Laura Escanes, Ester Expósito, o Javier Ambrossi. Lluvia de vips en el primer concierto de Rosalía en Madrid

Cerca de 16.000 personas colmaron el Movistar Arena de Madrid durante el primero de los cuatro conciertos que Rosalía ofrecerá en la capital española como parte de su gira mundial 'Lux Tour 2026'. Entre los presentes, numerosas figuras del cine, la televisión y la música decidieron acudir pese a coincidir con las vacaciones de Semana Santa, según publicó el medio. El evento se desarrolló pocas semanas después de que la artista catalana tuviera que cancelar sobre el escenario y entre lágrimas un concierto en Milán el 25 de marzo tras sufrir una severa intoxicación alimentaria, informó el medio.

Tal como detalló el medio, Rosalía mostró encontrarse en un buen estado de salud, tras un fin de semana en Madrid junto a su amiga Loli Bahía, en el que realizó actividades como paseos por la Casa de Campo y una visita a un restaurante libanés. La esperada reaparición sobre los escenarios tuvo lugar ante una multitud que, según consignó la fuente, cantó durante todo el espectáculo y respondió con entusiasmo a cada una de las canciones interpretadas por la cantante de ‘Motomami’. La escenografía llamó la atención de los asistentes, y reforzó el impacto del regreso de Rosalía luego de su reciente episodio médico.

Entre quienes asistieron al espectáculo, según reportó el medio, destacaron personalidades de distintos ámbitos. Eugenia Martínez de Irujo y su esposo Narcís Rebollo asistieron al evento junto con otras figuras como Patricia Cerezo y su prometido Kiko Gámez, Alejandra Rojas, Aless Gibaja y la exjugadora de bádminton Carolina Marín, quien días atrás había anunciado su retirada. También se vio a la actriz Carmen Machi, la intérprete y activista Jedet, Javier Ambrossi y Esty Quesada, conocida artísticamente como ‘Soy una pringada’. Esta última protagonizó junto a Rosalía una reciente polémica vinculada a un episodio en el que podrían recibir una denuncia por fumar durante una entrevista emitida en el pódcast que conduce Quesada, como recordó el medio.

La nómina de asistentes incluyó además a profesionales de la música como Eva Amaral, Nia Correia y Leiva. Amaral, según detalló el medio, elogió el talento de Rosalía y afirmó que es ella quien debe aprender de la artista catalana. Leiva y Nia Correia también asistieron y manifestaron su admiración a la intérprete de ‘Sauvignon blanc’, aludiendo a su trayectoria y al sello personal que la ha posicionado en el escenario internacional.

De acuerdo con el medio, Laura Escanes acudió al evento sin la compañía de su pareja, Joan Verdú, manifestando entusiasmo por ver a Rosalía en directo. Lo propio hicieron Hiba Abuk y Ester Expósito. La presencia de Expósito atrajo la atención de los medios, pues constituye su primera aparición pública después de la confirmación de su relación sentimental con el futbolista Kylian Mbappé, miembro del Real Madrid. Pese a la situación mediática, Expósito sonrió ante las cámaras y optó por no hacer declaraciones sobre su historia amorosa.

El espectáculo representó el regreso de Rosalía a los escenarios madrileños tras los episodios de preocupación generados por su salud en Italia. Según consignó el medio, la artista se mostró completamente recuperada, entregándose a sus seguidores y destacando por su capacidad vocal y el despliegue visual de su espectáculo. La gira ‘Lux Tour 2026’ continuará con más funciones en el Movistar Arena, para las cuales se espera la presencia de nuevos asistentes reconocidos y una afluencia de público similar.

De acuerdo con la información publicada, la cita en Madrid quedó marcada por la plenitud del recinto y la convergencia no solo de seguidores sino también de destacados referentes culturales, una característica que, según el medio, acompaña frecuentemente los conciertos de la cantante catalana. La presencia masiva y la amplia representación de figuras conocidas refuerzan el estatus de Rosalía como una de las principales exponentes del panorama musical actual.