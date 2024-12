El Ejército sirio reforzó sus defensas en el norte de la provincia de Hama para intentar frenar el avance de los yihadistas

Aumenta la crisis política en Georgia: la presidenta proeuropea advirtió que no dejará el cargo hasta que haya nuevas elecciones transparentes

“Como no hay un Parlamento legítimo, no habrá presidente legítimo ni una investidura. Por eso, me quedo como Presidente”, afirmó Salomé Zurabishvili. Estados Unidos apoyó a la mandataria y condenó a Sueño Georgiano, anulando su acuerdo de asociación estratégica con el país