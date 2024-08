Hezbollah volvió a atacar el norte de Israel y Tel Aviv advirtió a los terroristas que responderá “con toda su fuerza”

A 10 meses del inicio de los cada vez más intensos combates, Israel prometió responder “con toda su fuerza” a un ataque de Hezbollah (Europa Press)

Israel y el grupo terrorista chií libanés Hezbollah continúan con el intenso intercambio de fuego en la frontera a diez meses del inicio de los combates y en un delicado contexto en el que una escalada regional parece más posible que nunca.

Este jueves, el movimiento pro iraní reivindicó por los menos dos lanzamientos de misiles de alto calibre junto con varias oleadas de cohetes sobre el norte de Israel, en respuesta a una ofensiva previa de las Fuerzas de Defensa sobre la aldea de Doueir, en el sur del Líbano, y otras maniobras en “sitios de infraestructura enemiga” en la zona.

“Los combatientes de la Resistencia Islámica lanzaron andanadas de cohetes Katyusha contra plataformas del (sistema de defensa antiaérea) Cúpula de Hierro, búnkeres de artillería enemigos y un despliegue de vehículos en el área de Khirbet Manot, en la Galilea oriental ocupada”, indicó la formación terrorista en las últimas horas.

Hezbollah reivindicó, por lo menos, dos nuevos ataques sobre el norte de Israel en las últimas horas (REUTERS)

Israel, por su parte, mantiene sus maniobras de respuesta a la orden del día pero redobló la apuesta y lanzó una advertencia al grupo por esta escalada en sus agresiones, que podrían antecederle a la tan anunciada respuesta como venganza por la eliminación de su máximo comandante, Fuad Shukr, el pasado 30 de julio.

“Si Hezbollah continúa con su agresión, Israel lo combatirá con toda su fuerza. Aprendan de las lecciones del pasado para no caer en un escenario peligroso en 2024″, dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en relación a la guerra de 2006, que dejó consecuencias devastadoras para ambos bandos y que podría repetirse en este nuevo contexto.

Asimismo, tras realizar una evaluación en la sala de mando de la División de Operaciones, junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, y otros miembros del equipo de inteligencia y seguridad, el funcionario aseguró que no se dejarán intimidar por las palabras de Irán y Hasan Nasrallah. “Frente a los intentos del enemigo de sembrar miedo en el frente interno, debemos continuar con un estilo normal en la medida de lo posible. Trabajamos las 24 horas del día para avisar a los civiles en tiempo real” en caso de que se presente una amenaza extranjera, indicó al respecto, buscando llevar tranquilidad a los habitantes del norte.

Gallant aseguró que sus tropas están en alerta máxima ante la anunciada represalia pero aseguró que no se dejarán vencer por "los intentos del enemigo de sembrar miedo" (Europa Press)

En tanto, el alcalde de la ciudad de Haifa pidió a sus vecinos, sin ánimo de pánico sino con un fin de prevención, que “dispongan de suficiente comida y agua, porque esperamos que tengan que permanecer allí (en los refugios) entre cuatro y seis días”, llegado el momento, aunque sin la necesidad de mayores cambios hasta entonces.

Si bien aún no han trascendido detalles sobre cuándo podría ser dicho ataque a gran escala, sí se espera que sea de forma conjunta, según declaraciones de Irán y Hezbollah. En cuanto al momento, podría no ser en un futuro muy lejano dado que, la víspera, el régimen persa pidió a las aerolíneas comerciales que no sobrevuelen el área de Teherán por maniobras militares.

Estados Unidos, por su parte, también se mantiene expectante por esta ofensiva y anunció el despliegue de portaaviones, destructores, cruceros y decenas de aviones de combate y casas F/A-18 y F-22 en la zona, con el objetivo de asistir a su aliado en la disuasión de amenazas enemigas.

(Con información de EFE)