Alemania suda para derrotar a Ghana

Deniz Undav marcó el gol decisivo en el minuto 88 para Alemania, asegurando así la victoria sobre Ghana en un encuentro amistoso disputado en Stuttgart como preparación hacia el Mundial de 2026. Según consignó el medio, la selección alemana enfrentó dificultades hasta los últimos instantes aunque había mantenido el control del juego durante la mayor parte del partido. El resultado final fue 2-1 a favor del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, que tuvo que recurrir a la eficacia de su delantero del Stuttgart para inclinar la balanza.

La información publicada detalla que el seleccionado alemán optó por una alineación habitual desde el inicio, mostrando dominio por medio de acciones destacadas de jugadores como Nick Woltemade y Florian Wirtz. Woltemade contó con una oportunidad tras un centro de Kai Havertz, mientras que Wirtz estuvo cerca de abrir el marcador cuando su disparo se estrelló en el poste. Pese al control germano, el primer gol se produjo al cierre de la primera mitad. El medio informa que, en el tiempo añadido, una mano de Jonas Adjetey fue sancionada con penalti tras consulta con el VAR. Havertz, actual jugador del Arsenal, ejecutó la pena máxima y puso el 1-0 en el minuto 45+3.

Ghana aprovechó una de sus escasas oportunidades tras el descanso. Conforme describió la fuente, en el minuto 70, el defensor del Union Berlin, Derrick Köhn, dejó atrás la marca de Josha Vagnoman en la banda izquierda y asistió a Abdul Fatawu, quien firmó el empate. El partido entró entonces en una fase de mayor igualdad, sin que Alemania lograra reflejar su superioridad inicial en el marcador.

La resolución llegó poco antes del silbatazo final. Tal como publicó la fuente original, Deniz Undav, jugando en su estadio habitual, recibió un pase de Leroy Sané, controló el balón y marcó el tanto que definió el resultado. Este gol permitió a la selección alemana obtener una ajustada victoria y cerrar la ventana de partidos internacionales con dos triunfos, ya que el pasado viernes también derrotaron a Suiza por 4-3.

En cuanto al futuro inmediato de ambos equipos, detalló la fuente que Alemania formará parte del Grupo E en el Mundial de 2026, junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Por su parte, Ghana quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. El torneo mundialista está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

El medio también resaltó la importancia de este tipo de amistosos para el rodaje de las selecciones de cara a la cita mundialista. Los dirigidos por Julian Nagelsmann buscaron ajustar su esquema táctico y dar minutos de calidad a jugadores clave en la previa a la competencia internacional. En el caso de Ghana, el partido sirvió para medir su capacidad de respuesta ante rivales europeos, pensando en los desafíos que encontrará dentro de su grupo en la próxima Copa del Mundo.