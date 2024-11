La Unión Europea evalúa autorizar a Ucrania a usar armas de largo alcance contra Rusia

Josep Borrel, ministro de Relaciones Exteriores del bloque continental, se refirió al tema

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó este lunes su expectativa de que los países miembros lleguen a un acuerdo sobre la autorización para que Ucrania utilice armas europeas en ataques contra territorio ruso.

“He dicho una y otra vez que Ucrania debería poder utilizar las armas que le proporcionamos no solo para detener las flechas sino también para poder alcanzar a los arqueros”, señaló Borrell antes de una reunión en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE. “Espero que los Estados miembros estén de acuerdo”, agregó.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, indicó que el uso de misiles de largo alcance contra Rusia es una opción que su gobierno considera viable. “Hemos dicho que es una opción que consideraríamos si permite ataques contra objetivos desde los cuales Rusia agrede al territorio de Ucrania”, afirmó Barrot.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell (REUTERS/ARCHIVO)

El debate en Europa coincide con reportes de medios estadounidenses que aseguran que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles ATACMS de largo alcance para ataques limitados en territorio ruso. Según fuentes citadas por The Washington Post, The New York Times y AP, la decisión busca responder al envío de soldados norcoreanos por parte del régimen de Kim Jong-un para apoyar a las tropas rusas en Ucrania.

Los misiles ATACMS, que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros y pueden portar cabezas convencionales o de racimo, serían inicialmente utilizados en operaciones en la región de Kursk, aunque fuentes cercanas al asunto indicaron que las operaciones podrían expandirse.

El Kremlin reaccionó este lunes a la posibilidad de que Ucrania utilice armas estadounidenses en su territorio. El portavoz Dmitri Peskov calificó la decisión como una provocación y acusó al gobierno saliente de Biden de “echar leña al fuego”. Según Peskov, esto profundizaría la implicación de Estados Unidos en el conflicto y aumentaría la tensión global.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses del fin de semana, la Casa Blanca habría accedido al pedido de Zelensky para ampliar su defensa contra las tropas del Kremlin (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky se mostró prudente este domingo tras los reportes de la prensa norteamericana que indican que Estados Unidos habría autorizado a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso, limitándose a decir que estas armas “hablarán por sí solas”.

La autorización estadounidense, de confirmarse, marcaría un punto de inflexión en el conflicto, al ser la primera vez que se aprueba explícitamente el uso de armamento occidental en territorio soberano ruso. Mientras tanto, Ucrania continúa reclamando más armamento avanzado para contrarrestar las ofensivas rusas en sus fronteras.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)