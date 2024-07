El príncipe Harry dijo que sus conflictos con la prensa británica fueron clave para su alejamiento de la familia real

El príncipe Harry aseguró que los problemas con la familia real comenzaron por sus enfrentamientos con los medios de comunicación (REUTERS/Toby Melville)

El príncipe Harry aseguró que las tensiones con gran parte de la familia real británica habrían surgido principalmente a partir de sus enfrentamientos con la prensa británica.

En una entrevista con ITV News, Harry afirmó que su lucha contra los tabloides fue “una pieza central” en la destrucción de su relación familiar. Estas declaraciones se producen después de su reciente victoria en los tribunales contra Mirror Group Newspapers en el Reino Unido.

En el primer extracto presentado por ITV News, Harry fue cuestionado sobre si consideraba que su pelea con los periódicos había “destruido la relación con su familia”. Harry contestó: “Creo que eso es ciertamente una parte central”. Sin embargo, agregó que “cualquier cosa que diga sobre mi familia resulta en una avalancha de abuso por parte de la prensa”.

En 2020, Harry y Meghan Markle se distanciaron de sus deberes reales debido al tratamiento mediático (AP/Matt Dunham)

Harry ha presentado tres demandas contra periódicos británicos, y en la entrevista destacó que la batalla judicial de cuatro años con Mirror Group Newspapers culminó con un fallo favorable de la Alta Corte británica.

El tribunal encontró pruebas de “uso generalizado y habitual” de intervenciones telefónicas y la contratación de investigadores privados para obtener detalles sobre la vida privada de Harry.

En 2020, Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron que estaban “dando un paso atrás” en sus deberes reales, y se cree que la decisión fue impulsada en gran medida por el tratamiento mediático que recibían. En 2022, la pareja apareció en una serie de Netflix que abordaba principalmente el racismo y el trato hacia Meghan por parte de la prensa mientras también responsabilizaban a William, el hermano mayor de Harry y heredero al trono.

Harry y William han manejado los conflictos con la prensa de manera distinta (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

En la serie, acusaron a la familia real no solo de no apoyarlos, sino de participar en una guerra de filtraciones, en la que se suministraban historias negativas a los medios para proteger a otros miembros de la familia real. Harry describió esto como un “juego sucio”.

Según los observadores reales, Harry y William han manejado sus conflictos con la prensa de maneras diferentes.

La autora real Tina Brown, en su libro “The Palace Papers: Inside the House of Windsor — The Truth and the Turmoil” (Los papeles de palacio: Dentro de la Casa de Windsor - La verdad y la confusión), escribió que mientras William expresaba su desprecio hacia la prensa con una obsesión por el control, Harry optaba por una “condena vocal” y una “gran cantidad de demandas” contra los medios, citó CBS News.

La presión de la prensa y la obsesión de Harry con la lucha legal incluso llevó a su padre, el rey Carlos, a describir su actitud como una “misión suicida”.

El Rey Carlos describió la actitud de Harry como una "misión suicida" debido a su obsesión legal (Tim Rooke/Shutterstock)

Los documentos judiciales revelados en abril de 2023 también mostraron que, en contraste con las demandas públicas de Harry, William había recibido “una suma de dinero muy grande” como parte de un acuerdo discreto en 2020 relacionado con la intervención telefónica de los periódicos de News Group Newspapers, propiedad del magnate mediático Rupert Murdoch.

Otro aspecto crucial en la lucha de Harry contra la prensa es el impacto de los medios en la vida de su madre, la princesa Diana. Harry ha sostenido que su madre probablemente fue “una de las primeras víctimas de la piratería telefónica”, aunque esto nunca ha sido probado en tribunales.

El documental “Tabloids on Trial”, que se transmitirá en Reino Unido por ITV este jueves, forma parte del contexto de esta nueva entrevista con Harry. Adicionalmente, el príncipe tiene otras dos demandas en curso en los tribunales británicos: una contra Associated Newspapers, que publica el Daily Mail, y otra contra News UK, editora del tabloide The Sun.