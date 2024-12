Los rebeldes sirios anunciaron que el dictador Bashar al Assad “huyó” del país

La última batalla del dictador sirio Mientras los rebeldes rodean su capital, Bashar al-Assad parece acabado

El dictador Bashar al Assad está cada vez más cercado por los rebeldes sirios (AP Foto/Omar Albam)

Los sirios han visto estas escenas antes: sus compatriotas arrancando carteles de Bashar al-Assad, invadiendo sus bases militares, asaltando las cárceles donde mantiene a los presos políticos. Pero eso fue hace diez años o más, y no esperaban volver a verlas, desde luego no ahora, y no con este aire de finalidad. Sin embargo, Assad está abandonado por su ejército y sus aliados extranjeros: su brutal reinado de 24 años parece acercarse repentinamente a su fin.