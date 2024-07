Los familiares de los rehenes denunciaron un sabotaje a las negociaciones por una tregua: “Muestra un grave fracaso moral” (EFE)

El Foro de Familias de los Rehenes de Israel denunció este jueves un sabotaje a las negociaciones por una tregua con Hamas, que permita la liberación de sus seres queridos. El grupo suele ser crítico de las acciones emprendidas desde el pasado 7 de octubre y exige mayores esfuerzos por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

“Esta manera de no hacer nada es un sabotaje deliberado (a las negociaciones) para traer a nuestros familiares. Eso pone en peligro las negociaciones y muestra un grave fracaso moral”, apuntaron en un comunicado los miembros.

A continuación, cargaron contra el Gobierno y le exigieron mayor compromiso con la causa y las debidas explicaciones sobre por qué aún no han logrado traer a sus seres queridos, a pesar de que se abrieran instancias de diálogos en reiteradas oportunidades. “Los responsables de seguridad tienen la responsabilidad personal y directa del regreso de los rehenes. Es su deber respetar el imperativo moral supremo de Israel y explicar a la población israelí lo que obstaculiza un acuerdo y por qué”, sostuvieron.

El grupo exigió explicaciones sobre qué es lo que obstaculiza un acuerdo y por qué (EFE)

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 116 aún están en manos de los terroristas en Gaza y 39 de ellos estarían muertos.

Las declaraciones del Foro se produjeron un día después de que Israel anunciara una reprogramación en el viaje de la comitiva negociadora a Qatar que, en lugar de ocurrir este jueves, tendrá lugar la semana entrante. La agenda en Doha prevé encuentros con el primer ministro local, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, en los que se abordarán las nuevas exigencias, que incluyen la situación en el norte y el regreso de los civiles de ambos bandos.

La decisión de postergar la visita se basó, en parte, en que Benjamin Netanyahu se encuentra en Estados Unidos, participando de encuentros con funcionarios de alto rango -incluido el presidente Joe Biden- con los que está abordando la guerra en Medio Oriente. Inclusive, aprovechando su presencia en Washington, este martes se reunió con representantes de las familias de los secuestrados estadounidenses y les prometió que “estamos decididos a devolver a todos”.

“Las condiciones para traerlos de regreso están dadas, por la sencilla razón de que estamos ejerciendo una presión muy fuerte sobre Hamas”, explicó.

Netanyahu prometió que “estamos decididos a devolver a todos" los rehenes (REUTERS)

Por otro lado, la víspera, brindó un discurso ante el Congreso en el que aseguró que los enfrentamientos impulsados por “el eje del terror de Irán (...) no son un choque de civilizaciones sino un choque entre barbarie y civilización”. También, pidió a las naciones permanecer unidas para garantizar su victoria frente al enemigo.

Sin embargo, en los 45 minutos de su intervención, el mandatario evitó hacer referencia a un acuerdo, lo que generó descontento entre los familiares de los rehenes y la sociedad israelí, que se habían reunido en una plaza en Tel Aviv para seguir el evento en vivo. “45 minutos de discurso y aplausos no borrarán un hecho triste: las palabras ‘¡trato ahora!’ no estuvieron presentes en el discurso del Primer Ministro. Tampoco se mencionó a los 116 rehenes que, una vez más, esta noche no volverán a casa”, dijeron.

Las críticas también llegaron desde el espectro político, donde el líder de la oposición, Yair Lapid, escribió en sus redes sociales: “¡Qué vergüenza! Casi una hora hablando sin decir ‘habrá acuerdo sobre los secuestrados’”.

(Con información de AFP)