Donald Trump dijo que Bashar al Assad “huyó” de Siria después de perder el apoyo de Rusia

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Donald Trump afirmó este domingo que el dictador sirio, Bashar al Assad, “huyó de su país” tras perder el respaldo de Rusia.

“Asad se ha ido”, afirmó en la plataforma Truth Social. “Su protector, Rusia, liderada por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerle”.

Este sábado, antes de que los rebeldes sirios tomaran el control de la capital Damasco, el presidente electo de Estados Unidos había dicho que su país no debería involucrarse en el conflicto sirio.

“Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEN QUE SE DESARROLLE. ¡NO SE INVOLUCREN!”, manifestó también en su plataforma Truth Social.

Por su parte, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden está siguiendo “de cerca” la situación en Siria, donde los insurgentes han entrado en Damasco, y está en contacto “constante” con sus aliados en Oriente Medio.

Trump dijo que la Rusia de Putin ya no tenía interés en proteger a Al Assad (Europa Press/Contacto/Kremlin Office)

“El presidente Biden y su equipo están siguiendo de cerca los extraordinarios acontecimientos en Siria y permanecen en contacto constante con los socios de la región”, dijo en su cuenta en X Sean Savett, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, encargado de exteriores.

Las tropas rebeldes lideradas por islamistas radicales anunciaron este domingo en la televisión siria la caída del dictador Al Assad y la “liberación” de la capital Damasco, tras una ofensiva relámpago que puso fin a más de cinco décadas de régimen de la misma familia.

Decenas de personas se manifestaron en el centro de Damasco para celebrar la caída del régimen, según imágenes de AFPTV, y se vieron imágenes de personas pisoteando una estatua de Hafez, el padre de Bashar.

En la plaza de los Omeyas, el ruido de los disparos como señal de alegría se mezclaba con los gritos de “Allahu Akbar” (“Dios es el más grande”).

“Esperábamos este día desde hacía mucho tiempo”, dijo Amer Batha por teléfono a AFP desde la plaza. “No puedo creer que esté viviendo este momento”, expresó entre lágrimas de alegría.

En la televisión pública, los rebeldes anunciaron la caída del “tirano” Bashar al Asad y la “liberación” de Damasco.

En su declaración, dijeron haber liberado a todos los prisioneros “detenidos injustamente” y pidieron salvaguardar la propiedad del Estado sirio “libre”.

Tambén anunciaron en Telegram “la huida” del dictador.

“Assad salió de Siria a través del Aeropuerto Internacional de Damasco antes de que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad abandonaran” el lugar, dijo a la AFP el director de lo oenegé Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.