestro estadounidense que estaba detenido en Rusia fue liberado

Marc Fogel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la liberación de Marc Fogel, un ciudadano estadounidense detenido en Rusia desde 2021, en el marco de un acuerdo negociado por su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Fogel, un profesor arrestado en agosto de 2021 por ingresar marihuana medicinal a Rusia, fue sentenciado en 2022 a 14 años de prisión. La administración de Joe Biden lo clasificó como detenido injustamente a finales de 2023, pero no logró asegurar su liberación. Según fuentes cercanas, Witkoff negoció el acuerdo en secreto antes de viajar a Moscú.

El asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, confirmó que Fogel fue trasladado fuera de Rusia en el avión de Witkoff como parte de un intercambio, sin detallar qué concesiones hizo Estados Unidos o sus aliados. “El presidente Trump, Steve Witkoff y sus asesores negociaron un intercambio como muestra de buena fe por parte de los rusos y un paso en la dirección correcta para poner fin a la brutal guerra en Ucrania”, afirmó Waltz en un comunicado.

Marc Fogel junto a su madre Malphine (Sasha Phillips/via REUTERS)

El intercambio marca la primera visita conocida de un alto funcionario estadounidense a Moscú desde que William J. Burns, entonces director de la CIA, viajó a la capital rusa en noviembre de 2021. También subraya el intento del presidente ruso, Vladímir Putin, de fortalecer relaciones con la nueva administración estadounidense, tras expresar reiteradamente su respaldo a Trump en las últimas semanas.

La familia de Fogel expresó su alivio por su liberación tras más de tres años de detención. “Estamos más que agradecidos y abrumados de que finalmente esté volviendo a casa”, dijo su esposa, Jane Fogel, en un comunicado junto a sus hijos Ethan y Sam.

Los aliados de Fogel habían intentado incluirlo en el canje de prisioneros de 2023, cuando fueron liberados el ex marine Paul Whelan y el periodista de The Wall Street Journal Evan Gershkovich, pero la administración Biden no presionó debido a la cantidad de marihuana que portaba.

Evan Gershkovich baja de un avión tras regresar a Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

El equipo legal de Fogel, representado por Martin de Luca y Andrew Smith, criticó la demora en su liberación. “Después de años de inacción burocrática y negativas a clasificar a Marc como detenido injustamente, el presidente Trump logró su liberación en pocas semanas, actuando con decisión”, señalaron en un comunicado.

Putin, que anteriormente descartó más “gestos de buena voluntad”, parece haber cambiado de postura con la llegada de Trump a la Casa Blanca, lo que abre la posibilidad de nuevas negociaciones entre Moscú y Washington.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky enfrenta incertidumbre ante el acercamiento entre Trump y el Kremlin. Durante su campaña, Trump prometió poner fin al conflicto en 24 horas, aunque su postura hacia Ucrania ha sido ambigua. En una reciente entrevista con Fox News, dijo: “Podrían llegar a un acuerdo, o tal vez no. Algún día podrían ser rusos, o tal vez no”.

Trump envió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a reunirse con Zelenski para discutir un posible acuerdo sobre minerales raros a cambio de garantías de seguridad. “Esta guerra DEBE y VA A TERMINAR PRONTO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Zelensky declaró a la agencia de noticias Reuters que está dispuesto a negociar el acceso de EEUU a estos recursos estratégicos. Sin embargo, Trump ha manifestado escepticismo sobre Zelensky y ha condicionado el apoyo estadounidense.

Las negociaciones seguirán en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde estarán presentes altos funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance, quien se reunirá con Zelensky.