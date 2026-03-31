El despliegue de los misiles antibuques Tipo 25 en la base militar de Kengun, en la ciudad de Kumamoto, marca una nueva etapa en la capacidad de Japón para la defensa y el contraataque, con un alcance cercano a los 1.000 kilómetros y tecnología modernizada para responder a amenazas externas. El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, anunció la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema, según publicó la cadena NHK, y destacó que esta decisión representa una respuesta ante un entorno de seguridad que considera el más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Tal como consignó NHK, Koizumi explicó durante una rueda de prensa que Japón despliega por primera vez un sistema de misiles antibuques de largo alcance para evaluar y fortalecer su capacidad de contraataque. El ministro afirmó: “Esta es una iniciativa de suma importancia para fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de Japón, cuyo entorno de seguridad es el más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. El sistema Tipo 25, versión mejorada del anterior Tipo 12, permite al país aumentar su radio de protección en caso de un ataque, e inicia la fase operativa de una nueva estrategia defensiva, aprobada en 2022 como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Además del despliegue de los nuevos misiles de desarrollo nacional, Tokio también toma medidas para adquirir armamento adicional y mejorar sus defensas, reportó NHK. Entre las adquisiciones planificadas figuran misiles de crucero Tomahawk, fabricados en Estados Unidos, que poseen un alcance de 1.600 kilómetros. Este acuerdo evidencia la intención de Japón de incrementar de forma significativa su alcance militar y la capacidad de responder a posibles amenazas en la región. Según informes del Ministerio de Defensa, la colaboración con la inteligencia militar estadounidense será fundamental para la localización precisa de objetivos remotos, fortaleciendo así la seguridad nacional japonesa.

El despliegue de estos misiles, conforme detalló NHK, supone un cambio destacado en la política de defensa japonesa, tradicionalmente restringida desde la posguerra. Esta modificación ha provocado una reacción inmediata de países vecinos. Rusia manifestó su preocupación a través de Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores, quien afirmó que Moscú podría verse obligada a tomar medidas para mantener su propia capacidad defensiva ante el nuevo desarrollo militar japonés.

La noticia del despliegue ocurre en un momento de tensión regional, donde la evolución en materia de armamento y estrategias defensivas genera atención y reacciones de diferentes gobiernos. Según NHK, las decisiones de Tokio se insertan en una revisión integral de su postura militar, en la que el refuerzo de la capacidad de respuesta rápida y la ampliación de la cooperación con países aliados han adquirido mayor protagonismo.

El Ministerio de Defensa japonés insistió en que la inclusión del sistema Tipo 25 responde directamente a la necesidad de proteger el territorio nacional y adaptarse a los desafíos emergentes en el entorno estratégico asiático. Esta incorporación se presenta como parte de una modernización más amplia del equipamiento de autodefensa y de la actualización de infraestructuras militares, con el objetivo de asegurar la protección de las fronteras marítimas y aéreas del país.

El documento de Estrategia de Seguridad Nacional, validado en 2022, reconoce explícitamente la importancia de disponer de capacidades operativas avanzadas, tanto para la disuasión como para la respuesta ante actos hostiles. El despliegue ahora efectivo de misiles de largo alcance responde a estas directrices, incorporando nuevos procedimientos tácticos y tecnológicos.

De acuerdo con NHK, la decisión japonesa ha provocado reacciones diplomáticas y ha llevado a un análisis regional sobre el impacto del refuerzo armamentístico en Asia-Pacífico, ya que involucra no solo la protección del archipiélago, sino también el papel de Japón en la arquitectura de seguridad colectiva de la zona.

El incremento de capacidades y el marco de cooperación con Estados Unidos, en lo que respecta al suministro de materiales y a los intercambios de información militar estratégica, sitúan a Japón en un proceso de redefinición de su perfil de defensa. La base de Kengun, donde ya se encuentran instalados los nuevos misiles, se convierte en un punto clave del despliegue, con entrenamiento de tropas y puesta en marcha de protocolos operativos que, según reportó NHK, representan el inicio de una fase más avanzada en las capacidades de respuesta nacional.

La portavoz rusa Zajarova, en declaraciones recogidas por NHK, alertó de una posible adaptación en la postura militar de Moscú ante la evolución de la defensa japonesa. Ante este escenario, la coyuntura internacional registra un aumento en las precauciones y los seguimientos sobre los movimientos estratégicos de Tokio.

La inclusión de los misiles Tipo 25 y las adquisiciones complementarias reflejan una decisión gubernamental de invertir en tecnología y alianzas, dentro de los márgenes establecidos por la política de autodefensa colectiva. El Ministerio de Defensa, en declaraciones reiteradas por la cadena NHK, subraya la importancia del nuevo equipamiento para responder eficazmente a incidentes que comprometan la integridad nacional, señalando a la vez la cooperación continua con aliados clave para monitorear y gestionar posibles amenazas.