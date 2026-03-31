Martes, 31 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 31 mar (EFE).-

Teherán/Washington.- Los bombardeos en Irán han continuado durante toda esta madrugada, cuando la guerra cumple 30 días sin que haya visos de solución entre mensajes contradictorios por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y con el precio del petróleo al alza por la incertidumbre respecto al estrecho de Ormuz.

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Beirut.- El grupo chií libanés Hizbulá trata de contener el avance del Ejército israelí en el sur el Líbano, donde los bombardeos aéreos se han vuelto a intensificar en los últimos días sin trazas de una solución negociada a corto plazo.

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Islamabad/Pekín.- El canciller pakistaní, Ishaq Dar, llega este martes a China para abordar con su homólogo de este país, Wang Yi, "los actuales conflictos internacionales y regionales" y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que Islamabad prevé acoger próximamente para poner fin a la guerra.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que tres cascos azules de la misión de paz de la organización en el Líbano murieran en las últimas horas por ataques en el sur del país, cuya autoría aún no ha sido reconocida.

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Bruselas.- Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para analizar la situación energética en relación con el conflicto bélico en Oriente Medio.

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Washington.- Aumenta el precio de las hipotecas durante la guerra con Irán.

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Lorton (EE.UU.)/ San Francisco (EE.UU.) / Bruselas / Berlín.- Recursos de gasolineras y tanques de petróleo de varias ciudades para ilustrar la subida de precio de los combustibles por la guerra entre Irán e Israel y EE.UU.

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Ginebra.- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, se despide del cargo en una rueda de prensa donde hará balance de la labor de la agencia, en el complicado contexto del conflicto en Gaza y las críticas de las autoridades israelíes.

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La Habana.- Cuba espera la llegada a puerto del petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles) en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses.

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La Habana.- Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio.

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Jerusalén.- Rueda de prensa conjunta del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa sobre la celebración de la Pascua en Jerusalén, en medio de las restricciones de acceso a los lugares religiosos en el marco de la guerra con Irán.

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Bucha (Ucrania).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, visita Ucrania con motivo del tercer aniversario de la matanza de civiles por parte del Ejército ruso en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev.

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Puerto Príncipe.- Seguimiento de la situación tras la matanza de al menos 70 personas perpetrada en Haití por el grupo armado 'Gran Grif' contra una población al norte de Puerto Príncipe.

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Lima.- El primero grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participa en la segunda semana del debate electoral.

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Pekín.- La actividad en la industria manufacturera de China repuntó en marzo tras dos meses de caídas y lo hizo además al ritmo más alto en un año, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

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Tokio.- La tasa de desempleo de Japón cayó ligeramente al 2,6 % en febrero, una décima menos que el mes anterior, lo que supone su primera reducción en siete meses, informó este martes el Ejecutivo nipón.

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Miami (EE.UU.).- Las organizaciones Digital News Association (DNA) y la Asamblea de Resistencia Cubana (ARC) presentan un informe sobre el crecimiento de la desinformación rusa en medios en español en Latinoamérica y sus implicaciones para los movimientos sociales en Cuba, Venezuela y Nicaragua en medio de la presión de Estados Unidos a estos países.

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Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica este martes el dato de incidencia de la pobreza y de la indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, después de que la pobreza en la población urbana se situara en el 31,6 % en la mitad del año pasado.

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Brasilia.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en febrero.

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Nairobi.- Médicos sin Fronteras (MSF) presenta en Nairobi su nuevo informe sobre el uso "sistemático" de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur, cuando se acerca el tercer aniversario de la devastadora guerra civil que golpea al país.

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Miami (EE.UU.).- A un día del lanzamiento de Artemis II, la NASA actualiza las condiciones previstas para esta misión de diez días que orbitará la Luna y que supone el primer paso para que el hombre vuelva a pisar la superficie de este satélite tras más de medio siglo.

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Naipyidó.- El Parlamento bicameral de Birmania (Myanmar) inicia el proceso para elegir al próximo presidente del país, en el que parte como favorito el general golpista Min Aung Hlaing, y que podría demorarse alrededor de una semana.

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Nueva York (EE.UU.).- Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología.

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Tokio.- La secuela Super Mario Galaxy: La Película, producida por Nintendo, se estrena este miércoles 1 de abril en todo el mundo con la participación de intérpretes como Anya Taylor-Joy y Chris Pratt para narrar las aventuras de Mario y sus amigos.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- Católicos filipinos participan este martes en el 'Pabasa', una narración en forma de canto sobre la vida y la muerte de Jesucristo que se celebra durante la Semana Santa.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Un minuto después de sobrevivir a su muerte, Grace (Samara Weaving) descubre que el juego nupcial aún no termina en 'Ready or Not 2: Here I come' ('Noche de bodas 2'), la pesadilla en la que deberá luchar codo a codo con su hermana Faith (Kathryn Newton) para escapar de una nueva cacería familiar.

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Ciudad de México.- Mexicanos acuden a La Viga, el mercado de pescados y mariscos más grande de América Latina, en busca de los mejores precios para sus comidas de Cuaresma y con el objetivo de conservar la tradición mientras intentan esquivar el impacto de la inflación en México.

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Lima.- La Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas realizan en Lima el homenaje 'Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado', en honor al escritor peruano, premio Nobel de Literatura en 2010.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Premier de "The Testaments".

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cdp/aca/EFE

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