El régimen iraní podría estar preparando un ataque a Israel desde Irak

Irán podría atacar a Israel desde Irak antes de elecciones en Estados Unidos.

Israel ha recibido inteligencia que sugiere un posible ataque de Irán desde Irak.

Teherán estaría planeando usar milicias pro-iraníes, drones y misiles balísticos desde suelo iraquí.

Washington está al tanto, pero no tiene certeza sobre la ejecución del plan.

Lo esencial: Israel recibió información de inteligencia indicando que Irán podría realizar un ataque desde Irak en los próximos días, usando milicias leales, misiles balísticos y drones, según informó Axios. La estrategia busca evitar represalias directas contra Irán. Un funcionario estadounidense admitió que Washington conoce estos preparativos, pero no está claro si la decisión final está tomada. En respuesta a un ataque israelí reciente, el comandante del IRGC, Hossein Salami, advirtió sobre una venganza “imprevisible”. Además, un asesor de Ali Khamenei aseguró que Irán dará una respuesta implacable.

Por qué importa: las tensiones entre Israel e Irán han escalado peligrosamente, con amenazas de represalias que podrían desestabilizar aún más la región.

Las banderas de Irán y Hezbollah flamean en una calle de Teherán, el pasado 24 de octubre (Reuters)

Israel ha recibido información de inteligencia que sugiere que Irán podría estar preparando un ataque contra su territorio desde Irak en los próximos días, según informaron dos fuentes israelíes a Axios. El ataque podría llevarse a cabo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, agregaron.

Las tensiones entre Israel e Irán se han intensificado en las últimas semanas con una serie de intercambios hostiles. Según las fuentes, el plan de Irán sería lanzar el ataque desde Irak mediante milicias pro-iraníes, utilizando un arsenal significativo de drones y misiles balísticos. Esta estrategia permitiría a Irán evitar represalias directas contra sus propias infraestructuras estratégicas.

Un funcionario estadounidense, citado por Axios, reconoció que Washington está al tanto de los preparativos del régimen de Teherán, pero destacó que no hay claridad sobre si la teocracia islámica ha tomado la decisión final de llevar a cabo el ataque.

En respuesta a un ataque israelí contra territorio iraní la semana pasada, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hossein Salami, advirtió el jueves que la represalia iraní será “diferente de cualquier escenario que Israel pueda imaginar”. Por su parte, una fuente de alto nivel iraní afirmó a CNN que Irán está planeando una respuesta “definitiva y dolorosa”, que podría ejecutarse antes de las elecciones estadounidenses.

El régimen de Irán afirmó también este jueves que dará una respuesta “implacable” al bombardeo israelí del sábado pasado contra sus instalaciones militares y que Israel “se arrepentirá” de ese ataque, informaron medios iraníes.

“La reciente acción del régimen sionista, que atacó partes de nuestro país, fue un acto desesperado, y la República Islámica de Irán responderá a él de una manera implacable, que hará que Israel se arrepienta”, declaró Mohammad Mohammadi Golpayegani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, citado por la agencia de noticias Tasnim.

El ataque israelí

El sábado por la madrugada, a casi un mes del ataque con misiles iraní del 1 de octubre sobre Tel Aviv, el Ejército israelí puso en marcha una serie de maniobras en territorio enemigo, en señal de represalia. Si bien inicialmente se temió que las ofensivas pudieran alcanzar sitios nucleares o instalaciones petroleras -inclusive, el presidente Joe Biden intervino y abordó la estrategia con Benjamin Netanyahu y su gabinete- finalmente todo el operativo se centró en “plantas de fabricación de misiles, formaciones de misiles tierra-aire y capacidades aéreas iraníes”, según confirmó el Ministerio de Defensa israelí.

Esta foto publicada el 26 de octubre de 2024 muestra al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y a otros oficiales militares de alto rango reunidos en el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv, Israel (Gobierno de Israel)

Imágenes satelitales confirmaron daños en la base de Shahroud, mientras que Irán señaló ataques en las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán, lo que podría limitar la capacidad de la Guardia Revolucionaria para fabricar misiles balísticos de combustible sólido, que son clave en los ataques contra Israel, dado que no puede acceder a armamento más moderno por las sanciones de Occidente.

Tras conocerse estos datos, el lunes, la Cancillería persa amenazó a Israel con una réplica en venganza. “Irán utilizará todas las herramientas disponibles para dar una respuesta definitiva y eficaz al régimen sionista”, dijo el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, durante una conferencia de prensa, luego de que el ayatollah Alí Khamenei dijera poco antes que las autoridades deberán determinar la mejor forma de reaccionar ante este episodio.

El líder supremo del régimen de Irán, Ali Khamenei, en una imagen de archivo (EFE)

“Deben decidir la manera de demostrar la fuerza y la voluntad de la nación iraní al régimen sionista y se debe hacer lo mejor para esta nación y el país. Ellos (los israelíes) están cometiendo un error de cálculo respecto a Irán. No conocen a Irán y a los jóvenes iraníes. No conocen a la nación de Irán. Aún no han podido comprender correctamente el poder, la capacidad, la iniciativa y la determinación del pueblo de Irán. Debemos de hacerles comprender eso”, advirtió el ayatollah Khamenei.

Desde Tel Aviv no tardaron en responder a sus palabras y el miércoles aseguraron que redoblarán la apuesta si Teherán sigue escalando en sus agresiones. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, declaró: “Si Irán comete un error y lanza otra andanada de misiles contra Israel, una vez más sabremos cómo llegar hasta Irán, incluso con capacidades que no usamos esa vez, y golpear muy, muy fuerte, tanto las capacidades como los lugares que dejamos de lado esa vez”.