Airtificial ingresará 9,7 millones en dos meses tras un nuevo cierre de su operación de venta de contratos

El flujo escalonado de ingresos procedente de la venta de contratos en el área de Aerospace & Defense ya ha elevado a 13,6 millones de euros el monto acumulado en caja, fortaleciendo la posición financiera de Airtificial en un contexto estratégico para la ingeniería aeroespacial. La compañía completó recientemente un cierre parcial de su proceso de venta, que le asegura 9,7 millones de euros adicionales entre los meses de abril y mayo de este año, según detalló la empresa en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hecho que marca un avance significativo en la ejecución de la operación global, prevista en 18,5 millones de euros.

De acuerdo con la información difundida por Airtificial, la compañía estructuró esta operación en fases para adaptarse a los exigentes requisitos regulatorios, técnicos y de seguridad vigentes en el sector aeroespacial y de defensa. A finales del primer trimestre de 2026, el grado de realización de la venta alcanzaba aproximadamente el 75%, permitiendo que la empresa siga optimizando su estructura, concentrando sus recursos en actividades principales de mayor aporte estratégico.

El cierre formalizado el 27 de marzo supuso la incorporación de una cantidad relevante de contratos y de recursos bajo el paraguas de la operación, según precisó la compañía. Airtificial señaló que este nuevo avance confirma el cumplimiento del cronograma anunciado en los resultados correspondientes al primer semestre de 2025 y amplía el volumen financiero previsto en la transacción.

Según ha publicado la empresa, la entrada de recursos a caja se realiza sobre la base del cumplimiento de hitos operativos y regulatorios establecidos para cada etapa. Con la suma de los ingresos previstos en los dos meses posteriores al cierre parcial de marzo, el total recibido por la compañía asciende a 13,6 millones de euros, una cifra que representa una parte sustancial del importe total proyectado en el acuerdo global.

El medio que cita el comunicado remitido por Airtificial subraya que la firma destina estos ingresos a fortalecer su resultado de explotación y resultado neto, así como a mejorar su fondo de maniobra. Esto refuerza la liquidez disponible y la capacidad de maniobra de la compañía, al tiempo que facilita la concentración de su actividad en segmentos considerados de mayor valor añadido y que resultan determinantes para el posicionamiento de la empresa en el sector aeroespacial y de defensa.

El proceso de venta se encuentra aún pendiente de completar en el porcentaje restante. Airtificial prevé culminarlo en el segundo semestre de 2026, sujeto a la evolución de procesos regulatorios que rigen este tipo de operaciones. La empresa ha insistido en el impacto positivo que tiene este avance tanto en su estructura operativa como en los indicadores financieros y en la consolidación estratégica del grupo, mientras sigue adelante con la ejecución del plan previsto y la progresiva adaptación a las exigencias del mercado y de los organismos reguladores.

La compañía también hizo énfasis, según consignó el medio, en que este enfoque modular y gradual para la materialización de la venta le permite cumplir los hitos regulatorios y técnicos sin afectar la continuidad de sus servicios ni su capacidad para desarrollar actividades de ingeniería altamente especializadas. Airtificial remarcó que el criterio aplicado en la estructuración del acuerdo responde tanto a la complejidad de los contratos como a la necesidad de ofrecer garantías operativas y de cumplimiento exigidas por sus socios y clientes.

El comunicado enviado a la CNMV detalló además los plazos comprometidos, subrayando que la operación fue anunciada inicialmente tras el cierre del primer semestre de 2025, identificándose la intención de concretarla mediante sucesivos cierres, vinculados al cumplimiento de condiciones regulatorias, técnicas y de seguridad, lo que ha hecho posible una gestión ordenada de la operación y el cumplimiento de los objetivos fijados para su ejecución.

En ese sentido, según reportó la compañía, los flujos de caja vinculados a la venta constituyen una de las principales aportaciones a la mejora de los indicadores financieros durante el período analizado, favoreciendo una mayor estabilidad y solidez en la gestión ordinaria y en la planificación de iniciativas de mayor valor en el ámbito aeroespacial.

El avance del proceso de venta de servicios de ingeniería en la división Aerospace & Defense deja a Airtificial en una situación favorable dentro del sector y refuerza la capacidad de adaptación de su modelo de negocio frente a los retos regulatorios y tecnológicos actuales. De acuerdo con la información publicada, la planificación de la compañía contempla la implementación de nuevas fases de cierre asociadas a la evolución de los procesos de aprobación, permitiendo así ajustar la ejecución de la operación a los requisitos que se vayan planteando hasta completar el cien por ciento del acuerdo en la segunda mitad de 2026.