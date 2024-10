Volodimir Zelensky dijo que sólo Estados Unidos puede convencer a Alemania para que la OTAN sume a Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla con periodistas ucranianos en Kiev, Ucrania. (Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)

El presidente de Ucrania confía en que los aliados adopten una postura más positiva respecto a su llamado “plan de la victoria” tras las elecciones estadounidenses, pero admite que su exigencia clave -una invitación a entrar en la OTAN- no es bien recibida por algunos de los principales socios occidentales, en particular Alemania.

Volodimir Zelensky afirmó que es probable que Rusia también esté estudiando el escenario postelectoral en Estados Unidos para evaluar la posibilidad de entablar conversaciones de alto el fuego con Ucrania. Consideró que si se pudieran alcanzar acuerdos de alto el fuego parciales sobre los ataques a las infraestructuras energéticas y las rutas marítimas del Mar Negro, ello señalaría el final de la “fase caliente” de la guerra.

Zelensky habló con los periodistas el lunes y sus comentarios estuvieron embargados hasta el martes.

Dijo que Estados Unidos está analizando su plan, pero no espera una respuesta significativa hasta después de las elecciones del 5 de noviembre.

“Han dicho que sí, que hemos empezado a trabajar en el Plan Victoria, que quieren analizarlo todo, etcétera. Pero tengo muy claro que todos los socios principales, especialmente durante el periodo electoral, tendrán miedo de la reacción de Rusia”, dijo. “Porque entienden que con este paquete podemos destruirlos”.

Sobre la OTAN, Zelensky dijo que Francia, Gran Bretaña e Italia han dado muestras de apoyo. Alemania tiene reservas, sin embargo, y Zelensky cree que sólo una luz verde de Estados Unidos convencerá a Berlín de aceptar la idea.

Biden junto al canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro británico Keir Starmer y el francés Macron. Para Zelensky, la presión de los aliados será clave para convencer a Alemania (REUTERS/Nadja Wohlleben)

“Pero el hecho es que la parte alemana se muestra escéptica sobre nuestro ingreso en la OTAN, eso es un hecho. Creo que su postura es más suave que antes, también es un hecho”, dijo. “Pero cuando se trata de la invitación de la que estoy hablando ahora, tienen miedo de ... la reacción de Rusia”.

“Creo que su posición se verá influida por una alianza mayor. Una alianza mayor que nos apoye: un ‘Sí' confiado de Estados Unidos”.

Muchas cuestiones importantes dependerán de las decisiones que se tomen tras el tenso periodo electoral, dijo el Presidente.

“Después de las elecciones, esperamos una reacción más positiva por parte de Estados Unidos, no por un cambio de presidente, sino porque la atención de Estados Unidos se centra ahora en las elecciones, y creo que cualquier declaración tajante por parte de Estados Unidos hoy podría ser inapropiada o conllevar riesgos. Creo que no quieren riesgos innecesarios”, afirmó.

Preguntado por si se enfrentaba a presiones de los aliados para poner fin a la guerra, Zelensky bromeó diciendo: “Con los años, la presión arterial general de la gente aumenta”.

Desestimó los informes sobre un posible escenario de alto el fuego en el que Ucrania intercambiara territorios ocupados por el ingreso en la OTAN.

“No estamos discutiendo esto. Pero creo que estas filtraciones a los medios no son accidentales. Tal vez algunos socios puedan tener tales pensamientos. No me lo comunican directamente, pero a través de los medios, está claro que están probando su recepción”.

La guardia costera ucraniana patrulla el «corredor del grano» en el Mar Negro (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

Dijo que el final de la “fase caliente” de la guerra comenzaría si se llegaba a un acuerdo con Rusia para detener los ataques contra las infraestructuras energéticas y los puertos y rutas marítimas del Mar Negro. En este caso, continuarían los ataques contra objetivos militares, así como los combates en primera línea, afirmó.

Zelensky afirmó que planea convencer a los países del Sur Global para que acepten el plan de Ucrania como otra forma de presionar a Moscú para que acepte las condiciones de Kiev.

Zelensky afirmó que su país no busca armas nucleares para disuadir al Presidente ruso Vladimir Putin.

“No pedimos que nos den o nos devuelvan armas nucleares”, afirmó. “Mi posición es muy clara. Renunciamos a ellas, pero no recibimos nada a cambio. Y sólo recibimos una guerra a gran escala y muchas bajas, así que hoy sólo tenemos una salida. Por eso necesitamos a la OTAN, porque no tenemos armas que puedan detener a Putin”.

(Con información de AP)