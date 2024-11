Habló la mujer que tiró a la basura más de 700 millones de dólares en Bitcoins de su ex novio: “No fue mi culpa”

Halfina Eddy-Evans rompió el silencio luego de tirar un disco duro con 8.000 Bitcoins.

La historia comenzó en 2009, cuando James Howells minó los Bitcoins y luego olvidó su existencia. En 2013, su entonces pareja, Halfina Eddy-Evans, llevó el disco duro al basurero a petición de Howells, quien le pidió que se deshiciera de varias bolsas de basura. Eddy-Evans, quien recientemente rompió su silencio, afirmó que no tenía idea de que el disco duro contenía una fortuna en criptomonedas.

“Sí, tiré su basura, él me lo pidió. No tenía ni idea de lo que contenía, pero la dejé en el basurero local cuando volvía a casa después de ir al colegio. Me dijo que había unas tres o cuatro bolsas de basura para tirar y me pidió que lo hiciera. No sabía que había un disco duro con su contraseña de Bitcoins. Perderlo no fue culpa mía”.

Según explica Eddy-Evans, cuando se dio la popularidad del Bitcoin, Howells buscó su disco duro y se deseperó al no encontrarlo. “Él lo tiró a la basura creyendo que no iba a servir, pero cómo vale una fortuna sigue luchando contra el ayuntamiento. Lleva así ya mucho tiempo”.

Halfina Eddy-Evans: "Perderlo no fue culpa mía".

Desde entonces, Howells ha estado intentando obtener permiso del Ayuntamiento de Newport para excavar en el basurero, pero sus solicitudes han sido rechazadas debido a preocupaciones ambientales. Según el ayuntamiento, la excavación no es viable bajo su permiso ambiental y podría tener un impacto negativo en el entorno.

“Nada me gustaría más que él lo encontrara. Estoy harta de oír hablar de él. Una parte de mí piensa que el ayuntamiento debería dejarlo excavar, ya que no ayuda a su salud mental pensar en una fortuna que no puede conseguir, pero la otra parte piensa que lo mejor para él sólo es dejarlo caer y dejarlo ir”, declaró la expareja de Howells, con la cuál comparten dos hijos adolescentes.

Con la subida del Bitcoin, James Howells busca excavar el basurero de Newport y recuperar su disco duro. (REUTERS/Remo Casilli/Ilustración)

Según informó la BBC, el basurero de la ciudad de Newport tiene más de un millón de toneladas de residuos, pero Howells logró reducir el área de búsqueda a tan sólo 100 mil toneladas.

A pesar de los obstáculos, Howells ha prometido donar el diez por ciento de la fortuna recuperada a la comunidad local si logra encontrar el disco duro. Además, ha iniciado acciones legales contra el ayuntamiento, acusándolo de retener su propiedad sin consentimiento.

Su demanda se basa en la negativa del Ayuntamiento a permitir la excavación, a pesar de que él mismo ha reunido un equipo de especialistas para llevar a cabo la tarea sin coste alguno para la administración local. El Ayuntamiento, por su parte, ha calificado la demanda de “débil” y ha expresado preocupaciones sobre el impacto medioambiental que podría tener la excavación en el vertedero.

La primera audiencia sobre el caso está programada para principios de diciembre.

Foto de archivo: Newport, Gales. (REUTERS/Andrew Boyers)

La situación ha generado un debate sobre el uso de terrenos públicos para búsquedas privadas y el impacto ambiental de tales operaciones.

El caso ha captado la atención de los medios y del público, especialmente dado el reciente aumento en el valor del Bitcoin, que ha alcanzado cifras récord este año. Howells sostiene que si el Bitcoin alcanza los USD 157.000, su valor total superaría las mil millones de libras.

La principal criptomoneda del mundo alcanzó los USD 99.000 y ahora se estabilizó en USD 96.500, aunque igualmente muchos analistas preven que llegue a los seis dígitos en el muy corto plazo.

Foto de archivo: La última subida del Bitcoin se dio luego de la victoria de Trump en las elecciones en Estados Unidos. (REUTERS/Kevin Wurm)

Esta abrupta subida en el valor del Bitcoin se dio luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, ya que el expresidente es un fiel defensor de los activos digitales y la gran mayoría de su próximo gabinete posee monedas de este tipo.

“El tesoro es cada día más valioso, y eso no va a parar. Este problema nunca desaparecerá. Siempre será una búsqueda del tesoro”, declaró Howells a Fortune.