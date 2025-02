La ONU alertó sobre los signos de abuso y desnutrición en los rehenes israelíes liberados por Hamas: “Es perturbador”

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este lunes sobre el estado de salud “demacrado” de las personas liberadas la semana pasada por Israel y el grupo terrorista Hamas, al tiempo que recordó que cualquier forma de abuso o malos tratos contra personas protegidas constituye un crimen de guerra.

“Las imágenes de rehenes israelíes y detenidos palestinos demacrados como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza han sido profundamente perturbadoras“, declaró Thameen al Kheetan, portavoz del organismo, en un comunicado publicado en la página web de la ONU.

El organismo destacó los signos visibles de “malos tratos y desnutrición grave” en los tres varones israelíes de 34, 52 y 56 años liberados el pasado sábado por Hamas, en el quinto intercambio de prisioneros desde el inicio del alto el fuego. Asimismo, expresó preocupación por las condiciones en las que han estado recluidos los detenidos palestinos en cárceles israelíes y por la manera en que fueron liberados.

El portavoz también cuestionó la práctica de presentar a los rehenes israelíes en un podio ante la población antes de su traslado a las furgonetas de la Cruz Roja, así como las declaraciones realizadas por algunos de ellos, que, según la ONU, parecen haber sido hechas bajo coacción.

“La forma en que han sido liberados plantea serias preocupaciones”, señaló Al Kheetan sin dar más detalles. Ante esta situación, instó tanto a Israel como a Hamas a garantizar “un trato humano” a todas las personas bajo su poder y a respetar el derecho a no sufrir tortura ni abuso.

“Hamas debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los rehenes, e Israel debe poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente”, afirmó el portavoz de Derechos Humanos de la ONU, recordando que los responsables de estos actos deben enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad de su conducta.

<b>Interrupción del intercambio de rehenes</b>

El fin de semana se llevó a cabo el último intercambio de rehenes y prisioneros, pero Hamas anunció este lunes la suspensión “hasta nuevo aviso” de nuevas liberaciones.

El fin de semana se llevó a cabo el último intercambio de rehenes y prisioneros, pero Hamas anunció este lunes la suspensión “hasta nuevo aviso” de nuevas liberaciones (REUTERS)

El grupo islamista acusó a Israel de obstaculizar el retorno de los desplazados a la zona norte de la Franja de Gaza, continuar con ataques contra la población civil y bloquear la entrada de ayuda humanitaria.

Hamas advirtió que no realizará nuevas liberaciones a menos que Israel cumpla con su parte. También exigió compensaciones por los presuntos incumplimientos israelíes.

El intercambio de prisioneros y rehenes se ha desarrollado en el marco de la tregua negociada con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, aunque las tensiones entre las partes han aumentado en los últimos días, poniendo en riesgo la continuidad del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas debería cancelarse si el grupo islamista no libera a todos los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza antes del mediodía del sábado. Sin embargo, matizó que la decisión final dependería de Israel.

“Si no están aquí, todo el infierno se va a desatar”, declaró Trump. “Cancélenlo, y todo vale”, añadió en referencia al alto el fuego.

El mandatario subrayó que Israel debía exigir la liberación de todos los rehenes antes del sábado al mediodía o reanudar la guerra.

Donald Trump afirmó que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas debería cancelarse si el grupo islamista no libera a todos los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza antes del mediodía del sábado (EFE/EPA/ANNA ROSE LAYDEN)

Trump aclaró que hablaba a título personal y que Israel tenía la potestad de “anular” su recomendación. No obstante, cuando se le preguntó si Estados Unidos tomaría represalias contra Hamas en caso de que no liberara a los rehenes, respondió: “Hamas descubrirá a qué me refiero”.

En tanto, en una entrevista con Fox News, Trump reafirmó el domingo su propuesta de que Estados Unidos asuma el control de Gaza y la transforme en “la Riviera de Medio Oriente”. Al ser consultado sobre si los palestinos tendrían derecho a regresar a la Franja, respondió: “No, no lo tendrían”.

(Con información de The Associated Press y Europa Press)