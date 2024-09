El verano de 2024 alcanzó temperaturas récord y se convirtió en el más caluroso de la historia

El verano de 2024 ha sido el más caluroso jamás registrado, con récords de temperatura en múltiples lugares del mundo. (AP Foto/John Locher, Archivo)

El verano de 2024 ha roto récords de temperatura en múltiples lugares del mundo, estableciéndose como el más caluroso jamás registrado en la Tierra. Este fenómeno ha sido documentado por varias agencias y fuentes, que apuntan tanto al cambio climático como a factores meteorológicos temporales como causantes principales de las temperaturas extremas.

NBC Miami informó que el verano de 2024 marcó récords de calor en Fort Lauderdale, Phoenix y diversas regiones de Europa, donde se celebraron recientemente los Juegos Olímpicos. A lo largo de junio, julio y agosto, la Tierra experimentó las temperaturas más altas jamás registradas. La cadena también señaló que existe una probabilidad del 95% de que 2024 termine siendo aún más caluroso que el récord anterior de 2023. Específicamente, Phoenix experimentó más de 100 días consecutivos con temperaturas de tres dígitos, y 56 días consecutivos con temperaturas de 43°C (109.4°F) o más, ambos récords históricos.

BBC informó que el verano de 2024 fue también el más caluroso de Europa, con un incremento de 1.54°C (2.77°F) por encima del promedio de largo plazo de 1991-2020. Agosto fue el decimotercer mes en un período de 14 meses en que la temperatura media mundial superó en 1.5°C (2.7°F) los niveles preindustriales. Aunque el Reino Unido tuvo su verano más frío desde 2015, muchas otras regiones europeas experimentaron un calor significativo. Este patrón es consistente con la crisis climática global, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus.

En Europa, se registró una temperatura media 1.54°C por encima del promedio de largo plazo de 1991-2020, según la BBC. (Eduardo Parra / Europa Press)

Por su parte, Los Angeles Times destacó que la temperatura media global en junio, julio y agosto de 2024 fue un récord de 16.8°C (62.24°F), según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. La temporada estuvo marcada por incendios forestales, olas de calor y muertes relacionadas con el calor, no solo en California sino en muchas otras partes del mundo. La ciudad de Phoenix, en Arizona, soportó más de 100 días consecutivos de temperaturas superiores a 38°C (100°F), rompiendo el récord anterior de 76 días establecido en 1993.

The Guardian indicó que el promedio de las temperaturas de la Tierra en los meses de verano fue de 16.8°C (62.24°F), superando el récord anterior de 2023 por 0.03°C (0.05°F). Los registros de temperaturas de Copernicus se remontan a 1940, pero también muestran que la última década ha sido la más calurosa desde que se toman mediciones regulares. Los científicos atribuyen este calor récord principalmente al cambio climático causado por el hombre, agravado temporalmente por el fenómeno de El Niño en 2023. Según Carlo Buontempo, director de Copernicus, para que 2024 no se convierta en el año más cálido registrado, sería necesario un enfriamiento climático significativo en los meses restantes del año, algo que no parece probable en esta etapa.

En Miami, el aumento de las temperaturas ha sido notorio. Según NBC Miami, la temperatura promedio en Miami es ahora 2.8°C (5.04°F) más alta que en 1970, con 36 días adicionales por encima de lo normal en comparación con ese año. Estos incrementos reflejan una tendencia preocupante a medida que avanzamos hacia el otoño meteorológico, abarcando los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus reportó una temperatura media global récord de 16.8°C durante junio, julio y agosto de 2024. (Wade Vandervort/Las Vegas Sun vía AP)

Los Angeles Times también destacó que, durante agosto de 2024, la extensión del hielo marino del Ártico cayó un 17% por debajo del promedio, siendo el cuarto nivel más bajo para el mes en el registro satelital. Además, la extensión del hielo marino antártico fue un 7% inferior al promedio, la segunda extensión más baja registrada para agosto.

La situación en California fue también destacada por Los Angeles Times. En el Parque Nacional del Valle de la Muerte, dos personas fallecieron debido a enfermedades relacionadas con el calor, confirmando que el parque vivió su verano más caluroso con nueve días consecutivos de 51.7°C (125°F) o más. La temperatura media de 24 horas en el parque durante junio, julio y agosto fue de 40.3°C (104.5°F), superando el récord anterior de 40.1°C (104.2°F) establecido en 2021 y 2018.

The Guardian señaló la influencia de factores adicionales que podrían haber contribuido al calor extremo, incluyendo un cambio en las regulaciones de envío de aerosoles, un repunte en el ciclo solar de 11 años y la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en 2022, que puede haber atrapado una cantidad significativa de calor en la atmósfera.

El cambio climático causado por el hombre sigue siendo el principal impulsor detrás de las temperaturas extremas, afirman los científicos. (AP Foto/Jenny Kane)

Sin embargo, el cambio climático causado por el hombre sigue siendo el principal impulsor detrás de estas temperaturas extremas, según los científicos. Jennifer Francis, del Centro de Investigación Climática Woodwell, explicó que ha habido una serie de condiciones climáticas extremas como olas de calor, inundaciones y incendios forestales.

A la luz de estas tendencias, es cada vez más probable que 2024 termine siendo el año más caluroso jamás registrado, con diversas consecuencias para los ecosistemas y la salud humana.