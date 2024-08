Cómo es Agrigento, el pueblo italiano que prohíbe hablar de la mafia

El Valle de los Templos de Agrigento es una de las atracciones turísticas principales de Sicilia (Getty)

Agrigento, una joya en la costa suroeste de Sicilia, ha sido seleccionada como la capital cultural de Italia para el año 2025, lo que subraya su importancia histórica y cultural. Fundada en el 582 a.C. por los griegos, esta ciudad no solo es conocida por su impresionante Valle de los Templos, sino también por su vibrante vida cotidiana, profundamente enraizada en las tradiciones sicilianas. Mientras la ciudad se prepara para este prestigioso rol, las autoridades locales han tomado medidas firmes para erradicar cualquier conexión con la mafia, una oscura parte de su historia reciente.

En un movimiento simbólico y decisivo, el alcalde de Agrigento, Francesco Miccichè, ha implementado la prohibición de la venta de cualquier souvenir relacionado con la mafia. Este esfuerzo es parte de una campaña más amplia para transformar la imagen de Agrigento y asegurar que su herencia cultural no sea empañada por asociaciones negativas con el crimen organizado. A medida que la ciudad avanza hacia un futuro más prometedor, los residentes y las autoridades trabajan conjuntamente para preservar su legado y promover un desarrollo sostenible que refleje sus valores y su rica historia.

Miccichè ha implementado la prohibición de la venta de cualquier objeto que aluda o ensalce a la mafia. “Considerando que la venta de tales productos en el territorio de Agrigento humilla a la comunidad local”, dijo Miccichè a la prensa italiana, “ordeno la prohibición de la venta de cualquier tipo de objeto que alabe o haga referencia de cualquier manera y forma a la mafia y al crimen organizado”, según reportó Euronews.

Agrigento trabaja en 44 nuevos proyectos para realzar su atractivo como destino

La ciudad de Agrigento, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es rica en herencia cultural. La prohibición no es solo un movimiento simbólico; la policía local ahora cuenta con la capacidad de inspeccionar las tiendas de regalos para asegurar el cumplimiento. Sin embargo, aún no está claro cuánto será la multa para los negocios infractores. Euronews ha señalado que la prohibición pretende enviar un mensaje claro de que las actividades de la mafia no son aceptadas ni celebradas por la comunidad.

Mientras la ciudad se prepara para su rol destacado en el panorama cultural de Italia, se han planeado 44 nuevos proyectos para Agrigento, que buscan realzar aún más su atractivo como destino turístico. Un aspecto emblemático será el concierto en el Valle de los Templos por el trio operático pop italiano Il Volo.

Cómo es Agrigento y cuál es su vínculo histórico con la mafia

Agrigento, una ciudad situada en la costa suroeste de Sicilia, Italia, es un lugar donde la historia antigua y la vida cotidiana moderna se entrelazan de manera única. Famosa por su Valle de los Templos, uno de los sitios arqueológicos más importantes y mejor conservados del mundo griego, Agrigento es también un ejemplo de la vida rural siciliana, marcada tanto por su pasado glorioso como por los desafíos contemporáneos.

La ciudad de Agrigento ha sido designada capital cultural de Italia para 2025 (Getty)

La vida en Agrigento es tranquila y está profundamente enraizada en las tradiciones sicilianas. Los residentes suelen disfrutar de un ritmo de vida pausado, donde las actividades diarias como pasear por las estrechas calles del centro histórico, disfrutar de un espresso en una pequeña piazza o participar en festividades religiosas, son parte esencial del día a día. El paisaje urbano está salpicado de antiguas iglesias, plazas pintorescas y mercados locales, donde se pueden encontrar productos frescos y especialidades gastronómicas sicilianas como la caponata y los arancini.

Sin embargo, la ciudad no está exenta de problemas. Como muchas partes de Sicilia, Agrigento ha tenido una relación complicada con la mafia, en particular con la Cosa Nostra. Aunque la influencia de la mafia ha disminuido en las últimas décadas gracias a los esfuerzos de las autoridades italianas, su presencia aún se siente en la región.

Agrigento fue fundada en 582 a.C. por los griegos y tiene una rica herencia cultural

La mafia ha estado históricamente involucrada en el control de contratos de construcción, actividades ilegales y ha ejercido presión sobre la vida política local. A pesar de ello, la comunidad ha mostrado una resiliencia notable, y muchas organizaciones civiles han surgido para luchar contra la corrupción y promover un desarrollo más justo y sostenible en la región.

En cuanto al turismo, el Valle de los Templos sigue siendo la principal atracción de Agrigento, atrayendo a miles de visitantes cada año. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un recordatorio constante de la antigua grandeza de la ciudad, y su conservación es un esfuerzo continuo que involucra tanto a autoridades locales como a expertos internacionales.