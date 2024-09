Encontraron en un garaje grabados firmados por Dalí que estuvieron perdidos por 50 años

Las obras estuvieron olvidadas en un garaje de Mayfair (Hansons Auctioneers)

En el silencio de un garaje en Mayfair, Londres, las obras de un genio permanecieron ocultas por casi medio siglo. Olvidadas entre cajas polvorientas y objetos amontonados, litografías firmadas por Salvador Dalí esperaban ser redescubiertas. Lo que para muchos habría sido un simple acto de limpieza, terminó por convertirse en el hallazgo de una vida: un tesoro artístico que, en su día, fue adquirido por unos pocos cientos de dólares y que ahora podría alcanzar cifras astronómicas en una subasta internacional.

El descubrimiento fue tan inesperado como fascinante. Chris Kirkham, subdirector asociado de la casa de subastas Hansons Richmond, fue quien encontró las obras mientras realizaba una valoración de antigüedades.

El propietario, quien ha decidido permanecer en el anonimato, lo invitó a inspeccionar su garaje y, entre los objetos acumulados, emergió lo impensable: 15 litografías, de las cuales 10 llevaban la firma del célebre artista catalán Salvador Dalí. Cinco piezas adicionales pertenecían al renombrado pintor y escultor francés Theo Tobiasse.

El propietario adquirió las obras en los años 70 (EFE)

“Me invitaron a evaluar unas antigüedades en casa de un cliente. Durante la visita, el vendedor me llevó a su garaje y, he aquí, salió este tesoro de litografías surrealistas”, contó Kirkham. No solo fue una sorpresa para él, sino también para el propietario, quien había adquirido las obras en los años 70 con la intención de enmarcarlas para su hogar en Berkeley Square, pero nunca llegó a hacerlo. Ahora, estos grabados, que estuvieron escondidos durante medio siglo, están listos para ver la luz y deslumbrar a los amantes del arte.

Quién fue Salvador Dalí

Salvador Dalí nació en 1904 en Figueres, una ciudad de Cataluña, y se consolidó como uno de los artistas más influyentes y enigmáticos del siglo XX. Su participación en el movimiento surrealista lo llevó a explorar temas complejos a través de un lenguaje visual que se ha vuelto icónico. Los relojes derretidos, las langostas rojas y las criaturas fantásticas son solo algunos de los elementos recurrentes en sus obras, que jugaban con las fronteras entre los sueños y la realidad. La carrera de Dalí fue prolífica, abarcando desde la pintura hasta el cine, pasando por la escultura, la moda y la literatura.

Las litografías reflejan la obsesión de Dalí por lo onírico (Wiki Commons)

El legado de Dalí sigue vivo no solo por su peculiar estilo artístico, sino también por su personalidad excéntrica, que marcó a generaciones enteras. Su capacidad para desdibujar las líneas entre el arte y la vida, entre la genialidad y la locura, lo posiciona como una figura clave en la historia del arte contemporáneo. Murió en 1989, pero su influencia sigue vigente, y sus obras continúan siendo buscadas por coleccionistas de todo el mundo. “Dalí es ampliamente admirado por sus contribuciones al movimiento surrealista”, comentó Kirkham tras el hallazgo.

Las litografías redescubiertas en Londres, firmadas por el propio Dalí, presentan una mezcla de escenas mitológicas y alegóricas, que reflejan la obsesión del artista por lo onírico y lo fantástico. Estas piezas, según los expertos, habrían sido adquiridas por alrededor de 660 dólares actuales, un precio relativamente bajo para una firma de tal magnitud. Hoy en día, cada una de estas obras podría alcanzar ese valor individualmente en la subasta que se celebrará el próximo 30 de septiembre.

Cómo se venderán estos artículos

El redescubrimiento de las litografías no solo ha emocionado a su propietario, quien se prepara para subastarlas antes de mudarse al extranjero, sino también a la comunidad de coleccionistas. Hansons Richmond, la casa de subastas encargada de gestionar la venta, estima que cada litografía firmada por Dalí podría alcanzar más de 500 libras (aproximadamente 660 dólares) en la subasta. Aunque el precio de estas piezas es relativamente accesible comparado con otras obras de Dalí, representan una oportunidad única para aquellos interesados en adquirir arte de calidad con la firma de uno de los maestros del surrealismo.

Las obras se subastarán el próximo 30 de septiembre (Hansons Auctioneers)

El subastador Chris Kirkham ha descrito el hallazgo como “asombroso” y “surrealista”. “Nunca sabes lo que vas a descubrir en una visita domiciliaria rutinaria”, afirmó, señalando la rareza de encontrar obras de un artista tan destacado en un entorno tan inesperado. Las cinco piezas adicionales del pintor Theo Tobiasse, cuyas obras exploran el exilio, la memoria y los sueños, también serán subastadas, con un valor estimado entre 100 y 300 dólares.

“Dalí y Tobiasse son muy valorados, y cualquier cosa relacionada con ellos es altamente codiciada”, añadió Kirkham. “Estas litografías ofrecen una forma accesible de poseer una impresión firmada”.

Este redescubrimiento no solo representa un hito para el propietario, que finalmente ve cumplido su deseo de hacer públicas estas obras, sino también para los entusiastas del arte que ahora tienen la oportunidad de participar en la adquisición de piezas históricas a precios razonables.

Las litografías, que han permanecido sin enmarcar durante 50 años, parecen estar en condiciones impecables, lo que según los expertos podría haber contribuido a preservar la intensidad de sus colores originales. Esta circunstancia añade aún más valor al conjunto de obras que pronto serán subastadas, creando gran expectativa en el mercado.

Así, un simple garaje de Londres se ha convertido en la puerta de entrada para que estas obras maestras surrealistas vuelvan a la luz. La historia de este redescubrimiento, que podría parecer salida de uno de los propios sueños de Dalí, está lejos de concluir, pues el verdadero desenlace se dará cuando el martillo de la subasta caiga y estos grabados encuentren nuevos dueños.