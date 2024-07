Retiraron la figura de cera de Sinéad O´Connor de un museo por las críticas que recibieron

La figura de cera de Sinéad O´Connor (The National Wax Museum Plus)

El Museo Nacional de Cera en Dublín ha tomado la decisión de retirar una figura de cera de la cantautora irlandesa Sinéad O’Connor, apenas un día después de su inauguración. La determinación se debe a la reacción negativa de la familia de la fallecida artista y de sus seguidores, quienes criticaron duramente la semejanza de la figura con la cantante.

La figura se presentó el jueves 25 de julio, para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de O’Connor, quien murió en 2023, a los 56 años, por causas naturales. Sin embargo, el evento rápidamente desató una oleada de comentarios desfavorables en las redes sociales y un contundente rechazo de John O’Connor, hermano de la artista, quien afirmó en una entrevista con Liveline de RTÉ: “No se parecía en nada a ella” y calificó la figura de “horrible”.

La figura de cera fue presentada el 25 de julio y retirada al día siguiente (The National Wax Museum Plus)

El director del museo, Paddy Dunning, que se declaró amigo cercano de Sinéad O’Connor, decidió reunirse con su equipo al día siguiente de la inauguración para discutir el tema. Tras la reunión, se tomó la decisión de retirar la estatua y comenzar de inmediato un nuevo proyecto que capture fielmente la esencia y presencia de la cantante. Dunning aseguró: “Reconocemos que la representación actual no cumple con nuestros altos estándares ni con las expectativas de los devotos seguidores de Sinéad”.

John O’Connor expresó que no solo estaba disgustado con la propia figura de cera, sino también con el hecho de que no había sido informado de que Sinéad sería representada en el museo. En el programa de RTÉ, añadió: “Perdí a mi hermana y para mí eso es importante. Como ella no está aquí para defenderse ni para hablar por sí misma, me tomé la libertad de comunicarme con el museo al respecto”.

Fue la última contribución de PJ Joseph Hegarty al Museo Nacional de Cera Plus (The National Wax Museum Plus)

En respuesta a las críticas, el museo emitió un comunicado diciendo que estaba comprometido a crear una nueva figura que refleje mejor el “verdadero espíritu e imagen icónica” de O’Connor. El equipo de artistas, que comenzará el trabajo de inmediato, se asegurará de que cada detalle sea meticuloso. Dunning pidió disculpas públicamente a la familia de Sinéad O’Connor, explicando que el escultor original se había retirado recientemente después de muchos años de “trabajo fantástico” para el museo.

Sinéad O’Connor, reconocida internacionalmente por su voz pura y nítida, alcanzó la fama mundial en 1990 con su éxito “Nothing Compares 2 U”. A lo largo de su carrera, la cantante se destacó por su franqueza en temas como la política, la adicción, las enfermedades mentales y la espiritualidad. Sus álbumes y actuaciones reflejaron su lucha personal y su compromiso con diversas causas sociales, lo que incluía su crítica al abuso sexual cometido por sacerdotes y su oposición al patriarcado y la contaminación ambiental.

Su familia y sus seguidores criticaron duramente la semejanza de la figura con la cantante (The National Wax Museum Plus)

O’Connor, quien pasó en Londres sus últimos días, había anunciado poco antes de su muerte que estaba concluyendo un nuevo álbum, previsto para ser lanzado en 2024, y que tenía planes de llevar su autobiografía “Rememberings” (2021) a la televisión. La cantante, que sufrió la trágica pérdida de su hijo Shane en 2022, fue encontrada muerta el 26 de julio de 2023. El informe del forense de Southwark confirmó que su fallecimiento fue por causas naturales.

La figura original exhibida en el museo generó comentarios que comparaban su apariencia entre un maniquí y algo salido de los Thunderbirds. Ante esta situación, el museo ha decidido no solo corregir los errores, sino también involucrar a la comunidad de seguidores de O’Connor en el proceso para asegurarse de que el nuevo proyecto esté a la altura de sus expectativas.